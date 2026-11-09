 Românii își pot verifica online vechimea în muncă. Ce trebuie să faci pentru a vedea contribuțiile la pensie
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Românii își pot verifica online vechimea în muncă. Ce trebuie să faci pentru a vedea contribuțiile la pensie

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Românii asigurați în sistemul public de pensii pot afla oricând câți ani au cotizat și ce punctaje au acumulat, fără a mai fi nevoiți să stea la cozile caselor teritoriale de pensii. 

Românii își pot verifica online vechimea în muncă
Românii își pot verifica online vechimea în muncă Foto: pexels

Prin intermediul noului portal instituțional lansat de Casa Națională de Pensii Publice (CNPP) la 1 septembrie 2026, utilizatorii au acces direct la stagiile de cotizare, istoricul veniturilor declarate de angajatori, fondurile acumulate la Pilonul II și documentele electronice de pensionare.

Utilizatorii care dețineau deja un cont pe vechea platformă nu trebuie să se reînregistreze, datele lor de acces fiind migrate automat, potrivit Știrile ProTv.

Unde și cum accesezi evidența vechimii: granița de la 1 aprilie 2001

Verificarea datelor se face pe portalul oficial www.cnpp.ro, prin accesarea secțiunii dedicate Spațiului Privat Virtual (SPV). În funcție de perioada lucrată, evidența este ținută pe două paliere diferite:

  • Pentru anii lucrați după 1 aprilie 2001: Stagiul se bazează pe declarațiile nominale transmise lunar de angajatori, care conțin numele salariatului, veniturile realizate și contribuțiile de asigurări sociale datorate.
  • Pentru anii lucrați înainte de 1 aprilie 2001: Vechimea se probează în principal cu carnetul de muncă. În contul din noul portal poate fi consultată chiar o copie scanată a acestuia, dacă a fost încărcată anterior în arhiva digitală a CNPP, putând fi generate și rapoarte cu punctajele aferente acelei epoci. În lipsa înregistrărilor, vechimea se dovedește prin carnetul fizic, adeverințe de la foștii angajatori sau acte din arhive.

Trei metode prin care îți poți deschide cont pe portalul CNPP

Pentru cei care nu au avut cont anterior, CNPP oferă trei modalități oficiale de înregistrare, explicate și prin tutoriale video în secțiunea „Ajutor” de pe site:

  1. Autentificarea prin ROeID (Complet online): Utilizatorii care dețin deja o identitate digitală în aplicația națională ROeID se pot conecta direct în platformă. Cei care nu o au trebuie să descarce aplicația, să completeze datele personale, să fotografieze buletinul și să parcurgă pașii de validare biometrică. Identitatea obținută este valabilă pentru toate instituțiile publice conectate.
  2. Înregistrarea cu semnătură electronică calificată (Complet online): Solicitantul completează cererea pe portal, o semnează cu un certificat calificat și o transmite electronic spre validare casei de pensii, fără drumuri la ghișeu.
  3. Depunerea cererii la ghișeu (Prezență fizică): Se completează formularul online bifând opțiunea „Prezență fizică”, iar după primirea numărului de înregistrare, solicitantul se prezintă la sediul casei teritoriale pentru semnarea cererii și ridicarea credențialelor.

Ce conține raportul complet și ce măsuri iei dacă lipsesc luni sau ani lucrați

După logare, din meniul „Rapoarte”, asigurații pot descărca rapoarte distincte pentru stagiul de cotizare (pre și post-2001) și pentru Pilonul II. Documentul detaliază perioadele exacte lucrate, numele companiilor angajatoare, venitul asigurat și baza de calcul CAS, condițiile și norma de lucru, numărul de zile lucrate sau cu prestații sociale și punctajele atribuite.

Dacă un interval lucrat nu figurează în document, lipsa nu înseamnă obligatoriu fraudă sau neplată din partea angajatorului. CNPP a transmis că anumite erori sau rapoarte incomplete au fost generate de optimizările tehnice apărute la procesarea volumului uriaș de date de după lansarea portalului, recomandând generarea repetată a documentului. Dacă problema persistă, pașii legali sunt:

  • Transmiterea unei cereri punctuale de verificare direct din contul personal, comparând raportul cu documentele fizice (carnet de muncă, contracte, adeverințe).
  • Solicitarea ca angajatorul să depună declarații rectificative: pentru perioadele anterioare datei de 1 ianuarie 2011, rectificările se depun la casa teritorială de pensii, iar pentru cele începând cu această dată, rectificările se transmit către ANAF.

Regulile Legii nr. 360/2023: stagiul minim, stagiul complet și perioadele asimilate

Noua legislație a pensiilor publice impune repere clare privind durata cotizării:

  • Stagiul minim de cotizare contributiv: Este de 15 ani, atât pentru femei, cât și pentru bărbați.
  • Stagiul complet de cotizare contributiv: Este de 35 de ani, atins conform eșalonării prevăzute de lege.

Legea distinge clar între stagiul de cotizare general (care include perioade asimilate și necontributive) și stagiul contributiv pur (perioadele asigurate în care s-au plătit efectiv contribuții). Printre perioadele asimilate se numără facultatea absolvită la zi cu diplomă, stagiul militar și concediul de creștere a copilului. În cazul concediului pentru creșterea copilului început după 1 ianuarie 2006, acesta este recunoscut prin excepție atât la stagiul minim, cât și la cel complet contributiv, deși nu generează puncte de stabilitate la calculul final al pensiei.

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