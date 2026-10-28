 Schimbări în legislație! Tinerii care nu mai pot închiria trotinete electrice
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Schimbări în legislație! Tinerii care nu mai pot închiria trotinete electrice

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Consiliul General al Municipiului București a aprobat un nou regulament pentru serviciile de închiriere a trotinetelor electrice, care introduce reguli mai stricte pentru utilizatori și operatorii companiilor de ride-sharing. Una dintre cele mai importante modificări vizează accesul minorilor la aceste vehicule.

trotinete electrice, foto shutterstock jpg
Foto: shutterstock

În ce constau aceste noi măsuri

Potrivit noilor prevederi, citate de Digi24, firmele care închiriază trotinete electrice vor avea obligația să verifice vârsta utilizatorilor. Minorii nu vor mai putea închiria trotinete pentru deplasările pe drumurile publice, excepția fiind reprezentată de tinerii care au împlinit 16 ani și dețin permis de conducere.

Regulamentul va intra în vigoare în termen de 60 de zile de la adoptare, perioadă în care operatorii trebuie să își adapteze sistemele de verificare și funcționare.

Trotinetele nu vor mai putea fi lăsate oriunde

O altă schimbare importantă se referă la modul în care utilizatorii încheie cursele. Trotinetele electrice nu vor mai putea fi abandonate la întâmplare pe trotuare sau în alte zone care pot îngreuna circulația pietonilor.

Acestea vor trebui lăsate în spații special amenajate sau în locuri care nu afectează traficul pietonal.

În cazul în care o trotinetă este abandonată necorespunzător, operatorul va fi obligat să o relocheze în maximum două ore. Nerespectarea obligației poate atrage sancțiuni.

Taxă nouă pentru operatori

Regulamentul introduce și o taxă destinată companiilor care oferă servicii de închiriere a trotinetelor electrice. Valoarea acesteia este de 75 de bani pe zi pentru fiecare trotinetă aflată în exploatare.

Măsura ar putea avea efecte și asupra tarifelor practicate de operatori, existând posibilitatea ca o parte dintre costurile suplimentare să fie transferate către utilizatori.

Operatorii contestă eficiența măsurii

Reprezentanții companiilor de ride-sharing consideră însă că restricționarea accesului minorilor la trotinetele închiriate nu va rezolva complet problema accidentelor în care sunt implicați adolescenți.

Potrivit acestora, datele statistice arată că multe dintre incidentele în care au fost implicați minori s-au produs cu trotinete electrice private, nu cu vehicule închiriate prin intermediul platformelor de ride-sharing.

Accidentele cu trotinete electrice, un pericol tot mai mare pentru copii

Accidentele cu trotinete electrice fac tot mai multe victime în România, iar printre cei afectați se numără și copii. Denis avea doar 13 ani când a căzut de pe o trotinetă electrică. Fără cască, băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și a stat trei săptămâni în comă.

Medicii au făcut tot ce au putut pentru a-i salva viața, însă copilul a murit. Cazul său face parte dintr-un fenomen alarmant, care pune presiune pe spitale și readuce în discuție importanța echipamentului de protecție și a respectării regulilor de circulație.  

Potrivit unei anchete realizate de Observator, 24 de persoane au murit în România în urma unor astfel de accidente, iar spitalele tratează tot mai mulți pacienți cu traumatisme grave.

La un singur spital din București au fost înregistrate aproximativ 300 de prezentări de la începutul anului, conform informațiilor prezentate în reportaj. În unele gărzi, medicii au avut de îngrijit până la 30 de copii răniți.

Datele prezentate de jurnaliști indică și o creștere îngrijorătoare a accidentelor: numărul acestora s-ar fi dublat anul trecut față de anul precedent.

Medicii avertizează că o căzătură aparent banală de pe trotinetă se poate transforma într-o tragedie, mai ales atunci când copilul nu poartă cască sau circulă fără să respecte regulile de siguranță.

