 Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni

Ultima actualizare:
Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

La 87 de ani, când mulți oameni se bucură deja de pensie și de o viață liniștită, Joe Symonds din Canada era încă nevoit să muncească zilnic pentru a-și putea plăti chiria, medicamentele și facturile.

Livratorul de 87 de ani
Livratorul de 87 de ani Foto: gofundme

De ce era nevoit să muncească la 87 de ani

Povestea lui Joe Symonds a devenit cunoscută după ce a fost relatată de presa din Canada și de KGW8 News, atrăgând atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă unii vârstnici, chiar și după o viață întreagă de muncă.

Joe Symonds locuiește în Vancouver și lucrează de aproximativ un an și jumătate ca șofer pentru DoorDash, platforma prin intermediul căreia livrează mâncare clienților.

La o vârstă la care ar fi trebuit să se bucure de odihnă, bărbatul continua să accepte comenzi și să străbată orașul pentru a-și asigura veniturile necesare traiului de zi cu zi.

Pentru Joe, activitatea de curier nu reprezenta doar o modalitate de a-și ocupa timpul, ci o necesitate. Creșterea costului vieții îi îngreunase tot mai mult plata chiriei, a medicamentelor și a celorlalte cheltuieli lunare. 

Potrivit mesajului publicat pe platforma GoFundMe, Joe și-a petrecut întreaga viață muncind, însă, în ciuda eforturilor sale, situația financiară nu îi permitea să se retragă din activitate.

O întâlnire întâmplătoare i-a schimbat viața

Povestea bărbatului de 87 de ani a început să fie cunoscută după o livrare obișnuită în Vancouver. În timpul unei comenzi, Joe a întâlnit o persoană care a aflat despre situația dificilă în care se afla.

Impresionată de faptul că un om ajuns la această vârstă era încă nevoit să muncească pentru a-și putea achita cheltuielile de bază, aceasta a decis să nu rămână indiferentă.

Persoana respectivă, Alyona Dikiy, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe, cu scopul de a-l ajuta pe Joe să renunțe la activitatea de curier și să se pensioneze.

Apelul publicat online a prezentat povestea bătrânului și dificultățile financiare cu care se confrunta. Banii strânși urmau să fie folosiți pentru plata chiriei și a cheltuielilor curente, astfel încât acesta să nu mai fie obligat să muncească pentru a-și asigura traiul.

Peste 1.500 de oameni au donat pentru ca Joe să se poată pensiona

Povestea lui Joe a impresionat numeroși oameni, iar campania a început să atragă donații din partea celor care au vrut să îi ofere o șansă la o bătrânețe mai liniștită.

Potrivit paginii GoFundMe, peste 1.500 de persoane au contribuit financiar, iar suma strânsă a ajuns la 50.628 de dolari, dintr-un obiectiv total de 100.000 de dolari.

Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor esențiale, în special chiria, medicamentele și facturile, astfel încât Joe să nu mai fie nevoit să depindă de veniturile obținute din livrările de mâncare.

Organizatoarea campaniei a transmis că bărbatul merită ocazia de a se retrage din activitate și de a se bucura de anii următori fără presiunea permanentă a cheltuielilor.

Ghid de cumpărături

Lidia Buble, foto Instagram jpg
Lidia Buble, mesaj emoționant despre viața amoroasă, după ce s-a zvonit că s-a despărțit de iubit: „Am făcut alegeri” Vedete românești
irina fodor colaj instagram jpg
#Asia Express
Cât a plătit Irina Fodor pentru rochia spectaculoasă din finala „Asia Express” 2026. Ținuta aurie ascunde o legătură cu Valerie Lungu Vedete românești
image
Ninel Peia propune ca România să fie împărțită în 9 județe cu nume inspirate din istorie, de la Apostolul Andrei la Regele Ferdinand adevarul.ro
image
Ovidiu Vanghele vorbește la „Trends” despre conflictul cu șeful statului: Nicușor Dan „face tot ce spunea că nu va face” adevarul.ro

