Ai două joburi și câștigi 8.500 de lei. Ce pensie poți primi după 35 de ani de muncă? De ce nu se dublează vechime

Românii care lucrează simultan la doi angajatori pot obține o pensie mai mare, dacă veniturile suplimentare sunt declarate și pentru ele se plătesc contribuțiile obligatorii. Totuși, două contracte de muncă nu înseamnă dublarea vechimii în muncă. Iată cum influențează cele două salarii pensia de la stat și ce alternative au cei care vor venituri mai mari la bătrânețe.

Ai două joburi și câștigi 8.500 de lei. Ce pensie poți primi după 35 de ani de muncă? Foto: arhiva

Tot mai mulți angajați aleg să lucreze în paralel la două locuri de muncă pentru a-și suplimenta veniturile. În România, peste jumătate de milion de persoane au mai multe contracte de muncă, iar contribuțiile achitate pentru veniturile obținute pot influența valoarea pensiei pe care o vor primi după retragerea din activitate.

Există însă o diferență importantă între valoarea pensiei și stagiul de cotizare. Chiar dacă un salariat obține venituri de la doi angajatori și plătește contribuții pentru ambele salarii, perioada lucrată simultan se ia în calcul o singură dată la stabilirea vechimii necesare pentru pensionare.

Ce pensie poți primi după 35 de ani de muncă, dacă ai două salarii

Valoarea pensiei depinde de veniturile pentru care s-au plătit contribuții, de perioada de cotizare și de regulile aplicabile la momentul pensionării. Prin urmare, două locuri de muncă pot contribui la obținerea unei pensii mai mari, însă nu reduc automat numărul de ani necesari pentru îndeplinirea condițiilor de pensionare.

Un exemplu prezentat de reporterul Ramona Sîrbu arată cum ar putea influența veniturile suplimentare pensia unui angajat care lucrează timp de 35 de ani.

„Un român care câștigă 6.000 de lei brut ar putea avea, după 35 de ani de muncă, o pensie de aproximativ 2.500 de lei. Dacă mai are un job plătit cu 3.000 de lei brut, pensia ar putea crește cu aproximativ 900 de lei lunar. Vechimea nu se dublează”, transmite Ramona Sîrbu, reporter Observator.

În acest exemplu, veniturile brute cumulate ajung la 9.000 de lei pe lună. Pentru un angajat care câștigă în total 8.500 de lei brut din două contracte, pensia nu poate fi stabilită doar printr-o regulă de trei simplă. Calculul exact depinde de veniturile asigurate înregistrate de-a lungul carierei și de legislația aplicabilă.

Expertul în pensii George Moț explică faptul că avantajul contribuțiilor suplimentare poate fi resimțit atât în sistemul public, cât și în pensia administrată privat.

„În mod clar vom avea o pensie mai mare atât din pensia publică, dar și din pilonul 2. Pentru că la pilonul 2 cotizăm cu o parte din taxele pe care le plătim la stat către pensia publică”, a explicat George Moţ, expert pensii.

De ce nu se dublează vechimea dacă ai două contracte de muncă

Un angajat care lucrează în același timp pentru doi angajatori nu acumulează doi ani de vechime într-un singur an calendaristic. Dacă are ambele contracte active pe parcursul aceleiași perioade, stagiul de cotizare nu se dublează.

Diferența este că veniturile obținute de la ambii angajatori pot contribui la calcularea drepturilor de pensie, în măsura în care sunt declarate și sunt supuse contribuțiilor obligatorii potrivit legii.

Cu alte cuvinte, două salarii pot însemna contribuții mai mari și, implicit, o pensie potențial mai mare, dar nu permit atingerea mai rapidă a stagiului de cotizare necesar pensionării.

Angajații care au avut mai multe contracte de muncă de-a lungul carierei pot verifica la Casa de Pensii dacă veniturile și contribuțiile au fost înregistrate corect.

Merită să lucrezi la două joburi pentru o pensie mai mare?

Pentru mulți români, un al doilea loc de muncă reprezintă o soluție pentru a face față cheltuielilor curente, mai ales în perioadele în care costul vieții crește. Totuși, decizia de a lucra suplimentar exclusiv pentru o pensie mai mare trebuie analizată și din perspectiva efortului depus.

„Două joburi doar pentru gândul că să fie cotizaţie mai mare pentru pensie… asta chiar deloc”, a declarat un contribuabil.

La rândul său, analistul economic Adrian Negrescu atrage atenția asupra diferenței dintre sumele achitate suplimentar de-a lungul anilor și creșterea lunară a pensiei.

„Cu un salariu modest, 10 ani de muncă suplimentară se traduc la valoarea actuală a punctului de pensie în doar câteva sute de lei în plus la pensie. Deci și contribuțiile plătite în acești ani ajung la zeci de mii de lei. Ca să recuperezi acești bani, ar trebui să trăiești ca pensionar peste 20 de ani. Iar sănătatea nu trebuie sacrificată pentru câteva sute de lei la pensie”, a punctat Adrian Negrescu, analist economic.

Prin urmare, veniturile suplimentare pot avea un rol în creșterea pensiei, însă beneficiul trebuie pus în balanță cu timpul disponibil, efortul și efectele asupra sănătății.

Pensia facultativă, o alternativă la al doilea loc de muncă

Persoanele care își doresc venituri suplimentare la pensionare, dar nu vor să își asume un al doilea serviciu, pot lua în calcul economisirea pe termen lung printr-un fond de pensii facultative, cunoscut drept Pilonul III.

Acest tip de economisire le permite participanților să contribuie suplimentar pentru a-și forma o rezervă financiară destinată perioadei de după încheierea activității profesionale.

„Sunt fonduri de pensie la care poți să începi cu contribuții și de 50 de lei pe lună. Dar cea mai simplă și cea mai la îndemână este pensia facultativă pilon 3”, a adăugat George Moţ.

Sumele necesare și beneficiile obținute depind de contribuțiile efectuate, de durata economisirii și de randamentul investițiilor, care nu este garantat.

Cum verifici dacă toate contribuțiile pentru pensie au fost înregistrate

Românii care au lucrat la mai mulți angajatori pot solicita Casei Naționale de Pensii Publice sau casei teritoriale de pensii competente informații despre stagiul de cotizare și veniturile înregistrate.

Verificarea este importantă mai ales pentru persoanele care au schimbat frecvent locul de muncă sau au avut mai multe contracte active în aceeași perioadă.

Înainte de pensionare, este util ca fiecare angajat să se asigure că perioadele lucrate și contribuțiile aferente veniturilor sale sunt evidențiate corect. Astfel, poate identifica eventualele neconcordanțe și poate solicita clarificări înainte de stabilirea drepturilor de pensie.