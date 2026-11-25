Par creații desprinse de pe podiumurile marilor case de modă, dar sunt realizate dintr-un material neașteptat: din plastic. Două românce au reușit să transforme acest material într-o adevărată piesă de artă vestimentară, prin corsete spectaculoase, lucrate manual și imposibil de trecut cu vederea.

Corset lucrat manual Foto: Click!

Creațiile lor au început să atragă atenția peste hotare, iar fondatoarele pregătesc deja două colaborări artistice în legătură cu Met Gala 2027. Visul lor? Ca România să fie recunoscută pe scena internațională a modei prin creațiile proprii.

Brand construit din dorința de a avea ceva diferit

Povestea Anonyme Corsets a început din dorința de a aduce pe piață creații care să nu semene cu nimic din ceea ce există deja. Cele două fondatoare Dadiana Ibe și Carmen Limbidis nu și-au propus să urmeze tendințele momentului, ci să construiască un univers propriu, în care corsetul să depășească rolul unei simple piese vestimentare.

„Totul a pornit din dorința de a crea ceva ce nu există. Nu ne-am dorit să urmăm tendințele, ci să construim o identitate proprie. Am început cu mult curaj, experimente și convingerea că moda trebuie să însemne mai mult decât haine frumoase.

Ne-am dorit să transformăm corsetul dintr-o simplă piesă vestimentară într-o formă de artă, într-o creație cu personalitate, arhitectură și o estetică imposibil de confundat. Credem că adevărata originalitate începe în momentul în care încetezi să copiezi ceea ce există și ai curajul să creezi propriile reguli”, a declarat Dadiana Ibe, în exclusivitate pentru Click!.

Dadiana Ibe Foto: Click!

Plasticul, transformat în corsete cu aspect de lux

Unul dintre cele mai interesante detalii ale creațiilor este chiar materialul folosit. Deși la prima vedere par realizate din materiale prețioase, corsetele au la bază plasticul, transformat printr-o tehnică proprie, cu forme și volume neobișnuite.

„Tocmai aici stă una dintre particularități: transformăm un material neconvențional într-o piesă cu estetică de lux. Am dezvoltat o tehnică proprie de construcție, prin care creăm adevărate arhitecturi tridimensionale.

Pentru noi, corsetul nu este doar o piesă vestimentară, ci o sculptură care îmbracă trupul. Credem că luxul nu este definit de prețul materialului, ci de viziunea, creativitatea și măiestria cu care îl transformi. Nu materialul face creația spectaculoasă, ci ceea ce reușești să faci cu el", a adăugat aceasta.

1/9 Carmen Limbidis, fondatoare Foto: Click!

Zile întregi de muncă pentru un corset

În spatele aspectului spectaculos al pieselor se ascunde un proces de lucru migălos, în care fiecare detaliu este construit cu atenție. De la forma inițială până la finisaje și decorarea manuală, realizarea unui corset presupune mai multe etape.

„În spatele fiecărui corset există mult mai mult decât se vede într-o fotografie. De la arhitectura inițială și construcția structurii până la finisaje și decorarea manuală, fiecare etapă necesită precizie și atenție la detalii. În funcție de complexitate, o creație poate necesita zile întregi de lucru. Nu producem după principiul vitezei și al cantității.

Preferăm să construim piese care atrag privirea și pe care nu le poți confunda cu altele. Iar tehnica? Să spunem doar că preferăm să păstrăm câteva secrete în atelier", a explicat fondatoarea.

Brandul românesc vrea să cucerească moda internațională

Creațiile româncelor au început să atragă atenția și dincolo de granițele țării. Fondatoarele spun că lucrează deja la proiecte internaționale. „Am început să construim conexiuni internaționale și să lucrăm la proiecte importante din industria modei și a entertainmentului.

În prezent, pregătim inclusiv două colaborări cu artiști care vor fi prezenți în universul Met Gala 2027. Deocamdată, nu putem dezvălui numele sau detaliile creațiilor, dar este un proiect care ne entuziasmează enorm. Nu vrem să fie doar un brand românesc cunoscut în afară. Vrem ca România să fie cunoscută prin creațiile noastre", spune Dadiana Ibe.

Corsete extravagante pentru femeile care vor să iasă în evidență

Deși formele spectaculoase le fac potrivite pentru apariții speciale, fondatoarele nu văd aceste creații ca fiind rezervate exclusiv podiumurilor sau evenimentelor de gală. „Aceste corsete sunt destinate femeilor care nu au nevoie de permisiunea nimănui pentru a ieși în evidență.

Avem creații statement, dedicate aparițiilor spectaculoase, evenimentelor și scenelor internaționale, dar un corset poate deveni la fel de interesant și într-o ținută aparent banală, alături de o pereche de jeans. Nu credem în reguli vestimentare rigide. Credem în atitudine. Poți purta un corset la un eveniment sau pur și simplu într-o zi în care ai chef să fii imposibil de ignorat", precizează fondatoarea pentru Click!.

Planurile fondatoarelor: amprentă românească în moda mondială

Pentru cele două creatoare, obiectivele nu se opresc la dezvoltarea brandului în afara României. „Ne dorim să ducem brandul acolo unde creativitatea nu are limite: în marile capitale ale modei, în industria internațională de entertainment și pe cele mai importante covoare roșii. Unul dintre momentele spre care privim cu mult entuziasm este Met Gala 2027.

Tema ediției, „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”, explorează tocmai transformarea materialelor obișnuite în creații extraordinare. Este un concept care rezonează puternic cu filosofia noastră și cu tehnica pe care am dezvoltat-o. Avem deja proiecte internaționale în desfășurare și două colaborări artistice legate de această ediție, despre care vom putea vorbi la momentul potrivit.

Dar poate cel mai important obiectiv este să demonstrăm că originalitatea românească poate avea un loc pe scena modei internaționale.Nu ne dorim doar să ajungem în lumea modei internaționale. Ne dorim să lăsăm acolo o amprentă care să poarte semnătura noastră”, concluzionează Dadiana Ibe.