Parteneri

image
CFR Cluj, lovitură de 21 de milioane de euro! Neluțu Varga, profit uriaș www.fanatik.ro
image
Acelaşi apartament, scos la vânzare cu 8 preţuri diferite. Ţeapa cu anunţurile imobiliare observatornews.ro
image
​Un tânăr francez a inventat un sistem prin care încălzeşte locuinţele cu mănuși de protecţie folosite în construcții www.antena3.ro
image
Val de concedieri la STB și în 2027. Administratorul judiciar anunță reducerea personalului la 7.000 de angajați: „Vom înjumătăți numărul directorilor” www.gandul.ro
image
Tensiuni în familia regretatului Gabi Stângău! Mama vrea să-și deshumeze fiul și să-l ducă în locul natal. Văduva violonistului rupe tăcerea: „Nu mi-a fost comunicată nicio solicitare oficială” www.wowbiz.ro
image
Mesajul transmis de Spitalul Județean de Urgență Târgu Jiu după ce o angajată și-a pierdut viața. Daniela avea doar 56 de ani www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Teodora Stoica s-a pomenit cu banii în cont, de la Gigi Becali: „Ce e asta? E o greșeală?” Suma era imensă as.ro
image
Vine iarna în România. ANM anunță ninsori, rafale de până la 140 km/h și temperaturi de -10 grade playtech.ro
image
FCSB, amical de gală în pauza competițională! “E deja stabilit” www.fanatik.ro
image
Vlad Bălțățeanu i-a recunoscut medicului psihiatru cum a murit Valentina din Olt, de fapt: 'Am vrut să dau în ea cu coada de mătură, nu să o înțep' www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a aflat! Cine este, de fapt, tatăl lui Valerie Lungu de la Asia Express: „E sângele meu și ce?”. Wow, ce declarații!! www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Camera 44, secretul întunecat al unui hotel de lux din București! Aici s-a pus la cale uciderea unui rege al României okmagazine.ro
image
Două prințese și o regină au murit năpraznic, în accidente auto! Trei destine regale frânte mult prea devreme. Erau adorate okmagazine.ro
image
#Muzee
Cum a ajuns bustul reginei Nefertiti în Germania? Istoria unei dispute de peste un secol historia.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
De ce romanul „Călătoriile lui Gulliver” este greșit înțeles, la 300 de ani de la publicare? historia.ro
Valentina și Vlad jpg
Suspectul în cazul Valentinei, tânăra aruncată în Olt, a făcut confesiuni neașteptate în fața psihiatrului. Traumele din copilărie, invocate în apărarea sa Național
ambulanta foto shutterstock jpg
Un copil de numai 4 ani, bătut de un vecin în Sectorul 4 al Capitalei! Martorii au sunat la 112. De la ce ar fi pornit conflictul Actualitate
concediere jpeg
Descoperire surprinzătoare pe o țiglă veche de 200 de ani. Ce mesaj de concediere i-a lăsat un angajator muncitorului său Internațional
shutterstock 2227479521 jpg
Ce este „heightmaxxing”, trendul periculos de pe rețelele sociale? Adolescenții iau medicamente pentru cancer în speranța că vor deveni mai înalți Fapt divers
troleibuz Bucureşti foto STB jpg
Dezastru financiar la STB! Pierderi de sute de milioane de lei, salarii uriașe și restructurări masive. Ce se întâmplă cu transportul de noapte și gratuitățile Național
Fosta mina de aur Rosia Montană Foto Daniel Guță ADEVĂRUL (225) jpg
Incident șocant la Roșia Montană! Un tânăr a încercat să caute aur într-o mină închisă și a fost rănit de un explozibil improvizat Național
durere piept inima sughit getty jpg
Cele trei semne care îți arată că suferi de probleme cardiace. La ce trebuie să fii atent Fapt divers
apartament facebook1 jpeg
Garsonieră de 20 mp, fără nicio fereastră, scoasă la vânzare cu 140.000 de euro. Ce se ascunde în spatele anunțului imobiliar: „Nu este legal, știați?” Internațional
image
Marcel Ciolacu a spus adevărul despre diploma de BAC. Ce s-a întâmplat, de fapt, la examenul maturității actualitate.net
image
Cât de verișoare sunt Mirabela Grădinaru, partenera președintelui României, și Cristina Chiriac, procurorul general, acuzată de Ovidiu Vanghele că a ținut la sertar probele din cazul fostului episcop de Huși? actualitate.net