 Un bărbat a renunțat la o carieră de succes pentru o afacere inedită. Are sute de broaște râioase în congelator
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Un bărbat a renunțat la o carieră de succes pentru o afacere inedită. Are sute de broaște râioase în congelator

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

În ciuda faptului că avea o carieră de succes într-un domeniu foarte bine plătit, un contabil din Australia a decis să facă o schimbare radicală în viața sa. El a renunțat la locul de muncă și a pus pe picioare o afacere cu totul neobișnuită, care a atras atenția internauților din întreaga lume.

Bărbatul vinde suveniruri făcute din broaște
Bărbatul vinde suveniruri făcute din broaște Foto: ABC News

Fostul contabil din Australia a renunțat la cariera sa pentru a crea o afacere inedită. Potrivit ABC News, bărbatul transformă broaște râioase în suveniruri pe care le vinde în piețele din Darwin. Acum, Mithram Selvaratnam are nu mai puțin de 531 de broaște râioase în congelatoarele din curtea casei sale.

Exemplarele urmează să fie transformate în suveniruri pentru sărbători, iar unele obiecte de acest fel chiar sunt realizate din cranii și dinți de crocodil. Bărbatul s-a mutat în Australia din Malaezia cu 16 ani în urmă, pentru studii. Apoi, el a lucrat pentru o companie din Melbourne, însă a dorit să facă o schimbare în viața sa.

A renunțat la o carieră de succes

În 2017, mătușa lui Selvaratnam, care vindea curry într-o piață din Darwin, i-a spus că o persoană își vindea afacerea cu suveniruri. Astfel, bărbatul a cumpărat afacerea și, inițial, folosea broaște împăiate cumpărate de la un specialist din Queensland.

Atunci când expertul s-a pensionat, Selvaratnam a învățat cum funcționează acest proces și a început să creeze singur suvenirurile neobișnuite făcute din broaște râioase.

Este o specie invazivă

În Australia, broaștele râioase de trestie sunt considerate a fi o specie invazivă. Aceste animale reprezintă un pericol uriaș pentru nenumărate specii native australiene, deoarece toxinele produse de broaștele râioase pot fi letale pentru prădătorii care încearcă să le consume.

Inițial, Selvaratnam căuta broaștele prin grădini și terenuri de golf, dar acum primește exemplare colectate în cadrul acțiunilor comunitare de combatere a acestei specii invazive. Într-o acțiune de acest fel au fost adunate recent 531 de broaște, îndeajuns pentru stocurile de Crăciun ale afaceristului australian.

Ghid de cumpărături

image png
FotoAndreea Esca se întoarce în India după 32 de ani. Motivul pentru care revine în țara care a marcat-o: „Îi mai dau o șansă” Vedete românești
zodii cu noroc in urmatorii 2 ani jpg
O zodie va avea lumea la picioare în luna noiembrie. Norocul îi surâde din plin și este gata să dea lovitura Horoscop
image
Bateristul trupei Poison, vindecat de cancer în stadiul IV după ce chimioterapia a eșuat: Înregistram deja mesaje pentru copiii mei adevarul.ro
image
Un șofer de 76 de ani, cursă pe contrasens pe o stradă din Vaslui. Un jandarm a intervenit pentru a preveni un accident adevarul.ro

Parteneri

image
Cazul antrenorului-agresor din Vaslui se repetă la FCSB! „L-a prins de gât pe copilul de 7 ani și l-a trântit la pământ”. Gigi Mustață i-a dezvăluit numele în direct www.fanatik.ro
image
Boala care umple spitalele din Capitală. Copiii ajung pe capete la Urgențe observatornews.ro
image
O doctoriță din România plecată în vacanță a fost pe fază și a salvat viața unui om în aeroportul din Miami. Cine este Elena Sumanariu www.antena3.ro
image
Premierul Peter Magyar ia România la țintă de la tribuna Parlamentului ungar și dă țara drept exemplu negativ, alături de Franța: Vedem unde se ajunge cu guverne care nu opresc risipa și corupția www.gandul.ro
image
Cât este stimulentul de inserție în 2026 și cine beneficiază de el www.wowbiz.ro
image
Clipe de coșmar pentru Dinu Maxer! A ajuns de urgență la spital, cu ochiul grav lovit: „Mi-a traumatizat ochiul drept” www.kanald.ro
image
VIDEO UPDATE Călin Georgescu află marți dacă scapă de închisoare. Fostul candidat la prezidențiale a fost dus la DIICOT www.stirilekanald.ro
image
Ce s-a ales de fostul miliardar român căruia amanta i-a mâncat averea! Scaunele şi mesele i-au fost scoase la vânzare as.ro
image
Din ce trăiește Nicolae Văcăroiu la 82 de ani. Cum arată acum şi ce pensie are fostul premier playtech.ro
image
Ce spun liderii de galerii despre schimbarea orei de start la meciurile din SuperLiga: „Reinventăm noi roata? Ăia din Premier League nu ştiu ce fac?” Reacţia LPF www.fanatik.ro
image
Umilit și amenințat de Narcis la Insula Iubirii, Remi reacționează. Întors în România, îi da 'fatala' celui care i-a furat iubita: 'Știai? www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
S-a dus să-și vadă fata pe platourile de filmare, iar când a ajuns a avut parte de o surpriză de zile mari! Ce a aflat Cătălin Măruță despre Eva www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Senzualitatea ei fără limite îl scotea din minți pe Casanova Hollywoodului! Era însurat, dar italianca focoasă îl pusese pe jar okmagazine.ro
image
Meghan Markle readuce magia Crăciunului pentru Archie și Lilibet. Ducesa a publicat un nou videoclip okmagazine.ro
image
#Curiozităţile şi culisele istoriei
Revolta de pe Bounty: răzvrătirea care a sfidat Marina Regală britanică și a dat naștere unei legende historia.ro
image
#Istorie Medievală Universală
Asediul cetății Caffa din 1346: legenda „războiului biologic” care a răspândit Moartea Neagră historia.ro
fabrica png
O fabrică din România a fost cumpărată de un gigant american. Peste 180 de angajați lucrează aici Național
metrou bucuresti jpeg
Incident grav la metroul din București. Un tânăr de 20 de ani s-a aruncat în fața trenului, la stația Constantin Brâncoveanu Național
image png
„E premiant și foarte liniștit”. Bunicul elevului care și-a atacat o profesoară și colegii, primele declarații după incident Național
sfinti ardeleni jpg
Pe 21 octombrie sunt prăznuiți Sfinții Mărturisitori Ardeleni. Ce semnificație are sărbătoarea în calendarul ortodox Național
image png
În ce stare se află profesoara înjunghiată de un elev la Bistrița. Atacatorul în vârstă de doar 13 ani a fost internat la Psihiatrie Național
Inundații devastatoare în valencia spania: cel puțin patru oameni au murit.
O româncă, printre victimele furtunii Adam din Spania. Mii de oameni au fost evacuați din calea apelor Național
image png
VideoParlamentară australiană, în stare critică după ce a fost lovită intenționat de o mașină. Un bărbat a fost pus sub acuzare Internațional
image png
Impact devastator între un microbuz care venea și o autobasculantă, la Buftea! Două persoane au murit. Alte 14 sunt rănite Național
image
Angela Similea, ravisantă la 80 de ani, într-o rochie splendidă, la Gala „Nu există nu se poate”, organizată de Andreea Marin actualitate.net
image
Povestea reală a Cristelei Georgescu. Cine este, până la urmă, soția lui Călin Georgescu actualitate.net