 Mircea Solcanu, mărturisiri cutremurătoare! De ce a amânat o nouă operație pe creier și de ce s-a îndepărtat de oameni. „Nu mai lupt pentru viața asta. Prieteniile din showbiz, de unică folosință. ”
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Vedete internaționaleVedete româneștiInterviurile Click!Paparazzii Click!
scroll right

Mircea Solcanu, mărturisiri cutremurătoare! De ce a amânat o nouă operație pe creier și de ce s-a îndepărtat de oameni. „Nu mai lupt pentru viața asta. Prieteniile din showbiz, de unică folosință. ”

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Au trecut aproape 14 ani de când Mircea Solcanu a fost operat pe creier, după ce a fost diagnosticat cu o tumoră, însă experiența i-a schimbat radical felul în care privește viața. Fostul prezentator TV a vorbit deschis despre dificultățile cu care se confruntă, izolarea, depresia și anxietatea, dar și despre motivul pentru care a ales să amâne o nouă intervenție chirurgicală. Într-un interviu acordat Viva.ro, acesta a făcut dezvăluiri cutremurătoare.

Mircea Solcanu
Mircea Solcanu Foto: colaj Youtube

Cum i-a schimbat viața lui Mircea Solcanu operația pe creier

Viața lui Mircea Solcanu a luat o turnură neașteptată în urmă cu aproximativ 14 ani, când a fost supus unei intervenții chirurgicale dificile la Viena, după ce medicii au descoperit o tumoră pe creier. De atunci, fostul prezentator TV a trecut prin momente complicate, care i-au influențat atât perspectiva asupra propriei existențe, cât și relația cu oamenii din jur.

Deși operația nu i-a lăsat sechele fizice importante, în afara unei cicatrici, experiența l-a făcut să reflecteze profund la fragilitatea vieții și la lucrurile care contează cu adevărat. În interviul acordat pentru sursa citată, Mircea Solcanu a explicat că schimbarea cea mai importantă a fost una interioară.

Urme fizice nu a lăsat în afară de o cicatrice, însă mi-a reconfigurat scopul vieții, mi-a adus aminte că sunt fragil și că viața trăită fără sens e o viață irosită.”

Pentru fostul om de televiziune, această experiență a reprezentat un moment de cotitură. Problemele de sănătate și confruntarea cu propria vulnerabilitate l-au determinat să își reevalueze prioritățile și să privească altfel timpul pe care îl are la dispoziție.

Mircea Solcanu se confruntă cu depresie și anxietate: „M-am izolat”

Dincolo de intervenția chirurgicală, Mircea Solcanu a vorbit și despre dificultățile pe care le întâmpină în viața de zi cu zi. Problemele de auz îi creează disconfort mai ales în spațiile aglomerate, unde îi este greu să înțeleagă ce îi spun cei din jur.

Aceste obstacole au avut și consecințe emoționale, iar fostul prezentator a recunoscut că s-a retras treptat din viața socială.

Încă sunt frustrat când merg în locuri aglomerate, că nu aud ce îmi spun oamenii. M-am izolat, depresie, anxietate. Presupun că oamenii cred că umblarea cu Domnul te scutește de astfel de lucruri, nu, nu-i așa. Isus este Învățător – așa îi spuneau și apostolii – și nicidecum vrăjitor. Vrăjile sunt pentru moment și nu te învață nimic.”

Mircea Solcanu vorbește deschis despre momentele dificile, fără să ascundă impactul pe care acestea l-au avut asupra sa.

De ce a amânat Mircea Solcanu o nouă operație pe creier

Problemele de sănătate ale fostului prezentator au revenit în atenția publicului după ce acesta a vorbit despre recidiva tumorii și despre riscurile unei noi intervenții chirurgicale. La aproape 14 ani de la operația efectuată la Viena, situația sa medicală a ridicat noi provocări.

Întrebat de ce a amânat intervenția despre care a vorbit anterior, Mircea Solcanu a oferit un răspuns care reflectă schimbarea de perspectivă prin care a trecut.

„Am amânat deja de un an. Nu mai lupt pentru viața asta, om, mă lupt cu provocări să-mi asigur sufletul.”

Ce spune Mircea Solcanu despre prieteniile din showbiz

Schimbările din viața lui Mircea Solcanu s-au reflectat și în relațiile personale. Dacă în perioada în care apărea la televizor era cunoscut de un public larg și făcea parte din lumea mondenă, astăzi fostul prezentator spune că se bazează pe un cerc restrâns de oameni în care are încredere.

Cei care i-au rămas aproape sunt, în mare parte, prietenii din adolescență, cu care păstrează legătura și în prezent. În schimb, experiențele trăite în lumea televiziunii l-au făcut să privească diferit relațiile construite în showbiz.

„Nucleul dur este format din colegii de liceu, de altfel comunicăm aproape zilnic, ne vedem, ne sprijinim și ne încurajăm reciproc. Prieteniile din showbiz sunt de unică folosință, am spus asta mai demult, când eram încă la televizor, și, dacă prefer să nu am ceva, aia este dreptatea, însă afirmația aceasta a fost mai mult prorocie. Oamenii vin și pleacă din viețile noastre, cei care aleg să rămână se înhamă la o muncă. Relațiile nu rezistă și nici nu se dezvoltă fără ca cei implicați în ele să lucreze la acestea. Relațiile sunt ca și casele, fără viață în ele, se degradează, fără ca cei implicați să lucreze la acestea, mor.”

