24 de vieți pierdute în accidente cu trotinete. Denis avea 13 ani și nu purta cască. A murit după trei săptămâni de comă, în urma unei căzături

Accidentele cu trotinete electrice fac tot mai multe victime în România, iar printre cei afectați se numără și copii. Denis avea doar 13 ani când a căzut de pe o trotinetă electrică. Fără cască, băiatul a suferit un traumatism cranio-cerebral grav și a stat trei săptămâni în comă. Medicii au făcut tot ce au putut pentru a-i salva viața, însă copilul a murit. Cazul său face parte dintr-un fenomen alarmant, care pune presiune pe spitale și readuce în discuție importanța echipamentului de protecție și a respectării regulilor de circulație.

24 de vieți pierdute în accidente cu trotinete. Foto: arhiva

Accidentele cu trotinete electrice, un pericol tot mai mare pentru copii

În spatele statisticilor despre accidentele cu trotinete electrice se află familii ale căror vieți se schimbă într-o clipă. Potrivit unei anchete realizate de Observator, 24 de persoane au murit în România în urma unor astfel de accidente, iar spitalele tratează tot mai mulți pacienți cu traumatisme grave.

La un singur spital din București au fost înregistrate aproximativ 300 de prezentări de la începutul anului, conform informațiilor prezentate în reportaj. În unele gărzi, medicii au avut de îngrijit până la 30 de copii răniți.

Datele prezentate de jurnaliști indică și o creștere îngrijorătoare a accidentelor: numărul acestora s-ar fi dublat anul trecut față de anul precedent.

Medicii avertizează că o căzătură aparent banală de pe trotinetă se poate transforma într-o tragedie, mai ales atunci când copilul nu poartă cască sau circulă fără să respecte regulile de siguranță.

Denis, copilul de 13 ani care a murit după trei săptămâni de comă

Printre cazurile care au rămas în memoria medicilor se numără cel al lui Denis, un băiat de numai 13 ani din Sibiu. Copilul s-a dezechilibrat și a căzut de pe o trotinetă electrică. Nu purta cască de protecție.

În urma impactului, Denis a suferit un traumatism cranio-cerebral sever și a fost internat în spital, unde a rămas în comă timp de trei săptămâni.

Echipele medicale au încercat să îi salveze viața prin intervenții succesive, însă leziunile cerebrale au fost prea grave.

„S-a mobilizat întreaga echipă, s-a intervenit intraoperator, a trebuit să avem o succesiune de intervenții datorită leziunilor grave cerebrale, din păcate cu toate eforturile la toate echipele de neurochirurgie și anestezie terapie intensivă, finalul a fost dramatic, cu decesul pacientului”, a declarat Mircea Săceleanu, șeful Secției de Neurochirurgie de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu, citat de sursa menționată.

Denis era elev al unei școli de dans din Sibiu și se pregătea pentru următoarea etapă a vieții sale: admiterea la liceu. Planurile și visurile sale au fost însă întrerupte de accident.

Pentru familie și pentru cei care l-au cunoscut, pierderea băiatului este o dramă greu de descris. Pentru medici, cazul reprezintă încă un exemplu al consecințelor devastatoare pe care le poate avea un accident cu trotineta electrică.

„Cum poți să-i spui omului că nu ai ce face?” Mărturia unui neurochirurg

Mircea Săceleanu, medic cu trei decenii de experiență și peste 16.000 de operații pe creier, spune că unele dintre cele mai grele momente ale meseriei nu sunt cele din sala de operație, ci cele în care trebuie să le explice familiilor că nu mai există soluții care să poată salva pacientul.

„Aparținătorii te întreabă: dar totuși, faceți ceva! Cum poți să-i spui omului că nu ai ce face?”, a declarat Mircea Săceleanu.

Medicul explică faptul că anumite traumatisme cerebrale sunt atât de extinse, încât intervențiile chirurgicale nu pot repara leziunile produse la nivelul creierului.

Una dintre cele mai grave este leziunea axonală difuză, care afectează conexiunile dintre celulele nervoase în urma unui impact puternic.

„Leziunea cea mai gravă se numește leziune axonală difuză. Asta înseamnă creierul este zdruncinat. Atât de tare încât efectiv nu mai ai ce face”, a explicat neurochirurgul.

În asemenea situații, chiar dacă pacientul supraviețuiește, recuperarea poate fi extrem de dificilă, iar urmările pot include paralizii și dizabilități severe.

