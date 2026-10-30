 Româncă dezamăgită de vacanța din Brazilia. Ce a găsit într-un hotel de cinci stele după ce a plătit pentru o cameră premium: „Am rămas șocată”
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FotoRomâncă dezamăgită de vacanța din Brazilia. Ce a găsit într-un hotel de cinci stele după ce a plătit pentru o cameră premium: „Am rămas șocată”

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 Beatrice, o tânără activă în mediul online, a povestit experiența neplăcută prin care a trecut după ce a ajuns într-o vacanță în Brazilia. Femeia susține că a rezervat cu o lună înainte o cameră premium într-un hotel de cinci stele, însă realitatea de la fața locului ar fi fost complet diferită de cea prezentată în fotografiile de promovare.

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Foto: istock

Vacanța a pornit prost de dimineață

Potrivit acesteia, problemele au început imediat după sosire. Deși a ajuns la hotel în jurul orei 6:30 dimineața, camera rezervată nu era pregătită, iar personalul i-ar fi solicitat 100 de euro pentru early check-in.

„Am ajuns dimineață la ora 06:00. La 06:30 bineînțeles că nu era nimic gata și a trebuit să plătim 100 de euro early check-in. Eu nu am auzit 100 de euro early check-in. Până acum am auzit 30-40 de euro”, a povestit Beatrice pe TikTok.

În locul apartamentului cu vedere la ocean pe care susține că îl rezervase, românca spune că a primit inițial o cameră aflată la etajul al doilea al clădirii. Experiența a dezamăgit-o complet.

„Ne-a dus la etajul 2, practic eram la demisol. Un miros de mucegai, am crezut că fac astm pe loc. Efectiv, am rămas șocată”, a povestit aceasta.

Femeia spune că a refuzat să rămână în acea cameră, considerând că nivelul de confort nu corespundea categoriei hotelului și nici prețului plătit.

„Ea tot încerca să ne vândă mizeria aia în care nu am vrut să stăm. Nu vreau să vă zic suma pe care am plătit-o să stăm aici. Nu aș fi făcut fițe dacă am fi plătit 100 de euro pe noapte”, a spus românca.

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Foto: Captură video Tiktok

Nici a doua cameră nu a fost pe măsura așteptărilor

După ce a reclamat situația, Beatrice a primit o altă cameră, de această dată la etajul 14. Cu toate acestea, spune că diferențele au fost minore, iar condițiile i s-au părut în continuare sub standardele promise.

„Arăta penibil, nu arăta nimic ca în poze. Noi luasem un apartament, practic cel mai înalt tip de cameră pe care îl au la hotelul acesta, cu vedere la ocean”, a explicat ea.

Românca a afirmat că mobilierul era vechi, iar curățenia lăsa de dorit.„Nu vreau să vă zic cât de infectă era camera. Un jeg și o cameră atât de veche”, a mai spus aceasta.

Dezamăgită de situație, femeia a început să caute alternative de cazare, însă prețurile ridicate ale hotelurilor disponibile au determinat-o să renunțe la idee.

În cele din urmă, a decis să aștepte până seara, când reprezentanții hotelului i-au transmis că ar putea primi o cameră mai bună decât cele oferite inițial.

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