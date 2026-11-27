Finala sezonului 35 al emisiunii „Dancing With the Stars” a fost marcată de un moment dramatic, după ce proteza sportivului paralimpic Ezra Frech s-a desprins în timpul dansului freestyle care i-a adus, în cele din urmă, trofeul competiției.

Câștigătorul Dansez pentru tine SUA Foto: Captură video Youtube

Cum s-a produs incidentul

Potrivit E! News, în timpul reprezentației realizate alături de partenera sa, Daniella Karagach, proteza lui Ezra Frech l-a lovit pe dansatorul profesionist Brandon Armstrong, provocându-i o tăietură la gambă.

Soția acestuia, Brylee Armstrong, a publicat ulterior un videoclip pe TikTok în care a explicat ce s-a întâmplat și a arătat rana suferită de dansator.

„Sunt bine. Cel mai important este că Ezra este bine. Când a sărit, proteza nu era fixată cum trebuie și am încasat lovitura”, a povestit Brandon Armstrong. Potrivit acestuia, tăietura nu a fost gravă, deși impactul i-a provocat o rană vizibilă.

În ciuda incidentului, Ezra Frech și-a continuat numărul artistic. Sportivul a reușit să își reatașeze proteza chiar în timpul dansului, cu ajutorul partenerei sale, Daniella Karagach, și al dansatorului Alan Bersten.

Ulterior, câștigătorul competiției a explicat că a simțit încă de la începutul momentului că proteza nu era montată corect.

„Am simțit că există o șansă să se fixeze la loc, dar nu s-a întâmplat. Totuși, indiferent de situație, eram hotărât să continui și să lupt până la capăt”, a declarat sportivul după emisiune.

O victorie istorică

Incidentul cu proteza nu a fost singura problemă din timpul finalei. Mulți telespectatori au observat că pe fața lui Ezra Frech apăreau urme de sânge după dans.

Ulterior, s-a aflat că sportivul se zgâriase accidental într-un element al costumului purtat de Daniella Karagach. Acesta a tratat însă situația cu umor și a descris rănile drept „cicatrici de luptă”.

În ciuda tuturor obstacolelor, Ezra Frech și Daniella Karagach au fost desemnați câștigătorii sezonului 35 al competiției. După anunțarea rezultatului, sportivul a descris succesul drept „cel mai special moment” din viața sa.

Paralimpicul a declarat că participarea la emisiune a însemnat mai mult decât o simplă competiție de dans, fiind o oportunitate de a reprezenta comunitatea persoanelor cu dizabilități pe una dintre cele mai urmărite scene de televiziune.

Numeroși fani și reprezentanți ai organizațiilor dedicate persoanelor cu dizabilități au lăudat prestația sa și au considerat victoria o sursă de inspirație pentru milioane de oameni.