 Un bloc din sectorul 6, evacuat de urgență după apariția unei fisuri masive. UPDATE: Locatarii se pot întoarce acasă, după ședința Comitetului pentru Situații de Urgență
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Un bloc din sectorul 6, evacuat de urgență după apariția unei fisuri masive. UPDATE: Locatarii se pot întoarce acasă, după ședința Comitetului pentru Situații de Urgență

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Echipele de intervenție au evacuat de urgență zeci de locatari dintr-un imobil cu opt etaje situat pe Drumul Taberei nr. 30, după ce un rezident a sesizat apariția unei crăpături de mari dimensiuni între două scări ale blocului. 

Fisură masivă la un bloc din Drumul Taberei
Fisură masivă la un bloc din Drumul Taberei Foto: ISU BIF

Fisura se întinde alarmant de la nivelul etajului 5 și până la etajul 8, amplificând temerile privind stabilitatea clădirii, imobilul fiind deja încadrat oficial într-o clasă de risc seismic.

UPDATE: Locatarii au primit permisiunea de a reveni în apartamente. Structura de rezistență nu este afectată

În urma verificărilor din teren, specialiștii din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții au stabilit că stabilitatea clădirii nu este pusă în pericol:

„La intervenția din Drumul Taberei, personal de specialitate din cadrul Inspectoratului de Stat în Construcții a constatat că nu este afectată structura de rezistență a blocului, decizie în urma căreia s-a permis accesul locatarilor în bloc.

Pentru coordonarea măsurilor administrative, sâmbătă, 24 octombrie 2026, a fost convocată o ședință extraordinară a Comitetului Municipiului București pentru Situații de Urgență (CMBSU), deciziile adoptate urmând să fie făcute publice pe pagina oficială a Instituției Prefectului Municipiului București.

Blocul are cinci scări și un total de 180 de apartamente. Clădirea a fost expertizată tehnic de două ori, în 2017 și în 2020, iar crăpătura dintre scările 1 și 2 era consemnată încă din 2017.

Deși proiectul de consolidare fusese aprobat de Consiliul General, demersul a fost blocat chiar de proprietari. Reprezentanții administrației locale au explicat:

„AMCCRS a discutat cu locatarii în 2021 și le-a propus o soluție de consolidare.  Au refuzat-o pe motiv că e prea invazivă. Au dorit o soluție prin care să nu se mute din bloc” a declarat Primăria Municipiului București.

„Locatarii au refăcut pe cont propriu expertiza tehnică, în 2023, dar nu au revenit la AMCCRS pentru continuarea demersurilor de consolidare. Pentru ca un imobil să fie consolidat, asociația de proprietari trebuie să vină cu toate documentele și să accepte soluția propusă.”

În ceea ce privește motivele pentru care distanța dintre cele două scări s-a modificat, expertul trimis în teren a arătat că nu este vorba despre o problemă cauzată de cutremurul din 19 octombrie 2026, ci despre infiltrații locale:

„În dimineața aceasta, AMCCRS a luat legătura și a solicitat expertului tehnic Mihai Ursăchescu să se deplaseze la blocul din Drumul Taberei. Acesta a constatat că, față de momentul expertizei din 2017, crăpătura s-a mărit cu 1 centimetru. Cauza nu este calitatea proastă a construcției, ci problemele cu canalizarea blocului. Există scurgeri, care trebuie remediate de locatari, fiind proprietate privată.”

La nivelul Capitalei, PMB a evaluat de-a lungul timpului 2.800 de imobile, dintre care 415 se află în clasa I de risc seismic și 450 în clasa a II-a, restul încadrându-se în clasa a III-a sau în categorii de urgență. În prezent, AMCCRS are în lucru 185 de clădiri clasificate cu risc seismic I.

Evacuare preventivă contracronometru: 65 de persoane scoase din apartamente

Imobilul de locuințe are un regim de înălțime parter plus 8 etaje și poartă deja semnalizarea tehnică privind încadrarea într-o clasă de risc seismic. Scara de bloc direct afectată este compusă din 36 de apartamente, în care stau aproximativ 65 de locatari.

„Ca urmare a unui apel realizat prin numărul unic de Urgență 112, prin care un locatar a sesizat o crăpătură între două scări de bloc, de la nivelul etajului 5 până la nivelul etajului 8, al unui imobil de locuințe colective cu regim de înălțime P+8. ”

Pentru a elimina orice risc, echipele de intervenție au demarat imediat evacuarea tuturor persoanelor aflate în interior.

„Imobilul de locuințe colective este semnalizat pentru risc seismic. Din informațiile preliminare scara de bloc este constituită din 36 de apartamente și locuită de 65 de persoane” potrivit Inspectoratul pentru Situații de Urgență.   

În acest moment, autoritățile analizează dacă avaria masivă a apărut recent, pe fondul seismului resimțit în Capitală în data de 19 octombrie 2026, sau dacă fisura s-a accentuat critic în ultimele ore.

Salvatori speciali, microbuze pentru încălzire și inspectori de la Statul în Construcții

Amploarea pericolului a determinat trimiterea unor forțe ample la fața locului. Operațiunea este coordonată de Detașamentul Special de Salvatori, sprijinit de o autospecială de stingere cu apă și spumă și un echipaj de prim ajutor SMURD, pregătit să acorde îngrijiri locatarilor panicați sau cu probleme de sănătate.

Totodată, pompierii au adus la fața locului o autospecială de transport personal și victime multiple. 

Pentru a evalua siguranța structurală a blocului și a decide dacă oamenii se mai pot întoarce în siguranță în propriile locuințe, autoritățile au cerut de urgență sprijinul Inspectoratului de Stat în Construcții.

Specialiștii și inspectorii tehnici urmează să efectueze o expertiză tehnică de urgență asupra structurii de rezistență și a rostului de dilatație dintre cele două tronsoane ale clădirii.

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