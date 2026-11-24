O vacanță care trebuia să marcheze un moment fericit s-a transformat într-o tragedie pentru o familie din Montreal, Canada. Bérengère Deveaux-Cattino, o tânără de 24 de ani, absolventă a Facultății de Medicină, a murit în timpul unei călătorii la Istanbul. Fata plecase în Turcia împreună cu o prietenă pentru a sărbători încheierea studiilor, însă la scurt timp după ce s-a cazat la hotel a început să se simtă rău.

Bérengère Deveaux-Cattino Foto: Facebook

Familia tinerei încearcă acum să afle ce a dus la moartea acesteia și suspectează că ar fi putut fi expusă unei substanțe toxice folosite pentru combaterea ploșnițelor. Ipoteza nu a fost confirmată definitiv, însă împrejurările în care s-a produs tragedia ridică semne de întrebare. Cele două prietene ar fi început să aibă simptome puternice în dimineața de după cazare, după ce au pornit aerul condiționat în cameră.

Starea celor două tinere s-a agravat după pornirea aerului condiționat

Problemele de sănătate au apărut la scurt timp după ce Bérengère și prietena sa au ajuns în camera de hotel. În dimineața următoare, după pornirea instalației de aer condiționat, ambele au început să vomite în mod repetat. Inițial, au sperat că starea de rău va trece, însă simptomele nu s-au ameliorat, ci au devenit tot mai intense.

Cele două tinere au avut nevoie de îngrijiri medicale și au fost transportate la spital. În ciuda intervenției medicilor, viața absolventei de Medicină nu a mai putut fi salvată. Prietena care o însoțea a fost și ea afectată de starea de rău apărută în camera de hotel.

Primele concluzii ale examinării medico-legale efectuate în Turcia au indicat o posibilă intoxicație alimentară. Familia a continuat însă să caute explicații și a solicitat verificări suplimentare. O analiză realizată ulterior în Canada nu ar fi identificat semnele de iritație intestinală care apar în mod obișnuit în astfel de situații, ceea ce a ridicat noi întrebări cu privire la cauza decesului.

Un turist ar fi avut probleme în aceeași cameră

În încercarea de a reconstitui ce s-a întâmplat înainte de tragedie, apropiații tinerei au discutat și cu un turist care ar fi fost cazat în aceeași cameră cu aproximativ zece zile înaintea celor două canadience.

Bărbatul le-ar fi povestit că, în timpul șederii sale, ar fi fost mușcat de ploșnițe de aproximativ 150 de ori. Această informație a alimentat suspiciunile familiei, care ia în calcul posibilitatea ca în hotel să fi fost folosite substanțe pentru eliminarea insectelor.

Anchetatorii analizează ipoteza ca reziduuri de fosfură de aluminiu să fi ajuns în sistemul de ventilație al camerei. Acest pesticid este utilizat pentru combaterea dăunătorilor și poate elibera fosfină, un gaz extrem de toxic. Substanța nu este permisă pentru utilizarea în zonele urbane.

Deocamdată, nu există o confirmare definitivă că tânăra a fost expusă acestui compus sau că acesta ar fi provocat moartea sa. Cercetările trebuie să stabilească dacă în încăpere au existat urme ale unei asemenea substanțe și dacă acestea au avut legătură cu starea de sănătate a celor două tinere.

Familia nu renunță să afle adevărul

Medicul legist turc Şebnem Korur Fincancı a explicat, într-o intervenție pentru postul canadian CBC, că valorile ridicate ale acidității din organismul tinerei ar putea indica o intoxicație cu pesticide, nu o toxiinfecție alimentară. Această observație reprezintă însă o posibilă explicație, nu o concluzie definitivă asupra cauzei morții.

Pierderea tinerei a provocat o suferință profundă în familie. Sora mai mare a lui Bérengère a vorbit despre legătura puternică pe care o avea cu aceasta și a transmis că va continua să caute răspunsuri.

„Înainte eram două împotriva întregii lumi… acum sunt singură. Dar sunt încăpățânată. Și, din moment ce ea nu mai poate vorbi, voi vorbi eu în locul ei. Nu o voi lăsa niciodată să plece”, a declarat Éléonore pentru The Mirror.