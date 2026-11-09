Ce părere au părinții lui Valentin Butnaru despre Ana Bodea. Cum au primit-o în familie pe actrița cu 13 ani mai tânără decât prezentatorul

Dincolo de debutul atipic al relației lor și de decizia de a se muta împreună după doar câteva săptămâni de cunoaștere, povestea de dragoste dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea a fost adesea privită cu multă curiozitate din cauza diferenței de vârstă.

Cum au reacționat părinții lui Valentin Butnaru când au cunoscut-o pe Ana Bodea Foto: Instagram

Invitați în platoul emisiunii „Furnicuțele”, în episodul 43 difuzat pe 9 noiembrie 2026, prezentatorul știrilor Observator și protagonista serialului „Lia, soția soțului meu” au abordat deschis acest subiect sensibil, dezvăluind detalii calde despre modul în care s-au armonizat cele două familii. Deși îi despart 13 ani, prejudecățile nu au avut loc în căminul lor, iar relațiile cu socrii și părinții sunt caracterizate de o armonie deplină.

Părinții Anei Bodea au privit cu deschidere diferența de 13 ani dintre ei

Întrebați cum a fost primită legătura lor de către familia actriței, având în vedere diferența de 13 ani de viață și experiență, Valentin Butnaru a ținut să risipească orice speculație. Jurnalistul a mărturisit că părinții Anei au fost extrem de deschiși încă din primele clipe, fără a ridica vreo barieră sau obiecție legată de vârstă.

Știristul a explicat că se înțelege de minune, atât cu tatăl cât și cu mama partenerei sale de viață, descriindu-i ca fiind oameni calzi, primitori și foarte înțelegători, care au pus fericirea fiicei lor mai presus de orice tipar clasic.

Cum a fost primită actrița în familia jurnalistului

Curiozitatea lui Cătălin Măruță s-a îndreptat și către cealaltă tabără a familiei: modul în care tânăra artistă s-a integrat în cercul apropiat al prezentatorului de știri. Răspunsul lui Valentin Butnaru a demonstrat o legătură maternă cu totul specială, mama sa devenind una dintre cele mai mari susținătoare ale Anei:

„Maică-mea o iubește din tot sufletul. E ca o sfătuitoare, e consilier, o sună tot timpul pe Ana!”, a dezvăluit Valentin, descriind complicitatea și apropierea sinceră care s-a legat rapid între cele două femei importante din viața sa.

Profund recunoscător pentru educația și valorile primite acasă, prezentatorul TV a profitat de moment pentru a-i transmite mamei sale o declarație publică de dragoste și mulțumire: „Datorită ție sunt băiatul din ziua de azi!”, subliniind că sprijinul necondiționat al familiei este cel care îl definește și îl ghidează în viața de zi cu zi.