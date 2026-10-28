Schimbări în legislație! Tinerii care nu mai pot închiria trotinete electrice

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru serviciile de închiriere a trotinetelor electrice, care introduce reguli mai stricte pentru utilizatori și operatorii companiilor de ride-sharing. Una dintre cele mai importante modificări vizează accesul minorilor la aceste vehicule.

Foto: shutterstock

În ce constau aceste noi măsuri

Potrivit noilor prevederi, citate de Digi24, firmele care închiriază trotinete electrice vor avea obligația să verifice vârsta utilizatorilor. Minorii nu vor mai putea închiria trotinete pentru deplasările pe drumurile publice, excepția fiind reprezentată de tinerii care au împlinit 16 ani și dețin permis de conducere.

Regulamentul va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la adoptare, perioadă în care operatorii trebuie să își adapteze sistemele de verificare și funcționare.

Trotinetele nu vor mai putea fi lăsate oriunde

O altă schimbare importantă se referă la modul în care utilizatorii încheie cursele. Trotinetele electrice nu vor mai putea fi abandonate la întâmplare pe trotuare sau în alte zone care pot îngreuna circulația pietonilor.

Acestea vor trebui lăsate în spații special amenajate sau în locuri care nu afectează traficul pietonal.

În cazul în care o trotinetă este abandonată necorespunzător, operatorul va fi obligat să o relocheze în maximum două ore. Nerespectarea obligației poate atrage sancțiuni.

Taxă nouă pentru operatori

Regulamentul introduce și o taxă destinată companiilor care oferă servicii de închiriere a trotinetelor electrice. Valoarea acesteia este de 75 de bani pe zi pentru fiecare trotinetă aflată în exploatare.

Măsura ar putea avea efecte și asupra tarifelor practicate de operatori, existând posibilitatea ca o parte dintre costurile suplimentare să fie transferate către utilizatori.

Operatorii contestă eficiența măsurii

Reprezentanții companiilor de ride-sharing consideră însă că restricționarea accesului minorilor la trotinetele închiriate nu va rezolva complet problema accidentelor în care sunt implicați adolescenți.

Potrivit acestora, datele statistice arată că multe dintre incidentele în care au fost implicați minori s-au produs cu trotinete electrice private, nu cu vehicule închiriate prin intermediul platformelor de ride-sharing.

Accidentele cu trotinete electrice, un pericol tot mai mare pentru copii

Accidentele cu trotinete electrice fac tot mai multe victime în România, iar printre cei afectați se numără și copii. Denis avea doar 13 ani când a căzut de pe o trotinetă electrică. Fără cască, băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și a stat trei săptămâni în comă.

Medicii au făcut tot ce au putut pentru a-i salva viața, însă copilul a murit. Cazul său face parte dintr-un fenomen alarmant, care pune presiune pe spitale și readuce în discuție importanța echipamentului de protecție și a respectării regulilor de circulație.

Potrivit unei anchete realizate de Observator, 24 de persoane au murit în România în urma unor astfel de accidente, iar spitalele tratează tot mai mulți pacienți cu traumatisme grave.

La un singur spital din București au fost înregistrate aproximativ 300 de prezentări de la începutul anului, conform informațiilor prezentate în reportaj. În unele gărzi, medicii au avut de îngrijit până la 30 de copii răniți.

Datele prezentate de jurnaliști indică și o creștere îngrijorătoare a accidentelor: numărul acestora s-ar fi dublat anul trecut față de anul precedent.

Medicii avertizează că o căzătură aparent banală de pe trotinetă se poate transforma într-o tragedie, mai ales atunci când copilul nu poartă cască sau circulă fără să respecte regulile de siguranță.