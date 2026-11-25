O pensie din România a atras atenția prin valoarea impresionantă pe care o primește lunar beneficiarul său. Suma depășește cu mult nivelul pensiilor obișnuite și este chiar mai mare decât cea mai ridicată pensie de serviciu aflată în plată, potrivit unor informații prezentate de conducerea Casei Naționale de Pensii Publice (CNPP).

Care este cea mai mare pensie din România. Foto: Shutterstock

Datele au fost făcute publice de Vasilica-Valentina Robu, președinta CNPP, în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, organizat la Palatul Parlamentului. Aceasta a explicat că valoarea record din sistemul public a fost calculată strict în funcție de contribuțiile plătite de beneficiar în perioada în care a lucrat.

„Cea mai mare pensie în sistemul public este o pensie de contributivitate: 120.000 de lei. Este în funcție de contribuție. Persoana respectivă a contribuit foarte mult în sistemul de pensii”, a declarat Vasilica-Valentina Robu.

Diferența dintre cea mai mare pensie contributivă și pensia specială

În timp ce recordul din sistemul public bazat pe contributivitate este de aproximativ 120.000 de lei, cea mai mare pensie de serviciu aflată în plată este estimată la 67.000 de lei pe lună. Aceasta îi aparține unui fost magistrat, conform declarațiilor publice anterioare ale șefei Casei Naționale de Pensii Publice.

Spre deosebire de pensiile calculate exclusiv pe baza contribuțiilor, pensiile de serviciu au o formulă de calcul care ia în considerare atât componenta contributivă, cât și partea suportată din bugetul de stat.

Astfel, diferența dintre cele două categorii de pensii este dată inclusiv de modul în care sunt stabilite și finanțate drepturile lunare ale beneficiarilor.

Cum este stabilită componenta contributivă a pensiilor

Principiul contributivității reprezintă unul dintre elementele fundamentale ale sistemului public de pensii. Concret, valoarea pensiei este determinată în funcție de contribuțiile de asigurări sociale achitate de fiecare persoană în perioada activității profesionale, alături de ceilalți factori prevăzuți de legislație.

Diferențierea dintre partea contributivă și cea necontributivă a pensiilor de serviciu a generat și dispute juridice. În decembrie 2024, Curtea Constituțională a României a declarat neconstituțională formula de impozitare progresivă a pensiilor, printre motivele invocate numărându-se lipsa unor criterii suficient de clare pentru delimitarea componentei contributive de cea necontributivă.

Președinta CNPP a reiterat că sistemul public de pensii are la bază principiul contributivității, iar drepturile acordate pensionarilor sunt raportate la contribuțiile realizate de fiecare asigurat. Declarațiile au fost făcute în cadrul Congresului Național de Îmbătrânire Activă, desfășurat la Palatul Parlamentului, potrivit Antena3.