A plecat în Africa pentru un salariu mai bun și pentru șansa la o viață fără griji, dar a ajuns prizonierul unei grupări teroriste. Iulian Gherguț a petrecut 8 ani, 4 luni și 5 zile în captivitate, departe de familie, într-un deșert în care fiecare zi putea fi ultima. După eliberare, românul a povestit, într-un interviu acordat Cătălinei Porumbel, la emisiunea „Decisiv”, de la Antrena 3, cum a supraviețuit izolării, amenințărilor și războiului psihologic dus de jihadiști. Credința în Dumnezeu și legătura cu un alt ostatic au fost cele care l-au ajutat să nu-și piardă speranța.

Povestea cutremurătoare a lui Iulian Gherguț, românul ținut ostatic de teroriști în Sahara Foto: Antena 3

A plecat în Africa pentru un salariu mai bun. Ziua de 4 aprilie 2015 i-a schimbat viața pentru totdeauna

Originar din satul Traian, comuna Sâmbăoani, județul Neamț, Iulian Gherguț nu avea de unde să știe că decizia de a accepta un loc de muncă în Africa îl va ține departe de casă aproape un deceniu.

Plecarea în Burkina Faso fusese o oportunitate profesională. Un prieten îi vorbise despre un proiect de evaluare a unei căi ferate, iar perspectiva unor câștiguri mai mari l-a convins să accepte.

„M-am angajat la o firmă, am un amic, un prieten, care mi-a zis că are un loc de muncă în Africa. Se lucra la transport la căile ferate. Mi-a zis că se evaluează calea ferată, că dacă suportă transportul de la mină spre port, am făcut școala la CFR și m-am dus. M-am dus pentru experiență, pentru bani, o altă viață, o viață mai bună, banii câștigați în Africa se strâng mai ușor. Dacă muncești pentru o firmă off-shore, îți plătește toate cheltuielile, e mult mai ușor de strâns banii”, a povestit acesta.

După terminarea lucrărilor la calea ferată, a fost mutat la o exploatare de mangan din zona Tambao, în nordul Burkina Faso, unde lucra ca agent de securitate.

În dimineața zilei de 4 aprilie 2015, se afla într-o patrulă obișnuită, alături de un șofer și un jandarm. Verificau împrejurimile minei, fără să știe că atacatorii pregătiseră deja o ambuscadă.

Românul a observat câteva lucruri neobișnuite. Agenții locali care ar fi trebuit să păzească mina nu se aflau inițial la posturi. Apoi, o mașină care venea dinspre Mali i-a atras atenția. Vehiculul a dispărut din câmpul vizual, iar la scurt timp a apărut o altă mașină, dinspre pista aerodromului.

„M-am dus, am stat pe o colină pe la marginea drumului unde era aerodromul, și mă uitam în stânga, în dreapta, cu binoclu. Aveam stații, aveam radio, ne dădeam mesaje prin radio. Deodată am văzut spre Mali că vine o mașină. Mă uitam la ea. Așteptam să vină, că era departe. La vreun kilometru, doi, de unde eram eu.

(...) Mașina cu teroriști a venit chiar în fața mașinii mele. Șoferul s-a panicat. A oprit. «Ce vor ăștia?» Nu am văzut arme la ei din distanță. Erau acoperiți cu hainele lor. Erau ascunse armele. Au sărit din pick-up cu armele. Am dat alarma prin stație.”

Atacatorii au deschis focul. Șoferul și jandarmul au fost răniți, iar Gherguț s-a ghemuit în mașină, încercând să se protejeze.

„M-am ascuns în cabină, am pus capul jos spre cutia de viteze. Jihadiștii au început să tragă în mașină. Au rănit jandarmul și șoferul. Eu cum stăteam ghemuit pe scaun cu capul la cutia de viteză, dădeam alarma. Un jihadist a deschis cu portiera și a băgat baioneta în picior și m-a luat din mașină. M-a bătut pe umăr: «Dă-te jos de mașină». Nici nu simțeam rana. Mi-am făcut semn să mă urc în pick-up.”