Ghid de cumpărături

smiley si gina pistol webp
Detaliul neștiut dezvăluit de Gina Pistol despre nunta cu Smiley: „Eu știam de când m-a cerut Andrei” Vedete românești
banner aurel padureanu jpg
#Exclusiv Click!
A slăbit 20 de kilograme, după decesul Corneliei Catanga: „De dorul ei”. Cum se descurcă Aurel Pădureanu din banii pe pensie Vedete românești
image
Fiul lui Donald Trump, partidă de vânătoare în Mongolia alături de un oligarh rus din cercul apropiaților lui Putin adevarul.ro
image
O replică dintr-un film celebru, „împrumutată” de avocați în apărarea lui Călin Georgescu. Ce întrebare a primit judecătorul adevarul.ro

Parteneri

image
Câți bani a băgat Viorel Păunescu pentru a salva Steaua de la desființare. Exclusiv www.fanatik.ro
image
Un român a împrumutat 7.500 de lei la IFN şi s-a trezit cu o datorie de 68.000 de lei şi poprire observatornews.ro
image
Surse: USR l-a angajat pe Dominic Fritz la partid. Ce salariu va încasa www.antena3.ro
image
Premierul Netanyahu rămâne în picioare, arată primele exit-poll-uri de la alegerile din Israel. Luptă crâncenă între opoziție și prim-ministru, se joacă până la ultimul vot www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Ramona Manole a spus marele DA! Imagini spectaculoase de la cununia civilă a artistei cu Paris, alesul inimii ei www.wowbiz.ro
image
Reguli strice pentru elevi! Câte absențe nemotivate sunt permise în anul școlar 2026-2027 www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Gabi Torje, în lacrimi la Asia Express! Ce l-a făcut să nu mai reziste şi să izbucnească în plâns as.ro
image
Un moștenitor refuză să vândă casa. Ce pot face ceilalți și când se poate ajunge la vânzare prin instanță playtech.ro
image
Mirel Rădoi, revenire în forță în SuperLiga!? „Preia o echipă de top din România!” www.fanatik.ro
image
Ultima postare a Loredanei Moroșanu, înainte să fie găsită moartă. Ce s-a întâmplat în noaptea tradegiei www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
La 51 de ani, îndrăgita vedetă a anunțat că medicii au diagnosticat-o cu autism și ADHD „Am medicamente, dar nu vreau să le iau” www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
„Iapa din Flandra”, cea mai urâtă regină din istorie? Regele nu se putea culca cu ea și a preferat să facă asta, în schimb okmagazine.ro
image
”Ea să înceteze să mai facă dulceața aia oribilă, el să nu mai scrie cărți!” Așa crede un apropiat al Palatului că Harry se poate reintegra okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Misterul morții reginei Elisabeta I a Angliei historia.ro
image
#Biografii
Cine a fost „Frumușelul” Floyd, banditul devenit erou popular? Povestea unui inamic public al Americii historia.ro
injectii slabit magnific com jpg
Injecțiile pentru slăbit, un posibil secret al longevității? Ce au descoperit cercetătorii despre medicamentele cu GLP-1 Fapt divers
frunze toamna adobestock jpg
Câte zile pot fi lăsate frunzele căzute pe gazon înainte să fie adunate. Riscă să devină periculoase pentru firele de iarbă Fapt divers
Sucuri jpg
Băuturile care au mai mult zahăr decât o gogoașă. Mulți oameni le consumă fără să știe cât de periculoase sunt Fapt divers
schi italia istock2 jpeg
Sunt cele mai bune stațiuni de schi în această iarnă. Trei țări domină topul destinațiilor perfecte pentru un city-break Internațional
consult medical, foto shutterstock jpg
O descoperire importantă poate salva viața pacienților care suferă de cancer pulmonar. Două medicamente pot reduce riscul de deces cu 58% Fapt divers
baietelul de la tomis captura video jpg
Descoperire uluitoare la Constanța! „Băiețelul de la Tomis”, găsit după 2.000 de ani cu jucării și flori lângă el Fapt divers
inundatii constanta jpg
Potop în Constanța după o ploaie de câteva minute. Bulevardele au fost inundate, iar autoritățile au primit zeci de reclamații Național
elev bistrita png
Elevul din Bistrița a ajuns din nou în fața procurorilor după ce a fost externat de la Psihiatrie. Au fost emise opt ordine de protecție Național
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net
image
Influencerii de pe TikTok au dat năvală peste Andreea Marin. Ce i-a scos din sărite în declarațiile „Zânei Surprizelor” actualitate.net