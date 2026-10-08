Noi reguli pentru motocicliști și mopediști. Ce se schimbă în trafic

Motocicliștii și cei care conduc mopede ar putea avea mai multă libertate în trafic. Aceștia vor putea circula, în anumite zone, pe benzile pentru transportul public și vor putea trece pe lângă mașinile oprite la semafor, dacă au suficient loc și nu depășesc 20 km/h. Noile reguli au fost aprobate de Camera Deputaților, iar legea urmează să fie trimisă la promulgare.

Modificările au trecut de Camera Deputaților Foto: Freepik

Ce schimbări aduce noua lege

Una dintre principalele schimbări îi vizează pe conducătorii motocicletelor și mopedelor, care vor putea circula, în anumite condiții, și pe benzile rezervate transportului public. Accesul nu va fi permis automat pe toate aceste benzi.

Administratorii drumurilor vor stabili tronsoanele pe care vehiculele pe două roți vor putea circula, iar acestea vor fi semnalizate prin plăcuțe adiționale. Măsura ar putea permite motocicliștilor să evite mai ușor zonele în care traficul este blocat, fără ca acest lucru să însemne că pot folosi orice bandă destinată autobuzelor.

Vor putea înainta pe lângă mașinile care așteaptă la semafor

O altă prevedere importantă se referă la circulația pe lângă coloanele de autovehicule oprite. Motocicliștii și mopediștii vor putea înainta pe lângă mașinile care așteaptă la semafor sau la o trecere la nivel cu calea ferată, însă numai dacă există suficient spațiu pentru efectuarea manevrei în condiții de siguranță.

Viteza este, de asemenea, limitată. În timpul acestei manevre, motocicletele și mopedele nu vor putea circula cu mai mult de 20 de kilometri pe oră. În plus, conducătorii trebuie să păstreze o distanță suficientă față de celelalte vehicule, astfel încât să nu pună în pericol și să nu perturbe circulația. În prezent, o astfel de manevră poate fi sancționată atunci când este considerată o depășire neregulamentară. Noile prevederi stabilesc în mod expres condițiile în care motocicliștii și mopediștii vor putea avansa pe lângă coloanele de vehicule.

Reguli noi pentru parcare

Proiectul introduce reguli noi și pentru parcarea vehiculelor pe două roți. Autoritățile locale ar urma să amenajeze locuri special destinate motocicletelor și mopedelor în fiecare parcare publică. În cazul în care aceste locuri nu sunt disponibile, vehiculele pe două roți vor putea fi parcate și pe trotuar, însă numai dacă sunt așezate paralel cu axul drumului și este lăsat un spațiu de cel puțin un metru pentru circulația pietonilor.

Potrivit inițiatorilor, schimbările urmăresc să reducă aglomerația din orașe și să încurajeze folosirea vehiculelor pe două roți. Motocicletele ocupă mai puțin spațiu pe carosabil decât autoturismele, iar posibilitatea de a avansa în anumite situații ar putea contribui la fluidizarea traficului.

În România sunt înmatriculate peste 225.000 de motociclete și peste 6.600 de mopede. În același timp, motocicliștii rămân o categorie vulnerabilă în trafic. Anul trecut, au fost înregistrate 353 de accidente grave în care au fost implicate motociclete, iar 87 de persoane și-au pierdut viața.

Șoferi: „Trebuie să fie foarte atenți”

Noile reguli sunt privite cu prudență de unii șoferi, care spun că deplasarea motocicletelor printre coloanele de mașini poate crea situații greu de anticipat. „Uneori, motocicleta apare dintr-o dată lângă mașină și nu ai timp să reacționezi. Dacă regula va fi respectată și viteza va fi mică, poate fi mai ușor pentru toată lumea, dar motocicliștii trebuie să fie foarte atenți”, spune un șofer.

Un alt conducător auto consideră că problema principală este viteza: „Nu cred că este o idee rea să poată trece pe lângă mașinile oprite, dar numai dacă merg încet și au suficient spațiu. Când se strecoară cu viteză printre mașini, devine periculos pentru toți”. „Și șoferii trebuie să fie atenți, dar și motocicliștii trebuie să înțeleagă că nu pot trece cu orice viteză doar pentru că au loc. Zilnic, în trafic, trece un motociclist pe lângă mine cu viteză de rachetă", afirmă un al treilea șofer.