Un bărbat a renunțat la o carieră de succes pentru o afacere inedită. Are sute de broaște râioase în congelator

În ciuda faptului că avea o carieră de succes într-un domeniu foarte bine plătit, un contabil din Australia a decis să facă o schimbare radicală în viața sa. El a renunțat la locul de muncă și a pus pe picioare o afacere cu totul neobișnuită, care a atras atenția internauților din întreaga lume.

Bărbatul vinde suveniruri făcute din broaște Foto: ABC News

Fostul contabil din Australia a renunțat la cariera sa pentru a crea o afacere inedită. Potrivit ABC News, bărbatul transformă broaște râioase în suveniruri pe care le vinde în piețele din Darwin. Acum, Mithram Selvaratnam are nu mai puțin de 531 de broaște râioase în congelatoarele din curtea casei sale.

Exemplarele urmează să fie transformate în suveniruri pentru sărbători, iar unele obiecte de acest fel chiar sunt realizate din cranii și dinți de crocodil. Bărbatul s-a mutat în Australia din Malaezia cu 16 ani în urmă, pentru studii. Apoi, el a lucrat pentru o companie din Melbourne, însă a dorit să facă o schimbare în viața sa.

A renunțat la o carieră de succes

În 2017, mătușa lui Selvaratnam, care vindea curry într-o piață din Darwin, i-a spus că o persoană își vindea afacerea cu suveniruri. Astfel, bărbatul a cumpărat afacerea și, inițial, folosea broaște împăiate cumpărate de la un specialist din Queensland.

Atunci când expertul s-a pensionat, Selvaratnam a învățat cum funcționează acest proces și a început să creeze singur suvenirurile neobișnuite făcute din broaște râioase.

Este o specie invazivă

În Australia, broaștele râioase de trestie sunt considerate a fi o specie invazivă. Aceste animale reprezintă un pericol uriaș pentru nenumărate specii native australiene, deoarece toxinele produse de broaștele râioase pot fi letale pentru prădătorii care încearcă să le consume.

Inițial, Selvaratnam căuta broaștele prin grădini și terenuri de golf, dar acum primește exemplare colectate în cadrul acțiunilor comunitare de combatere a acestei specii invazive. Într-o acțiune de acest fel au fost adunate recent 531 de broaște, îndeajuns pentru stocurile de Crăciun ale afaceristului australian.