„Este cumplit să-i spui familiei: am făcut tot ce se poate, dar nu sunt șanse. Este groaznic. Gândiți-vă, vii și-i spui: n-are nicio șansă. Ai tăiat, ai omorât omul din start. Nu mai ai ce face, ai tăiat orice speranță”, a mărturisit medicul.

De ce pot fi atât de grave traumatismele provocate de o căzătură

Pericolul nu se limitează la loviturile directe la cap. În cazul unei căzături de pe trotinetă, creierul poate suferi leziuni chiar și atunci când craniul nu prezintă o fractură evidentă.

„O leziune difuză, un creier zdruncinat, în momentul în care cazi, dai cu capul, ai viteză, nu ai timpul să protejezi craniul. Și ai dat cu capul, exact ca un pepene care cade pe asfalt. În creier apar leziuni, microhemoragii difuze. Acolo nu ai ce face decât tratament”, a declarat Mircea Săceleanu.

Medicul avertizează că purtarea căștii este esențială, însă aceasta nu elimină toate riscurile. În funcție de mecanismul accidentului, pot apărea leziuni provocate de mișcarea bruscă a creierului în interiorul craniului sau traumatisme la nivelul gâtului.

„Casca este bună, dar pot apărea leziuni prin contra-lovitură. Atenție, este gâtul, își pot rupe gâtul. Nu ești macho, ești inconștient”, a atras atenția neurochirurgul.

Mesajul medicului este clar: echipamentul de protecție și prudența sunt esențiale, însă niciunul dintre acestea nu poate garanta eliminarea completă a riscului de accidentare.

Medicii din Sibiu tratează zeci de victime ale accidentelor cu trotinete

Consecințele accidentelor nu se limitează la traumatismele craniene. Medicii de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu se confruntă și cu fracturi complexe, leziuni ligamentare și traumatisme ale organelor interne.

Potrivit informațiilor prezentate de Observator, peste 30 de pacienți cu astfel de probleme ajung lunar la spitalul din Sibiu.

Cătălin Ionuț Ion, medic specialist în cadrul Secției de Ortopedie-Traumatologie, a descris cazul unei paciente cu o luxație deschisă de genunchi și leziuni ligamentare extinse, asociate cu o fractură. O asemenea traumă poate necesita mai multe operații, o perioadă îndelungată de spitalizare și recuperare medicală.

Medicii atrag atenția și asupra importanței echipamentului de protecție și a respectării regulilor de circulație.

„Echipamentul este o problemă. Purtarea echipamentului de protecție și respectarea regulilor de circulație, fiindcă există o reglementare, dar nu se respectă”, a declarat Ciprian Sopon, medic primar în cadrul Secției de Ortopedie-Traumatologie din Sibiu.

Căzăturile de pe trotinete pot provoca leziuni grave ale organelor interne

Un impact puternic poate afecta și abdomenul sau toracele. Medicii spun că ghidonul trotinetei poate provoca leziuni atunci când utilizatorul cade direct peste acesta.

În astfel de accidente pot fi afectate coastele, plămânii, ficatul sau splina, iar unele traumatisme necesită intervenții chirurgicale de urgență.

„Practic atunci când cad, cad direct pe ghidon sau se împing sau au acel impact direct cu ghidonul și acest impact cauzează diverse leziuni la nivelul organelor. La nivelul coastelor, plămânilor, la nivelul ficatului și splinei de cele mai multe ori”, a explicat Mihai Faur, medic primar în cadrul Secției Clinice Chirurgie I de la Spitalul Clinic Județean de Urgență Sibiu.

Din cauza varietății leziunilor posibile, evaluarea unui pacient accidentat poate necesita implicarea mai multor specialități medicale.

Povestea medicului care a trecut printr-o astfel de tragedie în propria familie

Experiența profesională nu îi face pe medici imuni la suferință. Mircea Săceleanu a povestit că și fiica sa a suferit un accident cu o trotinetă pe care chiar el i-o cumpărase.

Fetița a căzut și a avut nevoie de o operație de urgență pentru o fractură la mână. După acel episod, trotineta a rămas în garaj.

„Din păcate, la mine în familie am avut un eveniment, fetița mea cu trotineta, cumpărată de mine, a căzut. Seara a trebuit să fie operată de urgență, cu mâna ruptă. Trotineta stă în garaj. Este groaznic. În momentul în care am fost sunat, primul lucru pe care l-am întrebat a fost: a avut cască? Da”, a povestit medicul.

Experiența l-a făcut să înțeleagă și mai profund teama părinților care își așteaptă copiii să se întoarcă acasă după o plimbare.