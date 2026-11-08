E lux, pentru România! Câți bani va primi la pensie Dragoș Dolănescu, psiholog în Costa Rica. Vedeta cu cea mai mare pensie

Dragoș Dolănescu, psiholog și fost deputat în Costa Rica, ne-a dezvăluit, exclusiv pentru Click!, câți bani va primi la pensie, dar și la ce vârstă se pensionează bărbații, în țara în care locuiește, de peste 20 de ani. Iată și cine este vedeta din România cu pensie uriașă.

1/6 Dragoș Dolănescu a fost deputat în Costa Rica Foto: foto: Facebook

A revenit la meseria de psiholog, după ce i-a expirat mandatul de deputat în Costa Rica

Dragoș Dolănescu, rodul iubirii dintre solistul Ion Dolănescu și doctorița Margarita Valenciano, a revenit la meseria de bază, cea de psiholog, după ce i-a expirat mandatul de deputat în Costa Rica. Dragoș Dolănescu Valenciano a studiat la Facultatea de Psihologie din București, apoi, în perioada 2002-2005, s-a pregătit pentru doctoratul în Psihologie, la Universitatea Alcalá de Henares, din Spania.

Tratează depresia, într-un spital din Costa Rica

În prezent, Dragoș Dolănescu tratează pacienții diagnosticați cu depresie, într-un spital din Costa Rica. El ne-a dezvăluit, în urma calculelor, câți bani va lua la pensie, știe încă de pe acum. Ne-a vorbit și despre munca de psiholog, despre necazurile oamenilor care îi bat la ușă, pentru un sfat, pentru o îndrumare în viață, când ajung la capătul puterilor. Și acolo lumea se confruntă cu probleme financiare, dar și sentimentale:

„Lucrez ca psiholog, la un spital mare, numit Hospital CIMA, din San Jose, tratez depresia și multe alte afecțiuni cu care se confruntă cei din Costa Rica. Și acolo sunt divorțuri, sunt probleme financiare, lumea are nevoie de un sfat, de o îndrumare, am pacienți de toate vârstele. Spitalul CIMA San José dispune de un departament specializat de psihologie, care oferă servicii variate, de la terapie individuală la evaluări psihologice complexe.

M-am interesat câți bani voi primi la pensie, în Costa Rica, unde bărbații se pensionează la 65 de ani, eu mai am 11 ani până atunci. În urma unor calcule, am aflat că voi lua pensie, dacă îi transform în euro, cam 1.500 de euro. Este o pensie oarecum bună aici”, a menționat el, exclusiv pentru Click!

În loc de bani, a primit de la pacienți și ouă și găini

Până să se angajeze ca psiholog, într-un spital mare, a lucrat în mici clinici din localități. La ședințele de terapie, pacienții săraci îi aduceau mâncare, în loc de bani:

„În loc de bani, pacienții îmi aduceau ba o găină, ba ouă. Sunt o grămadă de oameni săraci în Costa Rica. În pandemie, când mulți și-au pierdut locurile de muncă, am cărat cu cârca, pentru șomeri, saci de sute de kilograme, cu orez și cu făină. Eram politician, m-am implicat. Am și donat atunci jumătate din salariul meu de politician”, a mai menționat Dragoș Dolănescu, exclusiv pentru Click!

Vedeta din România cu pensie de „lux”. Primește 27.000 de lei lunar

Cine e însă vedeta cu cea mai mare pensie din România? Monica Tatoiu, profesoară de matematică și fostă directoare la o celebră firmă de cosmetice, a menționat că are o pensie de 27.000 de lei lunar:

„Mai fac donații și la biserică, mai ofer burse în învățământ. Am peste 5.000 de euro pensie, dar se cam duce leul în cap. Sunt milionară, da. Dar totul are un cost. Copilul meu a trăit cu cei doi șoferi și cu femeia mea de serviciu și multe din defectele lui sunt din cauză că n-am avut timp să mă ocup de educația lui.

Dorm însă liniștită noaptea, n-am făcut șmecherii, am pensie pe contribuitate, mi-am plătit toate taxele, n-am făcut nicio măgărie, am avut salariul de 30.000 de euro net. N-am bani afară, toți banii mei sunt în România”, a menționat Monica Tatoiu, conform „Un podcast despre oameni care contează”.