Ce se întâmplă cu banii din pensia privată dacă titularul moare. Cine îi moștenește și ce acte sunt necesare

Banii strânși într-un cont de pensie privată nu se pierd automat în cazul decesului titularului, însă mulți români nu știu ce se întâmplă cu sumele acumulate de-a lungul anilor. În funcție de tipul pensiei, de momentul decesului și de modalitatea de plată, banii pot ajunge la moștenitorii legali sau testamentari, pot fi transferați în contul de pensie privată al acestora ori pot fi achitați conform regulilor aplicabile.

Ce se întâmplă cu banii din pensia privată în caz de deces Foto: arhiva Click!

Procedurile diferă în funcție de sistemul de pensii, respectiv Pilonul II, care cuprinde pensiile administrate privat, și Pilonul III, destinat pensiilor facultative. De asemenea, contează dacă persoana a decedat înainte de începerea plăților sau după ce a început să primească pensia.

Cine poate moșteni banii din pensia privată

În cazul Pilonului II, dacă participantul a decedat înainte de deschiderea dreptului la pensia privată, suma acumulată în contul său revine beneficiarilor stabiliți potrivit regulilor succesorale. Conform Legii nr. 411/2004 privind fondurile de pensii administrate privat, fiecărui beneficiar îi revine cota corespunzătoare, iar procedura este gestionată prin intermediul administratorului fondului.

Moștenitorii care sunt deja participanți la un fond de pensii administrat privat pot solicita transferarea sumei cuvenite în propriul cont. Cei care nu au această calitate pot cere plata banilor, integral sau eșalonat, în condițiile prevăzute de lege.

Așadar, banii nu sunt virați automat în conturile rudelor după decesul titularului. Persoanele îndreptățite trebuie să își dovedească statutul de beneficiari și să depună o solicitare la administratorul fondului.

În cazul Pilonului III, regulile depind și de momentul în care survine decesul. Dacă titularul moare înainte de a solicita plata pensiei facultative, suma acumulată revine beneficiarilor potrivit regulilor aplicabile și documentelor succesorale. Dacă plățile au început deja, trebuie analizate condițiile schemei și forma de plată aleasă.

Ce documente trebuie să depună moștenitorii

Pentru a recupera banii, primul pas este identificarea administratorului fondului la care era înscrisă persoana decedată. Ulterior, moștenitorii trebuie să îl contacteze pentru a solicita formularul de plată și lista documentelor necesare.

Dosarul poate cuprinde:

Cererea de plată completată și semnată.

Certificatul de deces al titularului.

Certificatul de moștenitor sau de legatar ori o hotărâre judecătorească definitivă care stabilește drepturile succesorale.

Actul de identitate al beneficiarului.

Un extras de cont care să conțină codul IBAN, dacă plata se solicită prin transfer bancar.

În anumite situații, pot fi necesare și alte documente. De exemplu, dacă solicitarea este depusă printr-un reprezentant, administratorul poate cere o procură specială. Pentru beneficiarii minori, pot fi solicitate acte care dovedesc reprezentarea legală.

În cât timp pot fi primiți banii

După depunerea dosarului complet, administratorul verifică documentele și stabilește suma care revine fiecărui beneficiar.

În cazul Pilonului II, termenul legal de plată a drepturilor cuvenite beneficiarului este de 10 zile lucrătoare de la depunerea solicitării, potrivit prevederilor aplicabile.

Pentru a evita întârzierile, moștenitorii ar trebui să verifice în prealabil dacă administratorul acceptă transmiterea documentelor online și dacă anumite acte trebuie prezentate în original sau în copii legalizate. Procedura poate varia în funcție de situația concretă și de documentele solicitate.