 Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă
scroll left
Ultima Oră!TrendingActualitateVedeteVideoPrime TimeSportStil de viațăClick! Pentru FemeiClick! SănătateClick! Poftă Bună!Contact
scroll right
căutare
scroll left
Război Ucraina-RusiaInternaționalFapt diversTehnologieNaționalSport
scroll right

Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă

Google Adaugă-ne ca sursă preferată în Google Google Discover Urmărește-ne pe Discover

Au trecut aproape două decenii de când Andrei Ștefan cucerea publicul emisiunii „Dansez pentru tine”, unde a câștigat marele premiu alături de Giulia Anghelescu. În 2008, tânărul avea doar 21 de ani și participa la competiție cu un vis important: să îi ofere mamei sale o locuință. Cei doi au obținut premiul de 60.000 de euro, iar viața fostului concurent s-a schimbat considerabil de atunci. Între timp, acesta și-a continuat cariera artistică, s-a căsătorit și a devenit tată.

image
Foto: Instagram

Povestea lui Andrei Ștefan a impresionat publicul în sezonul al șaselea al emisiunii „Dansez pentru tine”, difuzat în 2008. La vremea respectivă, tânărul locuia împreună cu mama sa într-o garsonieră și spera ca participarea la concurs să îi ofere șansa de a-i cumpăra o casă.

Inițial, acesta a intrat în competiție alături de Lili Sandu, însă artista s-a accidentat, iar producătorii au fost nevoiți să îi găsească un înlocuitor. Astfel, Giulia Anghelescu a devenit noua sa parteneră de dans.

Cei doi au reușit să ajungă în finală și să câștige trofeul, obținând un premiu în valoare de 60.000 de euro. Banii l-au ajutat pe Andrei să își îndeplinească dorința pentru care intrase în competiție.

După încheierea emisiunii, fostul concurent nu a renunțat la domeniul artistic. A făcut parte din proiectele „Pariu cu viața” și „LaLa Band”, iar ulterior a continuat să fie implicat în diverse activități profesionale. Talentul său în dans a fost apreciat inclusiv de Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, care l-au ales pentru pregătirea dansului mirilor.

În prezent, Andrei Ștefan lucrează la Europa FM.

Mesajul transmis de Andrei Ștefan, la 18 ani de la câștigarea competiției

Recent, fostul concurent a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din perioada în care participa la „Dansez pentru tine”. Imaginile i-au readus aminte de experiența care i-a schimbat parcursul și de momentele trăite alături de echipa emisiunii.

Acesta i-a transmis și un mesaj Giuliei Anghelescu, partenera alături de care a câștigat competiția, mărturisind că ar repeta oricând experiența.

„«Dansez pentru tine» mi-a schimbat viața… Îmi amintesc momente și dansuri de parcă totul s-a întâmplat luna trecută…

Au trecut 18 ani de atunci, dar emoțiile sunt la fel de puternice. Mi-e dor de ce am simțit acolo, de energia platoului, de oamenii din echipă, de zâmbete, de lacrimi, de oboseala de la repetiții. Aş lua-o oricând de la capăt cu tine Giulia! Sper să avem ocazia! Până atunci, aici sunt câteva imagini din cele mai frumoase momente ale noastre. Sezonul 6, 2008.

Mă bucur enorm că revine show-ul! Mult succes, dragilor!”, a scris Andrei Ștefan pe rețelele de socializare.

Cum arată familia fostului câștigător „Dansez pentru tine”

Și în plan personal, viața lui Andrei Ștefan a evoluat frumos. Fostul concurent s-a căsătorit cu Andreea în vara anului 2020, iar cei doi au împreună un băiețel.

Dacă în urmă cu 18 ani spera să îi ofere mamei sale o locuință, astăzi Andrei are propria familie și și-a construit un parcurs profesional în domeniul artistic și al comunicării.

„Dansez pentru tine” revine la PRO TV, la 20 de ani de la lansare

Vestea revenirii emisiunii „Dansez pentru tine” la PRO TV, la 20 de ani de la debut, a stârnit deja nostalgia celor care au urmărit competiția de-a lungul anilor.

Formatul a fost lansat în România în 2006 și a avut 14 sezoane, fiind difuzat timp de șapte ani. Vedetele făceau echipă cu oameni obișnuiți, care își spuneau poveștile de viață și încercau să își îndeplinească cele mai mari dorințe prin intermediul dansului.

Iată cine a câștigat cele 14 sezoane:

  • Sezonul 1: Andra și Florin Birică
  • Sezonul 2: Victor Slav și Carmen Stepan
  • Sezonul 3: Cosmin Stan și Doina Ocu
  • Sezonul 4: Alex Velea și Cristina Stoicescu
  • Sezonul 5: Andreea Bălan și Petrișor Ruge
  • Sezonul 6: Giulia Anghelescu și Andrei Ștefan
  • Sezonul 7: Monica Irimia și Darius Belu
  • Sezonul 8: Jean de la Craiova și Sandra Neacșu
  • Sezonul 9: Cătălin Moroșanu și Magdalena Ciorobea
  • Sezonul 10: Octavian Strunilă și Ella Dumitru
  • Sezonul 11: Corina Bud și Eduard Vasile
  • Sezonul 12: Jojo și Ionuț Tănase
  • Sezonul 13: Roxana Ionescu și George Boghian
  • Sezonul 14: Ilinca Vandici și Răzvan Marton

