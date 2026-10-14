„Pomana de un an”. Ce a mai rămas din blocul explodat în Rahova. Măsura luată de proprietari

O gaură imensă în bloc, la baza imobilului un maldăr de haine și mobilă amestecate cu moloz și noroi. Oameni privind prin gratiile gardului după ceea ce a fost cândva casa lor. Așa arată acum, scara 2 a blocului din Rahova care a sărit în aer pe 17 octombrie în urma unei acumulări de gaze. Pe 17 octombrie, la gardurile cu țepi și gratii, proprietarii se vor strânge să facă „pomana de un an” a imobilului distrus, care a rămas doar o adresă în buletin.

Constructorul a demolat deja o parte din apartamentele de la etajele 5-8. Foto: Panseluța Tudorică Foto: Panseluța Tudorică

Ce s-a ales de blocul explodat din Rahova

Pe 5 octombrie a început, după multe tergiversări, demolarea controlată a blocului din Rahova, care a sărit în aer din cauza unei explozii de gaze, în urmă cu aproape un an. Etajele de la 5 la 8, cel mai grav afectate de explozie, vor fi refăcute de la zero. Primăria Capitalei declara la începutul acțiunii că este vorba despre o operațiune în premieră în România.

Demolarea a fost făcută de o foarfecă uriașă, mânuită de un utilaj gen excavator. Aceasta a intervenit după ce de la parter la etajul 4 inclusiv, pe casa scării, au fost puși stâlpi pentur punerea în siguranță a apartamentelor. De la etajul 5 în sus operația nu a putut fi făcută deoarece „pereții erau mult prea afectați” după cum au declarat reprezentanții Primăriei Capitalei și cei ai firmei însărcinate cu lucrarea.

Astăzi operațiunea de decupare a etajelor superioare de bloc s-a încheiat și de luni se va trece la partea din spate a blocului, pentru ca în locul celor patru etaje demolate să rămână un „U” perfect, decupat din bloc. Acesta are drept bază celelalte patru etaje, încă în picioare dar într-o stare de „construcții muribunde”.

Ce spun proprietarii din „blocul blestemat”

Panseluța Tudorică este una dintre cei 45 de proprietari rămași fără case după explozia blocului.„Ni s-a spus să așteptăm să pună apartamentele în siguranță și apoi vom fi lăsați în bloc să ne luăm lucrurile dar nu s-a mai întâmplat nimic. Acum se demolează în forță iar lucrurile tuturor au ajuns claie peste grămadă la baza blocului. Au încercat unii să recupereze dar ce să iei când totul este rupt și distrus, după cum a tras lucrurile excavatorul-foarfecă”, ne spune amărâtă doamna Panseluța.

Majoritatea sinistraților locuiesc cu chirie pe banii Municipalității deși în acte ei sunt încă proprietari pe apartamente în „blocul blestemat” din Rahova. Vin zilnic la garduri, privesc și pleacă fără a mai spera nimic. La început veneau toți, apoi din ce în ce mai puțini, acum doar câțiva mai bat drumul până la gardurile care înconjoară ruina părăsită. Sâmbătă dimineață, pe 17 octombrie, proprietarii se vor strânge la gardurile imobilului distrus să facă pomana de un an a ceea ce a fost cândva blocul unde locuiau. Din casele lor a mai rămas doar o adresă în buletin.

Ce s-a întâmplat pe 17 octombrie 2025

În dimineața zilei de 17 octombrie 2025, o explozie a rețelei de gaze între apartamentele dintre etajele 5 și 6 a afectat blocul 32 de pe Aleea Vicina din cartierul bucureștean Rahova. Patru persoane au murit, alte șapte au fost rănite, două apartamente au fost distruse de explozie iar restul transformate în muribunzi imobiliari.

Suflul exploziei a avariat sau distrus și 36 de autoturisme, o parte aparținând unor cetățeni din blocurile vecine. Potrivit Parchetului de pe lângă Curtea de Apel București, până în luna mai 2026, 176 de persoane fizice sau juridice s-au constituit părți vătămate în dosar. Până acum procesul nu a avansat, oamenii nu și-au recuperat nimic din case iar blocul este părăsit.