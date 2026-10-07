 Pregătirea pentru angiografie: tot ce trebuie să știi înainte de investigație 
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Pregătirea pentru angiografie: tot ce trebuie să știi înainte de investigație 

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Angiografia este o investigație imagistică avansată, de o importanță vitală în diagnosticarea și tratarea afecțiunilor sistemului cardiovascular. Această procedură folosește razele X și o substanță de contrast specială pentru a vizualiza în detaliu interiorul vaselor de sânge (artere sau vene). 

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Foto: https://www.shutterstock.com/ro/

Fie că urmează să faci o angiografie coronariană (coronarografie), cerebrală sau a membrelor inferioare, o pregătire corectă este esențială pentru reușita intervenției și pentru siguranța ta. Deși este o procedură minim invazivă, ea se desfășoară într-o sală specială (laborator de angiografie) și necesită respectarea unor reguli stricte înainte de a urca pe masa de examinare. 

Ce trebuie să faci cu câteva zile înainte de investigație? 

Pregătirea nu începe în ziua procedurii, ci cu câteva zile înainte, prin discuții detaliate cu medicul cardiolog sau radiologul intervenționist și prin efectuarea unor analize de sânge obligatorii. Iată aspectele cele mai importante pe care trebuie să le pui la punct din timp: 

  • efectuarea analizelor de sânge recomandate – medicul va solicita în mod especial teste pentru evaluarea funcției renale (creatinină și rată de filtrare glomerulară), deoarece substanța de contrast se elimină prin rinichi, dar și teste de coagulare a sângelui (INR, APTT); 
  • informarea medicului cu privire la alergii – este vital să menționezi dacă ai o alergie cunoscută la iod (substanța de contrast conține iod), la substanțe de contrast folosite la CT-uri anterioare, la fructe de mare sau la anumite medicamente; 
  • gestionarea tratamentului medicamentos cronic – unele medicamente trebuie oprite cu 24-48 de ore înainte, în special anticoagulantele (antivitamina K, NOAC) sau antidiabeticele orale care conțin metformin; 
  • menționarea altor probleme medicale existente – trebuie să specifici dacă suferi de boli renale cronice, diabet zaharat, astm sau dacă există posibilitatea unei sarcini; 
  • organizarea transportului pentru externare – deoarece procedura implică adesea o sedare ușoară, nu vei avea voie să conduci mașina imediat după investigație, așa că este indicat să fii însoțit. 

Pregătirea în ziua dinaintea procedurii și în dimineața intervenției 

Respectarea instrucțiunilor din ultimele ore dinaintea angiografiei reduce semnificativ riscul de complicații gastrointestinale sau vasculare. Iată regulile stricte pe care trebuie să le urmezi în acest interval: 

  • repausul alimentar complet (fasting) – nu trebuie să mănânci și nici să bei nimic (cu excepția unor guri mici de apă pentru medicamentele permise în mod expres) cu minimum 6-8 ore înainte de procedură; 
  • igiena corporală riguroasă – fă un duș antiseptic în dimineața intervenției, insistând în zonele unde se va face abordul vascular (zona inghinală sau încheietura mâinii); 
  • îndepărtarea pilozității (raderea) – în funcție de protocolul spitalului, zona inghinală sau a antebrațului va fi rasă pentru a permite dezinfectarea corectă și aplicarea ulterioară a pansamentelor compresive; 
  • toaleta cosmetică minimă – nu aplica loțiuni de corp, creme sau parfumuri și asigură-te că ai unghiile curate, fără ojă sau lac, pentru ca senzorii de monitorizare ai oxigenului să funcționeze corect; 
  • lăsarea obiectelor de valoare acasă – bijuteriile, agrafele de păr, ochelarii și protezele dentare mobile va trebui să le îndepărtezi înainte de a intra în sala de angiografie. 

Dacă este necesar să efectuezi această procedură, află mai multe despre dinamica acestei proceduri și costurile aferente: angiografie preț București

Ce se întâmplă imediat înainte de a intra în sală?    

Odată ajuns la spital sau în clinica medicală, personalul medical te va prelua pentru ultimele pregătiri tehnice și administrative. Procedura ce precede o angiografie poate include următorii pași:    

  • semnarea consimțământului informat – medicul îți va explica din nou riscurile, beneficiile și etapele procedurii, iar tu va trebui să semnezi documentul care atestă că ai înțeles aceste detalii; 
  • îmbrăcarea halatului de spital – te vei schimba într-un halat steril, special conceput pentru intervențiile chirurgicale și imagistice; 
  • montarea unei linii venoase (branulă) – asistenta îți va monta o branulă pe braț pentru administrarea fluidelor hidratante, a sedativelor sau a altor medicamente necesare în timpul angiografiei; 
  • verificarea semnelor vitale – îți vor fi monitorizate tensiunea arterială, pulsul, frecvența respiratorie și nivelul de oxigen din sânge înainte de a fi transferat pe masa de examinare. 

Pregătirea corectă pentru angiografie îți oferă confort psihic și elimină riscurile inutile. Nu ezita să pui întrebări echipei medicale dacă ai neclarități legate de tratamentul tău curent sau de pașii procedurii. Cu cât urmezi mai riguros aceste indicații simple, cu atât investigația se va desfășura mai rapid, iar recuperarea ta post-procedurală va fi mai ușoară și lipsită de evenimente neplăcute. 

Disclaimer: Acest articol are un rol pur informativ și nu înlocuiește sub nicio formă sfatul avizat al medicului specialist. Dacă urmează să treci printr-o astfel de procedură sau dacă te confrunți cu simptome cardiovasculare suspecte, programează-te pentru o investigație medicală amănunțită și o consultație cardiologică! 

Surse:  

https://www.nhs.uk/tests-and-treatments/angiography/what-happens/ 

https://www.healthline.com/health/coronary-angiography 

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