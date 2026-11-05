 Met Gala 2027 schimbă complet planurile. Ce temă au ales organizatorii după retragerea lui John Galliano
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Met Gala 2027 schimbă complet planurile. Ce temă au ales organizatorii după retragerea lui John Galliano

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Institutul de Costume al Muzeului Metropolitan de Artă a anunțat noua expoziție de primăvară din 2027 și tema Met Gala, după ce designerul John Galliano a renunțat la expoziția inițială.

Met Gala 2026.
Met Gala 2026. Foto: Profimedia/ Getty Images

Muzeul Metropolitan de Artă a anunțat că expoziția sa din primăvara 2027, intitulată „Costume Institute” , și Met Gala vor fi dedicate articolelor vestimentare familiare și materialelor obișnuite, care poartă semnătura designerilor. 

Tematica pentru Met Gala 2027

Organizată de curatorul șef Andrew Bolton, cu sprijinul Stephaniei Kramer și al lui Emily Mushaben, tema Met Gala 2027 – intitulată „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday” (extraORDINAR: Moda și poetica cotidianului), le va cere vizitatorilor „să privească cotidianul cu alți ochi”, scrie Vogue.

Expoziția se va deschide publicului pe 9 mai 2027 și va dura până pe 9 ianuarie 2028. Publicația afirmă că expoziția „va fi dedicată frumuseții și farmecului discret al articolelor vestimentare cotidiene - gândiți-vă la tricourile și blugii menționate anterior, plus pelerine de ploaie, hanorace, jachete puff și multe altele”.

De asemenea, expoziția va aborda subiectul din două perspective: ridicarea la rang de artă a articolelor vestimentare casual și examinarea modului în care materialele de unică folosință, precum hârtia sau plasticul, sunt transformate în piese purtabile.

Această nouă temă înlocuiește expoziția de amploare dedicată creatorului John Galliano, care era planificată inițial pentru 2027.

Deși încă nu a fost anunțat un cod vestimentar oficial pentru covorul roșu, Bolton a spus că speră că vizitatorii expoziției ar putea alege să poarte propriii blugi și tricourile îndrăgite 

„Nu aveam un plan B”

De asemenea, Andrew Bolton a recunoscut faptul că nu a avut „un plan B” pentru această expoziție, iar punctul său de plecare pentru această idee a fost chiar expoziția din acest an, pentru că l-a făcut să se gândească mai mult la modul în care oamenii poartă hainele de zi cu zi.

„A fost foarte important să venim cu o idee de expoziție care să nu fie doar un show de capodopere sau ceva ce am fi putut realiza mai ușor. Asta a fost foarte important pentru mine: să vin cu o idee care să nu fie un substitut. Și trebuia să aibă un fel de rezonanță contemporană”, a declarat Bolton.

Și președinta Consiliului Local New York, Julie Menin, s-a arătat încântată de această tematică. „Mă bucur că Muzeul Metropolitan a ales o nouă temă incluzivă, care celebrează arta și creativitatea industriei modei”, a spus ea.

Controversele din jurul lui John Galliano

Cea mai recentă controversă legată de trecutul lui John Galliano a apărut în contextul Muzeului Metropolitan de Artă din New York. Costume Institute planificase inițial o expoziție retrospectivă dedicată operei lui John Galliano ca temă centrală pentru Met Gala 2027.

În vara anului 2026, proiectul a reaprins criticile din cauza afirmațiilor sale antisemite din trecut. În urma reacțiilor din spațiul public și a caracterului controversat pe care l-ar fi avut evenimentul, muzeul și designerul au decis de comun acord anularea expoziției retrospectiv Galliano, aceasta fiind înlocuită de tema „extraORDINARY: Fashion and the Poetics of the Everyday”.

„După îndelungi reflecții și discuții cu The Met și cu toți cei implicați, am decis, cu mare tristețe, că este mai bine ca expoziția să nu aibă loc în acest moment”, a declarat el, conform Vogue.

Galliano, acum în vârstă de 65 de ani, și-a început cariera la Givenchy în 1995, înainte de a prelua funcția de director de creație al Dior între 1997 și 2011. Din 2014 până în 2024, a fost directorul de creație al casei de modă pariziene Maison Margiela.

Designerul a fost unul dintre cele mai influente nume din industria modei haute couture în anii '90 și începutul anilor 2000, înainte de a-și da peste cap cariera în 2011, în urma unei serii de incidente antisemite și rasiste, inclusiv infamul videoclip în care și-a mărturisit dragostea pentru Hitler într-un restaurant din Paris.

În urma multiplelor incidente, Galliano a fost condamnat pentru comiterea a două infracțiuni motivate de ură la Paris și riscă o amendă echivalentă cu 8.500 de dolari. 

„Pot spune că nu sunt rasist, dar în fiecare zi înveți că toți suntem câte puțin. Dar trebuie doar să ne dezobișnuim și să ne placă imigranții”, a declarat Galliano. 

În contextul în care s-a retras din expoziția din 2027, el a mai spus: „Rămân pe deplin responsabil pentru durerea cauzată de cuvintele mele din trecut, în special pentru durerea pe care am provocat-o comunităților evreiești și asiatice, și îmi pare profund rău pentru asta. Înțeleg că o căință de luat în seamă nu se realizează printr-o expoziție, o recunoaștere instituțională sau un singur gest public. Este o responsabilitate continuă, demonstrată prin ascultare, învățare și conduita fiecăruia de-a lungul timpului.”

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