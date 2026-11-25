Un caz șocant a atras atenția anchetatorilor din Germania, după ce un om de afaceri în vârstă de 38 de ani a fost găsit fără viață în apartamentul său din Frankfurt. Doi adolescenți, unul dintre ei cetățean român în vârstă de 17 ani, au fost arestați în acest dosar și sunt suspectați de implicare în crimă. Polițiștii încearcă să stabilească împrejurările exacte în care s-a produs tragedia, dar și ce legătură aveau cei doi tineri cu victima.

Adolescent român de 17 ani, arestat în Germania! Foto: Facebook

Om de afaceri găsit mort în locuința sa din Frankfurt. Crima ar fi avut loc cu două zile înainte

Descoperirea macabră a fost făcută pe 19 octombrie 2026, într-un apartament din cartierul Sachsenhausen, Frankfurt. Victima era un bărbat de 38 de ani, cunoscut pentru activitățile sale în mediul de afaceri.

Conform informațiilor comunicate de Poliție și Parchet, anchetatorii consideră că atacul mortal ar fi avut loc în dimineața zilei de 17 octombrie, cu aproximativ 48 de ore înainte ca trupul neînsuflețit să fie descoperit.

Cercetările desfășurate în urma descoperirii au condus la identificarea a doi suspecți: un adolescent român de 17 ani și un alt tânăr de 16 ani, care deține cetățenie germană și turcă. Ambii provin din districtul Offenbach, situat în apropiere de Frankfurt.

Potrivit procurorilor, cei doi ar fi exercitat în mod repetat acte de violență asupra victimei. În timpul agresiunii ar fi fost utilizate atât obiecte contondente, cât și obiecte ascuțite. Adolescenții sunt cercetați pentru omor, potrivit informațiilor publicate de tagesschau.de.

Doi adolescenți, arestați în urma unei operațiuni a poliției germane

Mandatele de arestare au fost puse în executare marți dimineață, 24 noiembrie, la solicitarea Parchetului din Frankfurt și în baza unor hotărâri judecătorești.

În paralel cu reținerile, polițiștii au efectuat mai multe percheziții. Oamenii legii au căutat probe care să contribuie la stabilirea succesiunii evenimentelor și la clarificarea rolului pe care fiecare dintre cei doi adolescenți l-ar fi avut în moartea bărbatului de 38 de ani.

Unul dintre principalele aspecte investigate în acest moment este relația dintre suspecți și victimă. Anchetatorii încearcă să afle dacă tinerii îl cunoșteau pe omul de afaceri și dacă existau legături între aceștia înainte de producerea tragediei.

Până în prezent, autoritățile nu au făcut publică o posibilă motivație a atacului.

Cu ce se ocupa omul de afaceri ucis în Germania

Bărbatul de 38 de ani avea activități în mai multe domenii economice și administra numeroase companii. Printre sectoarele în care era implicat se numărau piața imobiliară, aviația, administrarea participațiilor, tehnologia construcțiilor și producția de porți industriale.

Moartea acestuia a declanșat o anchetă complexă, iar autoritățile germane continuă să strângă probe pentru a reconstitui cu exactitate circumstanțele în care s-a produs omorul.

Deocamdată, rămân numeroase întrebări fără răspuns, inclusiv motivul pentru care bărbatul ar fi fost atacat și natura relației sale cu cei doi adolescenți.

Investigația este în desfășurare, iar cei doi tineri sunt suspectați de comiterea faptei. Ancheta urmează să stabilească responsabilitatea fiecăruia în acest caz.