A fost urcat în mașina atacatorilor și dus departe de locul ambuscadei. Răpitorii au traversat savana timp de aproximativ trei ore, până au ajuns într-o zonă izolată, spre granița cu Mali.

Dus într-o ascunzătoare din deșert, unde era păzit permanent de jihadiști înarmați

Primele săptămâni de captivitate au fost petrecute într-o văgăună în care se aflau mai mulți membri ai grupării teroriste. Acolo a fost închis într-o colibă, fără posibilitatea de a pleca sau de a cere ajutor.

La început, în jurul său erau aproximativ zece jihadiști. Aveau mașini, motociclete și arme, iar supravegherea era permanentă.

„Te pun într-o colibă. Nu te lasă să ieși afară. Îți dă să mănânci mâncarea lor tradițională. Ce mănâncă ei de zi de zi, pâine umedă cu sos sau orez fiert, ce mănâncă ei. Nu te lasă să ieși afară din colibă decât doar dacă îți spune «du-te și fă duș», îți dă o găletușă cu apă. Nu m-au legat. Probabil au avut motivele lor ca să nu mă sperii, să nu mă panichez, să nu mă sinucid sau să fac ceva.

Mi-au zis: «Stai calm, că dacă faci ceva, te legăm, nu avem ce să facem cu tine. Stai calm. Stai aici în colibă». Erau, când am ajuns eu acolo, cu tot cu jihadiștii care m-au capturat, cred că erau vreo 10 jihadiști, toți tinerii, toți înarmați, tot felul de arme, pick-up-uri, motoare, motorete.”

Deși nu era legat, nu avea nicio șansă reală să evadeze. Răpitorii făceau de pază prin rotație și îl avertizaseră că orice mișcare suspectă putea fi pedepsită cu focuri de armă.

„Te gândești mereu: «Noaptea, fug». Dar sunt atâția, toți fac santinelă. Nu dorm. M-au păzit, nu dormeau. Stăteau lângă mine, lângă colibă. Mi-au zis: «Dacă faci ceva, vreo mișcare, tragem». Cred că două luni de zile în văgăună m-au ținut într-o colibă.”

După această perioadă, unul dintre membrii grupării i-a transmis că urma să fie mutat în Sahara, unde se încerca negocierea eliberării sale.

Opt ani printre dunele Saharei. Cum arăta o zi din viața unui ostatic

După aproximativ două luni, românul a fost transportat în nordul statului Mali, într-o zonă deșertică, spre granița cu Algeria. Acolo au urmat ani de izolare, în care era mutat periodic dintr-un loc în altul.

Întrebat de jurnalista Cătălina Porumbel cât timp a stat în acele zone, răspunsul său a fost simplu: „Ani de zile. Nu mai știu. Am stat ani de zile între dunele de nisip. M-au mutat dintr-un loc în altul.”

Rutina zilnică era aproape identică. Răpitorii se rugau dimineața, pregăteau mâncarea și i-o aduceau și lui. În restul zilei, românul rămânea în colibă, fără activități și fără libertatea de a se deplasa.

„Ei se roagă. Când se trezesc dimineața, când răsare soarele, se roagă, apoi se duc înapoi să se culce. Pe la 7-8 se duc să facă mâncarea. Ce mâncare mănâncă ei vin și îți aduc și ție. Și cam asta e. Stai doar în colibă. Nici nu poți să ieși afară, că bate soarele la 40-50 de grade, stai în soare, te ia cu dureri de cap. Seara te lasă să ieși afară, să te plimbi în jurul colibei.”

Uneori, era chemat să-i ajute pe răpitori la descărcarea butoaielor cu apă aduse cu mașinile. În rest, nu avea ce să facă în mijlocul deșertului.

Nu existau drumuri obișnuite, localități apropiate sau oameni de la care să poată cere ajutor. Totul era controlat de gruparea care îl ținea captiv.

Teroriștii îi arătau videoclipuri cu execuții pentru a-l face să se supună

Amenințarea cu moartea era una dintre principalele metode prin care jihadiștii încercau să-l controleze.

Gherguț a povestit că răpitorii realizau înregistrări video cu ostaticii, organizând totul în detaliu: unii se ocupau de filmare, alții apăreau înarmați în cadru.

