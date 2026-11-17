Pensiile vor fi majorate începând cu anul 2027, a declarat premierul Luca Niculescu, care a oferit asigurări că bugetul de stat pentru anul viitor va fi adoptat până la finalul lui 2026. Deși nu a confirmat un procent exact al creșterii, șeful Executivului a transmis un mesaj ferm pentru pensionari.

Ce spune premierul Luca Niculescu despre pensii Foto: Facebook/Luca Niculescu

Planul de majorare al pensiilor

Întrebat despre calendarul elaborării bugetului de stat pentru 2027, premierul a precizat că documentul va fi finalizat până la sfârșitul anului, conform angajamentelor asumate de Guvern.

„Bugetul va fi gata până la finalul acestui an, așa cum ne-am angajat. Garantez că vor crește pensiile”, a declarat Luca Niculescu, după Adunarea Generală a Asociației Municipiilor din România, citat de Digi24 Economic.

Ulterior, întrebat dacă poate garanta o majorare a pensiilor de 7,3% în 2027, premierul a evitat să confirme procentul vehiculat în spațiul public, dar a dat asigurări că veniturile pensionarilor vor crește.

Casa de Pensii așteaptă actul normativ

În paralel, Casa Națională de Pensii Publice se declară pregătită să aplice o eventuală indexare a pensiilor începând cu luna ianuarie 2027. Totuși, instituția are nevoie de adoptarea unui act normativ care să stabilească în mod oficial procentul majorării.

Președinta CNPP, Valentina Robu, a explicat că instituția nu decide valoarea indexării, ci doar aplică prevederile legislative adoptate de autorități.

Potrivit acesteia, imediat după publicarea actului normativ în Monitorul Oficial, Casa de Pensii poate începe procedurile necesare pentru recalcularea drepturilor și emiterea noilor taloane de pensie.

„Legat de indexare, vreau să vă spun că, știți, Casa Națională este o instituție care aplică legislația. Așteptăm un act normativ care să confirme o un anumit procent și, în momentul în care va apărea acest act normativ în Monitorul Oficial, suntem pregătiți să facem diligențele necesare pentru ca acea majorare să se reflecte în drepturile de pensii aferente lunii ianuarie 2027”, a declarat Valentina Robu.

Șefa CNPP a precizat că orice majorare trebuie să aibă acoperire bugetară și că impactul financiar al unei eventuale indexări trebuie analizat înainte de adoptarea măsurii.

În același timp, aceasta a atras atenția că timpul este esențial, deoarece actualizarea sistemelor și emiterea taloanelor de pensie reprezintă un proces complex.

De unde a apărut scenariul unei majorări de 7,3%

Procentul de 7,3% a fost avansat în ultimele săptămâni de ministrul Muncii, Florin Manole, care a susținut că indexarea pensiilor ar trebui să reprezinte una dintre prioritățile Guvernului în 2027.

Oficialul a argumentat că, după doi ani în care punctul de pensie a rămas înghețat, iar inflația a redus puterea de cumpărare a pensionarilor, este necesară o actualizare a veniturilor pentru a compensa pierderile suferite.

Potrivit lui Florin Manole, estimările aflate în discuție în interiorul Guvernului sunt mai apropiate de pragul de 7% decât de o majorare de 5%, deoarece varianta unei creșteri mai mici nu ar reflecta suficient impactul inflației asupra pensionarilor. Ministrul a declarat recent că există „multe șanse” ca procentul de indexare să ajungă la 7,3%, însă decizia finală urmează să fie stabilită prin actul normativ și prin bugetul de stat aferent anului 2027.

„Eu cred că sunt multe șanse ca acesta să fie procentul (7,3% n.r.), pentru că eu cred într-o înțelegere comună în interiorul Guvernului a situației dificile în care se află cei mai mulți dintre pensionari. În acești doi ani în care punctul de pensie a fost înghețat, totuși, inflația a afectat destul de grav puterea de cumpărare a pensionarilor și efectele economice se văd, în sensul că scăderea consumului are, într-o oarecare măsură, și o astfel de explicație. Asta înseamnă locuri de muncă pierdute sau puse în pericol, cifre de afaceri mai proaste în domeniile de profil”, a declarat Florin Manole.

Până la adoptarea documentelor oficiale, singura certitudine anunțată de Executiv rămâne aceea că pensiile vor fi majorate în cursul anului viitor, fără ca procentul exact să fie confirmat deocamdată.