Ghid de cumpărături

mitica dragomir pescobar jpg
Mitică Dragomir a dezvăluit cât s-a dat în plic la nunta lui Pescobar! 460 de invitați și cheltuieli colosale pentru flori și muzică Vedete românești
Dana Săvuică și fiica sa jpg
Cu ce se ocupă fiica Danei Săvuică și unde lucrează în prezent. A ales o meserie la care mama ei nu se aștepta: „Pentru mine a fost un șoc” Vedete românești
image
Ryanair schimbă regulile pentru bagajele de cală începând de astăzi. Pasagerii trebuie să ajungă mai devreme la aeroport adevarul.ro
image
Patru români, condamnaţi în Malta după ce au jefuit 11 persoane în patru zile. Unul a leșinat când a auzit ce pedeapsă riscă adevarul.ro

Parteneri

image
Multipla campioană a României a pierdut tot și a ajuns să doarmă în Gara de Nord: „Am două regrete în viață” www.fanatik.ro
image
Martor la carnagiul de pe autostrada Trakia: "Oamenii țipau, prinși sub TIR-uri. Acum nu se mai aude nimic" observatornews.ro
image
23.155 km fără oprire, în 24 de ore și 24 de minute: Zborul de test al Airbus A350-1000ULR doboară oficial recordul mondial Guinness www.antena3.ro
image
La 70 de ani, ducea o viață sedentară, dar a început să meargă pe jos de 3 ori pe săptămână. Ce s-a întâmplat după fix un an www.gandul.ro
image
EXCLUSIV | Nuntă și botez cu fast pentru Pescobar! Avem imaginile de la marele eveniment. Detalii și meniu de lux, dans romantic și sute de invitați www.wowbiz.ro
image
Sfârșit tragic pentru un cântăreț de 22 de ani! CJ Beach și-a pierdut viața la scurt timp după ce urcat pe scenă www.kanald.ro
image
Știrea momentului în România www.stirilekanald.ro
image
Ion Ţiriac a cumpărat icoane de la Gigi Becali. Cât a putut plăti miliardarul as.ro
image
Peste jumătate dintre comunele mici din România ar putea fi comasate. Reforma vizează și orașele mici. Ce se întâmplă cu primăriile playtech.ro
image
Ce va face Reghecampf la FCSB după criticile lui Gigi Becali? „Bă, patroane, dacă tu spui așa…” www.fanatik.ro
image
Nu tot ce ai acumulat în timpul căsătoriei se împarte la divorț! Lista bunurilor protejate de lege www.cancan.ro
image
Soția lui Rareș Bogdan e frumoasă foc, putred de bogată, dar stă departe de lumina reflectoarelor! Chiar și așa, tot a ieșit la iveală un detaliu neașteptat despre căsnicia lor. Ce înțelegere uluitoare au făcut cei doi soți, de fapt www.viva.ro
image
Trecutul amoros neștiut al lui Alex Gîlcă, de la Asia Express, a ieșit la iveală! Soția lui, Valerie Lungu, a făcut publice detalii intime din viața partenerului ei. Ce a povestit www.unica.ro
image
De ce timpul pare că trece mult mai repede pe măsură ce îmbătrânim. Explicația și trucul simplu care... playtech.ro
image
Urmărire comică pe străzile din Iași. Cum a reușit un biciclist să fenteze poliția și să se facă nevăzut adevarul.ro
image
Accident feroviar în Constanța. Cinci vagoane ale unui tren de marfă au deraiat, iar unul s-a răsturnat adevarul.ro
image
Ritualul nocturn bizar al Împărătesei Sissi! Este ȘOCANT ce făcea, când alții dormeau okmagazine.ro
image
Ducesa perversă, ipostaze de infarct, goală, doar cu perle la gât. Soțul furibund a acuzat-o că l-a înșelat cu 88 de bărbați okmagazine.ro
image
#Antichitate
Misterul celor Cinci Fecioare Nebune: monumentul funerar vechi de peste 1.700 de ani, salvat de o legendă creștină historia.ro
image
#Preistorie
Sute de gravuri rupestre din Epoca de Gheață, descoperite într-o peșteră vizitată de mii de oameni historia.ro
Insomnie FOTO Shutterstock jpg
Motivul pentru care simți nevoia să mergi la toaletă în mijlocul nopții. Medicii explică care sunt cauzele acestui fenomen Fapt divers
aeroport foto pixabay jpg
Un tânăr de 22 de ani a intrat și ieșit din Canada de 16 ori folosind un pașaport fals. O greșeală simplă l-a dat de gol Internațional
Spectacol de culoare la Grădina Botanică Galați FOTO: Florin Matei
Nu te grăbi să cureți grădina! Ce plante nu trebuie să le tai toamna, chiar dacă par uscate. Riști să le pierzi florile de anul viitor Fapt divers
carlige rufe pexels jpg
Puțini români știu la ce folosesc, de fapt, cele două găuri din cârligele de rufe. Trucul care te scapă de cute și urme pe haine Fapt divers
bucatarie chiuveta istock jpg
Cum poți desfunda ușor chiuveta din bucătărie. Un ingredient ieftin te va scăpa de problemă Fapt divers
gunoi vaslui facebook jpg
Descoperire uluitoare făcută de Garda de Mediu, în Vaslui. Sute de kilograme de gunoaie au fost găsite pe acoperișul unui bloc Național
image png
Un român, printre victimele tragediei din Bulgaria. 12 morți și 48 de răniți într-un carambol cu 86 de mașini, pe autostrada Trakia Internațional
ryanair avion jpg
Schimbarea importantă introdusă de Ryanair chiar de astăzi. Ce trebuie să știe pasagerii care circulă cu bagaje de cală Internațional
image
Viața plină de suspans a Sorinei Docuz. Cum l-a sedus pe Negoiță și cum a ajuns protejata lui Ciolacu. A pozat în sânii goi la 16 ani, pentru revista FHM actualitate.net
image
Jean Paler a suferit încă un AVC actualitate.net