„Era tipul care venea și lua videouri cu ostatici și ei se organizau. «Tu, tu, tu pui puțin pătura, tu, tu stai cu armele», în spate era cameramanul și ceilalți jihadiști, la cel cu camera de luat vederi sau cu telefonul mobil. Cu ce aveau.”

În timpul captivității, nu a asistat personal la execuții, însă a văzut înregistrări cu persoane ucise de membrii grupării.

„Eu nu am văzut niciuna. Nu, eu personal nu am văzut live. Pe videouri, da, am văzut. Mi-au arătat, da. Ca să mă sperie, ca să îmi arate: «Uite ce-o să facem cu tine în caz că încerci să fugi. Uite ce am făcut. Ăsta a fost cu jumătate creștin, jumătate musulman. Uite ce am făcut cu el».”

Mesajul era limpede: orice încercare de nesupunere putea avea consecințe fatale.

„E un fel de război psihologic”. Cum îl linișteau și apoi îl terorizau din nou

Una dintre cele mai dure mărturii ale lui Iulian Gherguț se referă la metodele psihologice folosite de răpitori.

Aceștia aveau experiență în capturarea și ținerea în captivitate a cetățenilor străini. Știau cum să reacționeze atunci când un ostatic devenea agitat, cum să-l liniștească și cum să-i întrețină speranța că ar putea fi eliberat.

„Au o experiență de a ține ostaticii captivi dinainte să mă prindă pe mine. Au avut alți ostatici prin mâna lor, de prin Europa, de prin America. Au avut alții ostatici care au trecut prin mâna lor. Aveau experiență deja. Știau când o persoană foarte stresată o ia razna, cum să îl calmeze. Cum să îl facă să stea cuminte, că se negociază, familia ta se interesează de tine.

Mi-au zis tot felul de minciuni care să mă calmeze. După ce te calmează, iar te stresează. E un fel de război psihologic. Au experiență enormă de a te teroriza și de a te calma în același timp ca să nu te sinucizi, să nu încerci să fugi. N-am fost eu primul ostatic și nici ultimul.”

În aceste condiții, speranța devenea o armă cu două tăișuri. De fiecare dată când începea să creadă că ar putea fi eliberat, apăreau alte amenințări și alte motive de teamă.

După aproximativ șase ani de captivitate, efectele izolării au devenit tot mai puternice.

„Păi, am început după vreo 6 ani să vorbesc de unul singur în colibă. Și atunci încearcă să pună doi-trei ostatici împreună, ca să diminueze șocul izolării, ca să nu o iei razna acolo, în Sahara.”

De ce nu a fugit niciodată: „Cu un litru de apă nu ajunge cineva prea departe, în plin deșert”

Gândul evadării nu l-a părăsit pe Iulian Gherguț. În fiecare zi analiza în minte posibilitatea de a fugi, însă știa că șansele sale erau extrem de mici.

Era izolat la distanțe foarte mari de orice comunitate, iar răpitorii aveau vehicule cu care puteau parcurge în câteva minute distanțe pe care el le-ar fi străbătut în ore întregi.

În plus, oamenii care trăiau în Sahara puteau să-l observe și să-l predea înapoi jihadiștilor.

„Au fost persoane care au încercat să fugă. Nu am încercat să fug, că știam că nu am nicio șansă dacă aș fi fugit 10, 20, 30 km. Pentru mine, 30 km durau ore întregi, pentru că ei, cu motoarele lor, cu pick-up-urile lor, îi făceau în minute. Mie îmi lua ore și fără apă.

Nu îți dă apă. Îți dă un bidon de un litru de apă, ca să nu poți să fugi. Și cu un litru de apă nu ajunge cineva prea departe, în plin deșert.”

Într-un asemenea loc, evadarea putea deveni mai periculoasă decât captivitatea. Orice greșeală putea însemna moartea prin deshidratare sau capturarea din nou.

Un australian de 82 de ani i-a devenit sprijin în cei mai grei ani de captivitate

În cei opt ani și patru luni, românul a întâlnit doi ostatici cu care a avut posibilitatea să comunice: un american și un australian.

