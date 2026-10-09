Suma uriașă de bani pe care ar fi primit-o prințul Harry pentru participarea la un curs despre gestionarea doliului. „Nu am mai plâns timp de aproape două decenii”

Prințul Harry ar fi putut primi până la 100.000 de dolari pentru participarea la un curs online despre gestionarea doliului, la care apare în calitate de co-instructor, potrivit informațiilor publicate de presa britanică. În cadrul materialului realizat pentru platforma MasterClass, ducele de Sussex a vorbit deschis despre moartea mamei sale, Prințesa Diana, despre depresia prin care a trecut după renunțarea la îndatoririle regale și despre felul în care terapia l-a ajutat să își înfrunte suferința.

Prințul Harry Foto: GettyImages

Câți bani ar fi primit Prințul Harry pentru cursul online despre doliu

Prințul Harry a participat la un curs online intitulat „Redefining Grief: Building Resilience Through Loss”, dedicat înțelegerii pierderii și găsirii unor modalități de a face față durerii emoționale. Ducele de Sussex apare în proiect alături de Mary-Frances O'Connor, specialistă americană în neuroștiințe, care studiază mecanismele doliului.

Potrivit publicației Daily Mail, un purtător de cuvânt al lui Harry a confirmat că acesta a fost plătit de MasterClass pentru participarea la proiect, fără să ofere detalii suplimentare despre suma încasată.

Conform informațiilor citate de Forbes, instructorii platformei pot primi un onorariu inițial de cel puțin 100.000 de dolari, la care se poate adăuga o cotă de 30% din veniturile obținute din abonamentele generate de cursurile lor.

Platforma americană oferă cursuri video susținute de personalități din diverse domenii, iar accesul la materialele sale se face pe bază de abonament. În lecția dedicată doliului, Harry și Mary-Frances O'Connor își propun să le ofere participanților perspective noi asupra pierderii și asupra procesului de vindecare emoțională.

Prințul Harry a vorbit despre depresia prin care a trecut după Megxit

În cadrul interviului, Prințul Harry a povestit că perioada de după retragerea din familia regală britanică și plecarea din Regatul Unit a fost mai dificilă decât se aștepta. Deși decizia de a se îndepărta de îndatoririle regale i-a oferit posibilitatea de a-și reorganiza viața alături de Meghan Markle, schimbarea bruscă a ritmului cotidian l-ar fi afectat emoțional.

Ducele de Sussex a explicat că, după mutarea în Canada, a simțit o cădere puternică a nivelului de adrenalină, după o perioadă îndelungată în care stresul îi influențase viața.

„Ne-am mutat în Canada pentru a avea puțin spațiu față de toate și pur și simplu pentru a ne gândi”, a povestit Harry.

Acesta a descris apoi starea pe care a traversat-o la scurt timp după plecare:

„În două sau trei zile de când am părăsit acel mediu stresant, am experimentat o cădere a adrenalinei cum nu mai simțisem niciodată.

Era ca și cum aveam nevoie de stres pentru ca mintea mea să funcționeze. Devenisem inutil prin casă. Am intrat într-o depresie timp de aproximativ două săptămâni și simțeam că nu puteam funcționa fără adrenalină.”

Mărturisirile sale oferă o perspectivă asupra dificultăților emoționale cu care s-a confruntat în perioada schimbărilor majore din viața personală și publică.

Trauma provocată de moartea Prințesei Diana l-a urmărit ani întregi

Un alt subiect abordat de Prințul Harry a fost pierderea mamei sale, Prințesa Diana, care a murit în 1997, când el avea doar 12 ani. Ducele a mărturisit că, timp de aproape două decenii, nu a reușit să își exprime durerea și a confundat lipsa reacțiilor emoționale cu puterea de a merge mai departe.

„Nu am plâns când mi s-a spus că mama a murit, ci doar la înmormântarea ei, iar apoi nu am mai plâns timp de aproape două decenii.

Eram convins că asta însemna putere, dar nu era așa. Era un băiat de 12 ani căruia nu i se dăduse voie să se prăbușească emoțional și care nu avea nicio idee despre cum să se vindece”, a declarat Harry.

Prințul a explicat că, pentru multă vreme, s-a simțit vinovat atunci când avea ocazia să fie fericit, ca și cum bucuria ar fi însemnat că nu își mai iubește sau nu își mai regretă mama.

„Îmi petrecusem atât de mult timp amorțit emoțional, pentru că mă simțeam neloial și vinovat la gândul că aș putea fi fericit fără ea. Simțeam că trebuie să rămân trist și să mă închid emoțional pentru a demonstra că îmi era dor de ea.”

Harry a mai spus că se gândește la mama sa aproape în fiecare seară și în multe dintre dimineți.

De ce a refuzat mult timp să vorbească despre problemele sale emoționale

Prințul Harry a mai dezvăluit că, ani la rând, răspundea că este bine atunci când era întrebat despre starea sa, chiar dacă în interior se confrunta cu dificultăți.

„Timp de 15 sau 20 de ani, când oamenii mă întrebau: «Ești bine?», răspunsul meu era întotdeauna: «Sunt bine». Era amorțeală. Era o închidere emoțională.”

Potrivit ducelui, armata i-a oferit un sentiment de scop și o modalitate de a-și canaliza energia. El a descris experiența militară drept o distragere puternică de la emoțiile pe care nu știa cum să le gestioneze.

Harry a vorbit și despre dificultățile întâmpinate atunci când a încercat să găsească sprijin specializat. A spus că unii medici nu au reușit să îl ajute așa cum avea nevoie și că primele soluții propuse nu au avut efectul pe care îl căuta.

În cele din urmă, terapia l-a ajutat să își accepte vulnerabilitatea și să vorbească deschis despre pierderea mamei sale.

Prințul Harry susține terapia asistată de substanțe psihedelice

În cadrul cursului MasterClass, Harry a vorbit și despre terapia asistată de substanțe psihedelice, o abordare care stârnește în continuare dezbateri în comunitatea medicală și științifică.

Ducele consideră că asocierea psihoterapiei cu anumite tratamente moderne poate ajuta unii pacienți să își depășească blocajele emoționale și să abordeze experiențe traumatice profunde.

„Combinarea terapiei convenționale cu medicamente moderne dărâmă acei pereți și acele bariere, permițându-ți să te deschizi și să mergi mai adânc decât ai îndrăzni vreodată să o faci.

Terapia asistată de substanțe psihedelice nu mai este o idee marginală. Cred că începe cu adevărat să devină o abordare de masă”, a afirmat Prințul Harry.

Aceste metode nu sunt potrivite pentru toată lumea și necesită evaluare și supraveghere medicală specializată.