Pentru Mircea Solcanu, o prietenie adevărată nu se rezumă la momentele frumoase sau la perioadele în care oamenii au interese comune. Relațiile solide presupun implicare, sprijin reciproc și disponibilitatea de a rămâne aproape chiar și atunci când viața devine dificilă.

Faptul că foștii colegi de liceu au rămas o prezență constantă în viața sa arată cât de mult contează, pentru el, legăturile construite în timp și păstrate prin gesturi concrete.

Singurătatea, de la suferință la refugiu spiritual

Un alt subiect despre care Mircea Solcanu a vorbit cu sinceritate este singurătatea. Pentru fostul prezentator TV, retragerea din viața publică nu a avut de la început aceeași semnificație. Felul în care a perceput această perioadă s-a schimbat pe măsură ce a învățat să își accepte noua realitate.

Întrebat dacă singurătatea a devenit o formă de protecție sau o izolare asumată, acesta a explicat că relația sa cu timpul petrecut de unul singur a trecut prin mai multe etape.

Toate enunțurile sunt corecte în funcție de momentul evoluției. La început am crezut că e pedeapsă, apoi refugiu, apoi izolare asumată, iar în prezent, timpul de calitate pe care îl petrec cu Domnul. Dacă pentru lume eram o prezență plăcută, se pare că sunt și pentru Dumnezeu, pentru că singurătatea este timpul pe care Dumnezeu îl petrece cu tine. A trecut ceva vreme până am învățat să am răbdare, dar mai ales să ascult.”

Astăzi, Mircea Solcanu privește timpul petrecut departe de agitația lumii mondene prin prisma credinței. Ceea ce la început a perceput drept o pedeapsă a devenit, treptat, o ocazie de reflecție și de apropiere spirituală.

Ghid de cumpărături

Diana Șoșoacă FOTO Mediafax / Andreea Alexandru
Diana Șoșoacă, imagini rare alături de fiica sa! Thais a împlinit 14 ani și a atras toate privirile Vedete românești
Andi Moisescu, despre cel mai frumos dar de la băieții lui: „Sunt cazul foarte norocos”
#Exclusiv Click!
Andi Moisescu, despre cel mai frumos cadou primit de la băieții lui: „Mă bucur că am șansa asta!” Cum își petrece ziua de naștere Vedete românești
image
„Scumpă parcarea de 5 lei când ai mașină de 300.000 de euro!” Reacțiile românilor la un Lamborghini lăsat pe trotuar în București adevarul.ro
image
Primul născut este mai responsabil, iar mezinul mai rebel? Ce spun studiile despre influența ordinii nașterii asupra personalității adevarul.ro

Parteneri

image
1,5 milioane de euro! Becali știe cât trebuie să plătească pentru noul său preferat din SuperLigă. FCSB e așteptată la negocieri www.fanatik.ro
image
Un nou soi de mere apare în supermarketuri. Un fermier a dat lovitura cu fructul care rezistă la vremea rea observatornews.ro
image
Modelul Sahara Ray a murit la 34 de ani, la câteva luni după ce a născut. Era cunoscută pentru relația cu Justin Bieber www.antena3.ro
image
La un an de la tragedia din Rahova, Alexandra, adolescenta care a căzut de la etajul 7 la 5, nu-și poate folosi picioarele. Mama tinerei: „Muncește foarte mult pentru a-și reveni. Statul nu ne-a ajutat cu nimic, am fost chiar și la Ministerul Sănătății” www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gigi Becali, dezvăluire despre Luca Niculescu, noul premier. Cum l-a cunoscut în urmă cu 20 de ani: „Mi-am adus aminte…” as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
„Noi de ce nu facem o răscoală?”. Ilie Năstase, apel exploziv către români după haosul din Franța: „Erau să mă aresteze!” www.fanatik.ro
image
Milionarul Horațiu Nicolau și Lidia Buble și-au spus ADIO 😯 Prima reacție a artistei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
La dineul de stat, Kate a strălucit! Prințesa de Wales a acaparat atenția tuturor, cu rochia galbenă și diadema celebră okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
image png
Petre Roman, surprins de transformarea Oanei Roman după ce a slăbit aproape 20 de kilograme! Ce i-a spus când a văzut-o! „Încă nu, dar ai grijă” Vedete românești
vladuta lupau si iair
Vlăduța Lupău, clipe de groază cu fiul ei! Iair a ajuns de urgență la spital: „A început să nu mai respire bine” Vedete românești
mama lui daniel buzdugan
Daniel Buzdugan, cu lacrimi în ochi după moartea mamei sale: „E ca un blestem” Vedete românești
Anca Țurcașiu jpg
Filmele care au cucerit-o pe Anca Țurcașiu: „Este jucat magnific!” Ce actori au impresionat-o Vedete românești
Dan Alexa jpg
De ce a renunțat Dan Alexa la viața de noapte din București? Unde locuiește acum antrenorul Vedete românești
valerie lungu si loredana chivu
#Asia Express
„Cu Loredana, mereu zâmbitor!” Valerie Lungu, reacție după comentariul unui fan despre Alex Gîlcă Vedete românești
banner marina almasan jpg
#Exclusiv Click!
Cum arată acum Cornelius Roșiianu, prezentatorul „Telejurnalului” de la TVR din perioada comunistă: „Iute la mânie, tipicar și neîndurător cu nemunca” Vedete românești
valentin sanfira
Familia lui Valentin Sanfira, ținta atacurilor! Artistul a răbufnit după ce părinții săi au fost jigniți: „Mă doare profund!” Vedete românești
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net