Cu americanul a vorbit foarte puțin, deoarece răpitorii îi țineau la distanță. În schimb, cu medicul australian, în vârstă de 82 de ani, a petrecut aproximativ șase ani în aceeași locație.

Bărbatul fusese răpit dintr-un spital și avea o experiență îndelungată în Africa.

Pentru Gherguț, prezența lui a însemnat enorm. După ani de singurătate, avea în sfârșit pe cineva cu care să vorbească, să împărtășească fricile și să găsească motive pentru a continua.

„Credința, credința m-a ținut în viață. Ostaticul care era lângă mine era un australian de 82 de ani, doctor. L-au răpit dintr-un spital. Am avut cu cine să mă înțeleg. El vorbea cu mine. Eu cu el încercam să ne susținem unul pe altul prin vorbe, prin rugăciune. Încercam să ne dăm curaj unul altuia.”

Uneori, încercau să se încurajeze reciproc, fiecare fiind convins că celălalt avea șanse mai mari să fie salvat.

„Îi spuneam lui: «Băi, pentru tine, garantat se lucrează. Ești australian. Australia e mare. Ei pentru mine, degeaba, nu pentru mine. La mine nu se gândește nimeni. Ba la tine se gândește.» Ne mai certam, ne împăcam după cinci minute. Opt ani de zile, șase ani de zile, nici în pușcărie...”

„Ne rugam non-stop”. Cum a reușit să-și păstreze credința în mijlocul teroriștilor

Credința a fost unul dintre cele mai importante repere ale sale. În captivitate, discuțiile cu medicul australian se învârteau adesea în jurul Bibliei și al rugăciunii.

Colegul său cunoștea foarte bine Scripturile și îi povestea din ea. După aproximativ doi ani, Gherguț a primit și un Coran, pe care a început să-l citească.

În paralel, jihadiștii au încercat să-l determine să adopte religia islamică. I-au cerut să repete anumite cuvinte și să participe la rugăciunile lor, chiar dacă nu cunoștea limba și nici ritualurile.

„La început, nu. A trecut într-o zi, după o furtună de nisip, într-o dimineață, unde erau mai multe mașini, mai mulți jihadiști, a venit un tip la mine și mi-a zis: «De ce nu intri în Islam?». I-am zis că, na, încă nu-s conștient de Islam, ce scrie în Coran. Nu am citit Coranul. Și mi-a zis: «Repetă după mine cuvintele astea». Am repetat cuvintele pe care mi le-a spus, le repet și mi-a zis: «De azi ești musulman».

După aia mi-au cerut să mă rog cu ei. Le-am zis: «Eu nu înțeleg limba voastră, nici rugăciunile voastre nu le cunosc». «Lasă, că le știm noi. Nu trebuie să știi tu nimic. Tu repetă după noi, cum facem noi».”

Ulterior, a învățat câteva rugăciuni pe care le-a transcris cu litere latine, pentru a le putea reproduce.

În ciuda acestei presiuni, rugăciunile alături de australian au continuat să fie o parte importantă a vieții lor.

„Zi de zi, non-stop. Stai cu ostaticul care e lângă tine. El cunoștea Biblia mult mai bine ca mine. Eu am citit Biblia, am fost la biserică. Știu Biblia, da. Colegul cunoștea Biblia. Îmi povestea din Biblie, din viața lui. După vreo doi ani de zile, mi-au dat un Coran. Mai citeam din Coran, mai povestea colegul de colibă din Biblie. Ne rugam non-stop.”

A crezut că nu va mai fi eliberat: „Șansele erau mici”

După ani întregi de captivitate, Gherguț ajunsese să nu mai creadă că va putea pleca vreodată din Sahara.

Nu știa ce se negociază în numele său, cine se ocupa de eliberare sau dacă exista cu adevărat o soluție. Nici perspectiva unei răscumpărări nu îi oferea certitudini.

„Stai să te gândești. Au trecut luni, au trecut ani de zile. Băi, la ce mă țin? Nu știu. De ce nu m-au lovit până acum? Ce așteaptă? Stai să te gândești mereu: ce faci? Te sinucizi? Ai voie? Te rogi cu ei, seara mergi în colibă, stai de vorbă cu alt ostatic. Ziua ești musulman cu ei. Când intri în colibă, cu ceilalți ostatici, trebuie să fii creștin.”

