Ioana Ginghină, despre relația cu Alexandru Papadopol la 7 ani de la divorț. Ce rol are actorul în viața fiicei lor, Ruxandra: „Trebuie să facem un efort”

Ioana Ginghină a vorbit despre relația pe care o are în prezent cu fostul soț, Alexandru Papadopol, dar și despre implicarea actorului în viața fiicei lor, Ruxandra. Ajunsă la 18 ani, tânăra se pregătește pentru Bacalaureat și admiterea la facultate, iar părinții încearcă să o sprijine în alegerile importante pentru viitorul său. Într-un interviu âpentru Viva.ro, actrița a dezvăluit și cum își organizează prioritățile în această perioadă.

Ioana Ginghină, despre relația cu Alexandru Papadopol la 7 ani de la divorț. Foto: arhiva

Ioana Ginghină, despre relația cu Alexandru Papadopol după divorț

La șapte ani de la despărțirea de Alexandru Papadopol, Ioana Ginghină spune că lucrurile s-au așezat în ceea ce privește relația dintre ei. Cei doi au rămas uniți de rolul de părinți ai Ruxandrei, iar în prezent comunicarea lor se concentrează inclusiv asupra deciziilor care îi pot influența viitorul fiicei lor.

Actrița a povestit că discută frecvent cu fostul soț despre facultatea pe care ar putea să o urmeze Ruxandra și că acesta îi oferă sfaturi tinerei. Ioana Ginghină se bucură de perioada mai liniștită pe care o traversează familia și speră ca lucrurile să rămână la fel.

„Chiar am vorbit cu el, pentru că vorbim mult despre facultatea fiicei noastre… O sfătuiește, da. Sunt adulți amândoi și, în privința lui, chiar avem o perioadă bună în viața noastră, a celor trei. Pentru că s-au liniștit lucrurile și mi-aș dori ca ele să rămână așa”, a declarat Ioana Ginghină, pentru sursa citată.

Ruxandra, fiica Ioanei Ginghină și a lui Alexandru Papadopol, se pregătește pentru Bacalaureat și facultate

În această perioadă, atenția Ioanei Ginghină este îndreptată în mare parte către fiica sa. Ruxandra a împlinit 18 ani în vara acestui an și se află în clasa a XII-a, având în față examene importante și decizii legate de parcursul educațional.

Deși perioada ar putea fi una dedicată relaxării și ultimelor experiențe din adolescență, tânăra are un program încărcat, cu ore de pregătire și meditații pentru Bacalaureat.

„Ce să facă… A împlinit 18 ani în vară. Este în clasa a XII-a. Este în săptămâna altfel. Face meditații și la școală, pentru BAC, așa că nu simte relaxarea săptămânii altfel”, a povestit actrița.

Ioana Ginghină încearcă să îi ofere fiicei sale sprijinul de care are nevoie, atât din punct de vedere emoțional, cât și financiar. Pentru ea, pregătirea Ruxandrei pentru următoarea etapă a vieții reprezintă o prioritate, mai ales că tânăra încă analizează posibilitatea de a studia în România sau în străinătate.

Ioana Ginghină i-a cumpărat fiicei sale o mașină. De ce nu o grăbește să obțină permisul de conducere

Printre cadourile pregătite pentru majoratul Ruxandrei se numără și o mașină. Autoturismul o așteaptă deja, însă tânăra mai are de parcurs câteva ore de școală de șoferi înainte de a putea obține permisul de conducere.

Ioana Ginghină a explicat că a achitat cursurile de conducere, dar nu vrea să pună presiune pe fiica sa. Actrița consideră că obținerea permisului trebuie să vină atunci când aceasta se simte pregătită să facă pasul respectiv.

„Da, mașina o are. Este în curte. Trebuie să termine școala de șoferi. I-am plătit școala de șoferi, mai are câteva ore, dar nu am bătut-o la cap cu asta. Trebuie să îți placă șofatul, nu să te bată cineva la cap. Așadar, am lăsat-o să-și facă orele în ritmul ei. Cu asta chiar nu am bătut-o la cap și nu am insistat, cum procedez cu alte lucruri, în privința ei. Eu am plătit, dar responsabilitatea este a ei. Consider că trebuie să fii pregătit să faci acest pas. Sunt liniștită atât timp cât nu o știu în trafic, la volan”, a mărturisit actrița.

Vedeta a recunoscut că nu a urmărit personal cum conduce Ruxandra și nici nu a încercat să o pună la volan în afara orelor de pregătire. În plus, spune că fiica sa a avut o vară plină, în care a îmbinat ieșirile cu prietenii și activitățile artistice.

„O mai văd când vine instructorul și o ia din fața casei. Nu știu cum conduce. Nu am pus-o la volan, să văd cum conduce, că nu este legal și îmi e și frică”, a declarat Ioana Ginghină.

De ce nu pleacă Ioana Ginghină în vacanță în perioada următoare

Deși îi plac călătoriile și și-ar dori să ajungă din nou în destinații îndepărtate, Ioana Ginghină a explicat că nu are planuri de vacanță în viitorul apropiat. Cheltuielile pentru pregătirea Ruxandrei și incertitudinile legate de alegerea facultății au făcut ca bugetul familiei să fie direcționat, în primul rând, către educația tinerei.

Actrița a recunoscut că resimte și ea dificultățile financiare din această perioadă și că își dorește să își poată relua călătoriile atunci când situația va permite acest lucru.

„Nu, deocamdată nu plecăm pe nicăieri din aceleași motive: financiare. Chiar îi spuneam astăzi soțului meu că am visat azi-noapte că eram în Thailanda. Și mă gândeam, oare când mai ajungem noi în Thailanda. Este un an foarte greu pentru că se simte și la noi criza aceasta. Este un an cu meditații pentru Ruxandra și pentru Bacalaureat, dar și pentru facultate. Și atunci nu este un an ușor din punct de vedere financiar. Și apoi fiica mea încă nici nu știe dacă vrea să plece la studii peste hotare sau dacă va rămâne aici. Deci cumva banii sunt concentrați pe studiile Ruxandrei”, a explicat ea.

Întrebată dacă fiica sa a fost întotdeauna prioritatea familiei, Ioana Ginghină a confirmat că a încercat mereu să îi ofere cele mai bune condiții pentru a-și urma planurile.

„Oricum ea a fost mereu prioritatea noastră, dar acum chiar trebuie să facem un efort, să îi dăm ce are nevoie ca să fie acolo unde își dorește”, a spus actrița.

Cum a fost anul 2026 pentru Ioana Ginghină

Pe plan profesional, Ioana Ginghină a continuat să își dezvolte proiectele și a vorbit despre experiențele din ultimele luni, inclusiv despre podcastul pe care l-a început la finalul anului trecut. Cu toate acestea, actrița mărturisește că 2026 nu a fost chiar anul la care se aștepta.

„Nu îmi dau seama. Am început podcastul. De fapt, l-am continuat, că de început l-am început la finalul lunii decembrie 2025. Așa și așa, dacă stau să mă gândesc…”, a declarat ea.

Întrebată dacă a avut parte de mai multe momente dificile decât de bucurii, vedeta a nuanțat răspunsul și a explicat că, uneori, așteptările sale au fost mai mari decât rezultatele obținute.

„Nu neapărat, dar cred că am avut mai multe așteptări de la anul acesta decât cele care au venit.”

Actrița a vorbit și despre implicarea sa în subiectele care stârnesc dezbateri în spațiul public. Deși consideră important să atragă atenția asupra unor probleme, recunoaște că reacțiile și criticile din mediul online o consumă uneori.

„Da. Încerc să trag niște semnale de alarmă. Nu știu dacă este bine. Chiar m-am și gândit zilele acestea. Mă și consumă foarte mult… Și nu știu dacă este bine ceea ce fac. Pentru că îmi pun întrebarea: vreau să am dreptate sau liniște? Dar de multe ori nu poți să ai liniște dacă știi că ai dreptatea de partea ta și tu, cumva, să stai, să lași lucrurile așa… Complicat”, a mărturisit Ioana Ginghină.

Ioana Ginghină, despre proiectele profesionale și timpul petrecut în familie

În ceea ce privește activitatea artistică, actrița a dezvăluit că lucrează la două spectacole în teatre independente, însă a preferat să nu ofere deocamdată mai multe detalii despre aceste proiecte, aflate la început.

Pe lângă responsabilitățile profesionale, Ioana Ginghină încearcă să păstreze un echilibru între muncă și viața personală. Chiar dacă a participat la câteva evenimente mondene în acest an, spune că nu obișnuiește să își petreacă serile în oraș.

Vedeta are un ritual de la care rareori se abate: în jurul orei 21:00, își închide telefonul și își rezervă timpul pentru lectură sau pentru momentele petrecute alături de soțul său.

„Sunt mai obosită acum, pentru că eu, de obicei, la ora 21 închid tot ce înseamnă telefoane și sunt în lumea mea: cu o carte în mână sau cu soțul în brațe. Nu sunt la evenimente!”, a povestit actrița.

Deși anul 2026 a venit cu provocări și cu mai multe cheltuieli pentru educația fiicei sale, Ioana Ginghină își concentrează energia asupra familiei și asupra viitorului Ruxandrei. În același timp, relația mai liniștită cu Alexandru Papadopol îi permite să privească această etapă cu mai multă încredere, sperând că echilibrul dintre cei trei va continua.