 ANM anunță cum va fi vremea în primele zile din noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori, ploi și temperaturi scăzute
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ANM anunță cum va fi vremea în primele zile din noiembrie. Unde sunt așteptate ninsori, ploi și temperaturi scăzute

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După un început de toamnă destul de cald, vremea din țara noastră urmează să se schimbe radical. Luna noiembrie va începe cu temperaturi reci, sub cele normale pentru perioadă, iar la munte ne putem aștepta chiar și la ninsori.

Luna noiembrie va începe cu vreme rece
Luna noiembrie va începe cu vreme rece Foto: Shutterstock

Luna noiembrie va începe cu temperaturi reci, ploi și chiar și cu ninsoare în zonele montane. Despre vremea din țara noastră a vorbit și Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie, care a precizat că precipitațiile vor continua și săptămâna viitoare. Mai mult decât atât, temperaturile vor fi tot mai reci, iar în București maximele termice vor fi de numai 10 - 11 grade Celsius.

Potrivit Elenei Mateescu, ne vom putea aștepta la ploi, vânt puternic și chiar și la ninsori la altitudini de peste 1.500 de metri. Potrivit informațiilor de la Antena 3 CNN, ne putem aștepta la cantități de precipitații de 10 - 25 de litri pe metru pătrat, dar, izolat, se poate ajunge la 30 de litri pe metru pătrat.

Luna noiembrie începe cu vreme instabilă

De asemenea, la munte, mai ales la altitudini mai ridicate, ne putem aștepta la un strat de zăpadă de 5 - 15 centimetri. Iar potrivit directorului general de la ANM, vremea din țara noastră nu va reveni la normal după acest weekend. Precipitații abundente nu lipsesc nici  luni, 2 noiembrie, iar în sud-vestul României cantitățile de precipitații pot ajunge la 30 - 40 de litri de apă pe metru pătrat.

„Cantitățile de precipitații vor fi unele foarte importante”, a spus Elena Mateescu, conform sursei citate.

A fost emis un Cod galben de ploi

Mai mult decât atât, săptămâna următoare se anunță a fi chiar și mai rece decât acest weekend. Maximele din zilele următoare pot coborî până la 10 - 15 grade Celsius, în timp ce în București, temperaturile din timpul zilei nu ar trebui să treacă de pragul de 10 - 11 grade.

ANM chiar a emis o atenționare Cod galben de ploi, valabilă începând de sâmbătă (31 octombrie) de la ora 05:00 și până duminică (1 noiembrie), la ora 10:00. Cantitățile de apă din această perioadă pot ajunge la 25-40 de litri pe metru pătrat și, izolat, la peste 45-50 de litri. Codul galben va afecta județele Gorj, Vâlcea, Argeș, Dâmbovița și Prahova.

De asemenea, ne putem aștepta la ninsori în zonele montane, la altitudini de peste 1.500 de metri, iar stratul de zăpadă poate fi de 15 - 25 de centimetri.

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