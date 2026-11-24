Cu aproximativ o lună înainte de Crăciun, românii au început deja să caute pomul perfect pentru sărbători. În unele magazine, brazii de import au ajuns de mai multe zile, iar o parte dintre cumpărători și-au făcut deja achizițiile. Prețurile sunt mai mari față de anul trecut, în timp ce pomii proveniți din România urmează să fie disponibili în perioada următoare.

Brad de Crăciun Foto: Shutterstock

Pentru cei care vor să păstreze tradiția și să aibă în casă un brad natural, oferta începe să se diversifice. Brazii importați din Danemarca și Germania se găsesc deja în magazine, iar prețurile variază în funcție de specie și dimensiune. În paralel, cumpărătorii așteaptă anunțul Romsilva privind numărul de pomi românești care vor fi comercializați în acest sezon și tarifele aferente.

Brazii din import sunt deja la vânzare, iar prețurile au crescut

În magazinele de bricolaj, pregătirile pentru Crăciun au început mai devreme, iar unii clienți au cumpărat deja pomii. La Craiova, prima tranșă de brazi s-a epuizat, semn că există cumpărători care nu mai așteaptă luna decembrie pentru a-și împodobi locuințele.

Un comerciant spune că vânzările au început încă din a doua jumătate a lunii noiembrie și că, dacă sunt păstrați corespunzător, brazii naturali pot rezista o perioadă îndelungată.

„Avem clienți care au început să achiziționeze începând cu jumătatea lunii noiembrie, bradul rezistă până la două luni cu suportul acesta cu apă. Ca și prețuri, tendința este de creștere, undeva la 10% plus față de anul anterior”, a explicat Adrian Petcu, vânzător, pentru Observator.

Brazii de import au prețuri cuprinse între 60 și 400 de lei, în funcție de înălțime și de specie. Pentru cei care își doresc un pom mai mare sau mai bogat, costurile pot ajunge la câteva sute de lei.

Cât vor costa brazii românești în acest an

Pomii de Crăciun proveniți din România nu au fost încă puși în vânzare. Romsilva urmează să anunțe în zilele următoare câți brazi va scoate pe piață și care vor fi prețurile pentru sezonul sărbătorilor din 2026.

În anul precedent, instituția a comercializat peste 16.400 de pomi, cu prețuri cuprinse între 17 și 39 de lei, în funcție de sortiment și dimensiune. Tarifele din acest sezon urmează să fie comunicate oficial.

Între timp, comercianții care aduc pomi din pepiniere europene pregătesc stocuri importante. Inginerul horticol Silvia Voicu a precizat că, în acest an, oferta magazinului include aproximativ 80.000 de brazi tăiați, dar și pomi crescuți în ghiveci. Pentru apartamentele obișnuite, înălțimile disponibile sunt cuprinse între 1,75 și 2,25 metri.

Cum alegem un brad natural care să reziste până la sărbători

Cumpărătorii care preferă pomii naturali sunt atrași în special de mirosul specific și de aspectul acestora. Unii români spun că nu renunță la tradiție, chiar dacă brazii artificiali au devenit tot mai populari.

Un studiu arată că bradul artificial a câștigat teren, motivele fiind legate de preocupările ecologice, de calculele financiare sau de comoditate. Cu toate acestea, aproximativ patru din zece familii preferă în continuare pomul natural.

Pentru a evita cumpărarea unui brad care se usucă rapid, specialiștii recomandă verificarea atentă a crengilor și a trunchiului. Este important să nu existe semne evidente de uscăciune, iar partea inferioară a trunchiului trebuie examinată pentru a observa dacă pomul a început deja să se deshidrateze.

Anul trecut, românii au cumpărat peste 1,5 milioane de pomi de Crăciun, valoarea totală a vânzărilor fiind estimată la aproape 300 de milioane de lei.