Întrebat dacă a crezut că va scăpa, răspunsul său a fost unul dureros.

„Nu. Șansele erau mici. Cine plătește pentru tine? Nici nu vrei ca cineva să plătească pentru tine. Doamne ferește! Așa că șansele erau mici. Am zis: faceți ce vreți, nu mă mai interesează.”

Nici măcar discuțiile despre moarte nu erau evitate de răpitori. Aceștia îi arătau înregistrări și îi explicau diferite metode prin care puteau ucide ostaticii.

Românul nu avea însă nicio putere de decizie asupra propriului destin.

Ziua eliberării: „De azi ești liber!”

După 8 ani, 4 luni și 5 zile, într-o dimineață, doi oameni au ajuns cu un pick-up în locul în care era ținut captiv. Au discutat cu jihadiștii, iar apoi unul dintre aceștia a venit să-i transmită vestea.

„A venit într-o dimineață un pick-up cu două persoane. Au vorbit cu jihadiștii acolo, între ei. A venit un jihadist la mine și mi-a zis: «De azi ești liber. Urcă-te în pick-up!». De acolo m-au luat și m-au dus...”

Nu știe nici astăzi cine au fost persoanele care l-au preluat și nici ce negocieri au făcut posibilă eliberarea.

Întrebat dacă știe cine l-a salvat, a răspuns: „Dumnezeu”.

Despre rolul instituțiilor românești nu are informații certe. A spus că este posibil să fi fost implicat Guvernul sau serviciile, însă nimeni nu i-a explicat concret ce s-a întâmplat în spatele negocierilor.

„Nu știu, nu am idee, nu cunosc. Poate Guvernul, poate serviciile. Nu am idee. Nu știu, nu cunosc. Nu mi-a zis nimeni: «Băi, noi am fost». Cine a fost, ce s-a întâmplat, cum s-a întâmplat? Nu mi-a zis nimeni nimic. M-am interesat, dar nu spune nimeni nimic.”

Gherguț bănuiește că eliberarea sa ar fi putut avea legătură cu un schimb de persoane, în urma unor negocieri mai ample.

Întoarcerea acasă, după opt ani: reacția mamei care nu știa că fiul ei va ajunge în acea seară

După eliberare, una dintre cele mai importante dorințe ale românului a fost să-și revadă familia.

A ajuns acasă într-o seară, în jurul orei 21:00. Mama sa se uita la televizor și știa că fiul ei se afla în România, dar nu știa că urma să intre pe ușă în acea seară.

Revederea a fost o surpriză pentru întreaga familie.

„Am ajuns acasă într-o seară târziu. Era pe la ora 21:00. Era noapte. Maică-mea era în casă, la televizor. Se uita la televizor. Nici nu știa că ajung acasă. Știa că sunt în țară. Știa că sunt la București, dar nu știa dacă o să ajung acasă. Am intrat în casă. Ne-am luat în brațe. «Aoleu, fiul meu, ai ajuns acasă! Ești teafăr? Am văzut la televizor că ai fost eliberat. Ești la București.» A fost o surpriză.”

După atâția ani în care familia nu știa dacă îl va mai vedea vreodată, Iulian Gherguț era din nou acasă.

Cum arată viața lui Iulian Gherguț după eliberare

În prezent, fostul ostatic muncește într-o țară europeană și încearcă să-și continue viața departe de experiențele din Sahara.

„Muncesc într-o țară din Europa. Muncesc. Muncă, casă, muncă, acasă”, a spus acesta.

A rămas în legătură cu cei doi foști colegi de captivitate. Americanul și australianul au fost eliberați înaintea sa, în același an. S-a întâlnit cu americanul în România, iar cu medicul australian în Anglia.

Chiar dacă au trecut printr-o experiență greu de imaginat, legătura dintre ei a rămas. Australianul îi trimite mesaje și îl întreabă ce mai face, unde se află și dacă muncește.