Un episod dramatic s-a petrecut la Iași, unde două persoane au murit din cauza hipotermiei în decurs de numai 24 de ore. Temperaturile scăzute au făcut victime, iar medicii de la Spitalul „Sf. Spiridon” au încercat fără succes să le salveze viețile. Una dintre victime, o femeie în vârstă de 49 de ani, a ajuns la spital cu o temperatură corporală extrem de scăzută, de doar 15 grade Celsius. Nici eforturile depuse de cadrele medicale timp de mai multe ore nu au putut schimba deznodământul tragic.

Tragedie la Iași! Doi oameni au murit de frig în doar 24 de ore. Foto: arhiva

Două victime ale hipotermiei, găsite în locuri diferite din Iași

Cele două persoane au fost transportate în stare critică la Unitatea de Primiri Urgențe a Spitalului „Sf. Spiridon” din Iași. Este vorba despre o femeie de 49 de ani, din localitatea Perieni, comuna Probota, și un bărbat a cărui identitate nu fusese stabilită.

Femeia a fost descoperită într-un șanț, iar situația sa medicală era extrem de gravă în momentul în care a fost preluată de echipajele de intervenție. Temperatura corpului ajunsese la numai 15 grade Celsius, valoare care indică o hipotermie extrem de severă.

Cel de-al doilea pacient a fost găsit pe o stradă din cartierul Dacia, din municipiul Iași. Acesta prezenta, de asemenea, semne de hipotermie, însă temperatura corporală înregistrată la spital a fost de 32 de grade Celsius.

Medicii au încercat timp de opt ore să salveze femeia cu hipotermie severă

Profesorul universitar doctor Diana Cimpoeșu, coordonatoarea UPU de la Spitalul „Sf. Spiridon”, a explicat cât de gravă era starea celor doi pacienți și ce intervenții au fost efectuate pentru salvarea lor.

În cazul femeii de 49 de ani, medicii au depus eforturi timp de opt ore pentru a-i crește temperatura corporală. Pacienta era în stop cardio-respirator și prezenta și o intoxicație acută cu etanol.

Potrivit medicului, femeia avea locuință și venituri, însă acest lucru nu a împiedicat producerea tragediei.

„Pacienta se afla în stop cardio-respirator și avea o intoxicație acută cu etanol. Este o persoană care are atât locuință și venituri. Deși a fost încălzită timp de opt ore, nu a reluat activitatea cardiacă. Pacientul se afla în hipotermie medie, el având o temperatură corporală de 32 grade. Nu a răspuns manevrelor de resuscitare și încălzire. Am anunțat Poliția și Medicina Legală pentru a afla dacă e posibil să fi suferit un eveniment cerebral sau cardiac și apoi să se fi instalat hipotermia”.

Nici în cazul bărbatului medicii nu au reușit să obțină un rezultat favorabil în urma manevrelor de resuscitare și încălzire.

Poliția și Medicina Legală au fost sesizate după cele două decese

Circumstanțele în care au murit cele două persoane urmează să fie clarificate. Medicii au anunțat Poliția și Medicina Legală pentru efectuarea verificărilor necesare.

În cazul bărbatului, există suspiciunea că hipotermia ar fi putut apărea în urma unui eveniment cardiac sau cerebral, motiv pentru care specialiștii trebuie să stabilească succesiunea exactă a evenimentelor care au dus la deces.

Cele două cazuri readuc în atenție pericolele expunerii la temperaturi foarte scăzute, în special atunci când organismul nu mai poate menține o temperatură internă normală.

Vremea rece continuă să afecteze România. ANM a emis avertizări de precipitații și vânt puternic

Tragediile de la Iași au avut loc în contextul unui episod de vreme severă, caracterizat prin temperaturi scăzute, precipitații mixte și intensificări ale vântului.

Potrivit informării meteorologice emise de Administrația Națională de Meteorologie, fenomenele de vreme nefavorabilă sunt anunțate la nivel național până vineri, 27 noiembrie, la ora 10:00. Sunt prognozate ploi, lapoviță, ninsoare și rafale de vânt.

În Carpații Meridionali și Munții Banatului a fost în vigoare și o avertizare Cod galben de viscol și vânt puternic. Rafalele au ajuns la 110 km/h, iar stratul de zăpadă a atins între 10 și 25 de centimetri.

Ninsorile sunt așteptate și în nordul Moldovei și estul Transilvaniei, unde se poate depune un strat de zăpadă de 2-7 centimetri. Totodată, meteorologii atrag atenția asupra riscului de polei, în special în zonele deluroase, în centrul și nord-estul țării, precum și în regiunile montane.

Șoferii sunt nevoiți să circule cu prudență, în condiții specifice sezonului rece, pe mai multe drumuri din țară.

Ce temperaturi sunt așteptate în România până la jumătatea lunii decembrie

Estimările meteorologice pentru perioada care se încheie pe 14 decembrie indică valori termice apropiate de cele normale pentru această perioadă a anului.

În prima săptămână din decembrie, temperaturile ar putea înregistra o ușoară creștere, după episodul de frig care a afectat mai multe regiuni ale țării.

Cu toate acestea, vremea rămâne schimbătoare, iar evoluția temperaturilor va depinde de circulația maselor de aer deasupra Europei.

Vortexul polar, un posibil factor pentru episoadele de frig din Europa

Un alt fenomen meteorologic urmărit de specialiști este slăbirea vortexului polar, despre care au apărut informații că ar fi înregistrat o perturbare neobișnuit de timpurie, comparativ cu evoluțiile observate începând din 1958.

Acest fenomen atmosferic poate favoriza deplasarea maselor de aer rece din regiunile polare către latitudini mai joase, influențând vremea în anumite zone ale continentului european.

Climatologul Roxana Bojariu a explicat, într-un interviu acordat DCNews, că efectele unei asemenea perturbări la nivelul solului sunt greu de anticipat cu exactitate.

Slăbirea vortexului polar nu înseamnă automat că întreaga Europă va fi afectată de ger. În funcție de configurația circulației atmosferice, unele regiuni pot avea parte de episoade de frig accentuat, în timp ce altele pot înregistra temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite.