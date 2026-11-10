Ce s-a ales de Andrei Ștefan, câștigătorul „Dansez pentru tine”, la 18 ani de la competiție! Cum arată acum și cu ce se ocupă

Au trecut aproape două decenii de când Andrei Ștefan cucerea publicul emisiunii „Dansez pentru tine”, unde a câștigat marele premiu alături de Giulia Anghelescu. În 2008, tânărul avea doar 21 de ani și participa la competiție cu un vis important: să îi ofere mamei sale o locuință. Cei doi au obținut premiul de 60.000 de euro, iar viața fostului concurent s-a schimbat considerabil de atunci. Între timp, acesta și-a continuat cariera artistică, s-a căsătorit și a devenit tată.

Foto: Instagram

Povestea lui Andrei Ștefan a impresionat publicul în sezonul al șaselea al emisiunii „Dansez pentru tine”, difuzat în 2008. La vremea respectivă, tânărul locuia împreună cu mama sa într-o garsonieră și spera ca participarea la concurs să îi ofere șansa de a-i cumpăra o casă.

Inițial, acesta a intrat în competiție alături de Lili Sandu, însă artista s-a accidentat, iar producătorii au fost nevoiți să îi găsească un înlocuitor. Astfel, Giulia Anghelescu a devenit noua sa parteneră de dans.

Cei doi au reușit să ajungă în finală și să câștige trofeul, obținând un premiu în valoare de 60.000 de euro. Banii l-au ajutat pe Andrei să își îndeplinească dorința pentru care intrase în competiție.

După încheierea emisiunii, fostul concurent nu a renunțat la domeniul artistic. A făcut parte din proiectele „Pariu cu viața” și „LaLa Band”, iar ulterior a continuat să fie implicat în diverse activități profesionale. Talentul său în dans a fost apreciat inclusiv de Principele Nicolae și soția sa, Alina Binder, care l-au ales pentru pregătirea dansului mirilor.

În prezent, Andrei Ștefan lucrează la Europa FM.

Mesajul transmis de Andrei Ștefan, la 18 ani de la câștigarea competiției

Recent, fostul concurent a publicat pe rețelele de socializare mai multe fotografii din perioada în care participa la „Dansez pentru tine”. Imaginile i-au readus aminte de experiența care i-a schimbat parcursul și de momentele trăite alături de echipa emisiunii.

Acesta i-a transmis și un mesaj Giuliei Anghelescu, partenera alături de care a câștigat competiția, mărturisind că ar repeta oricând experiența.

„«Dansez pentru tine» mi-a schimbat viața… Îmi amintesc momente și dansuri de parcă totul s-a întâmplat luna trecută…

Au trecut 18 ani de atunci, dar emoțiile sunt la fel de puternice. Mi-e dor de ce am simțit acolo, de energia platoului, de oamenii din echipă, de zâmbete, de lacrimi, de oboseala de la repetiții. Aş lua-o oricând de la capăt cu tine Giulia! Sper să avem ocazia! Până atunci, aici sunt câteva imagini din cele mai frumoase momente ale noastre. Sezonul 6, 2008.

Mă bucur enorm că revine show-ul! Mult succes, dragilor!”, a scris Andrei Ștefan pe rețelele de socializare.

Cum arată familia fostului câștigător „Dansez pentru tine”

Și în plan personal, viața lui Andrei Ștefan a evoluat frumos. Fostul concurent s-a căsătorit cu Andreea în vara anului 2020, iar cei doi au împreună un băiețel.

Dacă în urmă cu 18 ani spera să îi ofere mamei sale o locuință, astăzi Andrei are propria familie și și-a construit un parcurs profesional în domeniul artistic și al comunicării.

„Dansez pentru tine” revine la PRO TV, la 20 de ani de la lansare

Vestea revenirii emisiunii „Dansez pentru tine” la PRO TV, la 20 de ani de la debut, a stârnit deja nostalgia celor care au urmărit competiția de-a lungul anilor.

Formatul a fost lansat în România în 2006 și a avut 14 sezoane, fiind difuzat timp de șapte ani. Vedetele făceau echipă cu oameni obișnuiți, care își spuneau poveștile de viață și încercau să își îndeplinească cele mai mari dorințe prin intermediul dansului.

Iată cine a câștigat cele 14 sezoane: