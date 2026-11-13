Întâlnirea care i-a schimbat complet viața unui bătrân de 87 de ani, angajat ca livrator. Ce gest impresionant au făcut peste 1.500 de oameni

La 87 de ani, când mulți oameni se bucură deja de pensie și de o viață liniștită, Joe Symonds din Canada era încă nevoit să muncească zilnic pentru a-și putea plăti chiria, medicamentele și facturile.

Livratorul de 87 de ani Foto: gofundme

De ce era nevoit să muncească la 87 de ani

Povestea lui Joe Symonds a devenit cunoscută după ce a fost relatată de presa din Canada și de KGW8 News, atrăgând atenția asupra dificultăților financiare cu care se confruntă unii vârstnici, chiar și după o viață întreagă de muncă.

Joe Symonds locuiește în Vancouver și lucrează de aproximativ un an și jumătate ca șofer pentru DoorDash, platforma prin intermediul căreia livrează mâncare clienților.

La o vârstă la care ar fi trebuit să se bucure de odihnă, bărbatul continua să accepte comenzi și să străbată orașul pentru a-și asigura veniturile necesare traiului de zi cu zi.

Pentru Joe, activitatea de curier nu reprezenta doar o modalitate de a-și ocupa timpul, ci o necesitate. Creșterea costului vieții îi îngreunase tot mai mult plata chiriei, a medicamentelor și a celorlalte cheltuieli lunare.

Potrivit mesajului publicat pe platforma GoFundMe, Joe și-a petrecut întreaga viață muncind, însă, în ciuda eforturilor sale, situația financiară nu îi permitea să se retragă din activitate.

O întâlnire întâmplătoare i-a schimbat viața

Povestea bărbatului de 87 de ani a început să fie cunoscută după o livrare obișnuită în Vancouver. În timpul unei comenzi, Joe a întâlnit o persoană care a aflat despre situația dificilă în care se afla.

Impresionată de faptul că un om ajuns la această vârstă era încă nevoit să muncească pentru a-și putea achita cheltuielile de bază, aceasta a decis să nu rămână indiferentă.

Persoana respectivă, Alyona Dikiy, a inițiat o campanie de strângere de fonduri pe GoFundMe, cu scopul de a-l ajuta pe Joe să renunțe la activitatea de curier și să se pensioneze.

Apelul publicat online a prezentat povestea bătrânului și dificultățile financiare cu care se confrunta. Banii strânși urmau să fie folosiți pentru plata chiriei și a cheltuielilor curente, astfel încât acesta să nu mai fie obligat să muncească pentru a-și asigura traiul.

Peste 1.500 de oameni au donat pentru ca Joe să se poată pensiona

Povestea lui Joe a impresionat numeroși oameni, iar campania a început să atragă donații din partea celor care au vrut să îi ofere o șansă la o bătrânețe mai liniștită.

Potrivit paginii GoFundMe, peste 1.500 de persoane au contribuit financiar, iar suma strânsă a ajuns la 50.628 de dolari, dintr-un obiectiv total de 100.000 de dolari.

Fondurile sunt destinate acoperirii cheltuielilor esențiale, în special chiria, medicamentele și facturile, astfel încât Joe să nu mai fie nevoit să depindă de veniturile obținute din livrările de mâncare.

Organizatoarea campaniei a transmis că bărbatul merită ocazia de a se retrage din activitate și de a se bucura de anii următori fără presiunea permanentă a cheltuielilor.