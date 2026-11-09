Cum a început povestea de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea: „Pare arogant la prima vedere!” S-au mutat împreună după doar două săptămâni

Valentin Butnaru și Ana Bodea formează unul dintre cele mai admirate și discrete cupluri din showbizul autohton, însă începuturile relației lor au fost departe de un scenariu clasic de basm.

Povestea neștiută de iubire dintre Valentin Butnaru și Ana Bodea Foto: Instagram

Prezenți în platoul emisiunii „Furnicuțele”, difuzat pe 9 noiembrie 2026, prezentatorul știrilor Observator și talentata actriță, cunoscută publicului larg din serialul de succes „Lia, soția soțului meu”, au dat cărțile pe față despre cum s-au intersectat drumurile lor.

Cu mult umor și sinceritate, cei doi au mărturisit că nu a fost vorba deloc de dragoste la prima vedere, prima impresie a Anei despre știrist fiind una rezervată, considerându-l o fire distantă și arogantă.

Prima întâlnire intermediată de Olivia Păunescu și revederea din platoul de știri

Destinul i-a adus față în față cu câtva timp înainte de a se înfiripa sentimentele, într-un context complet neobișnuit, la o cafenea unde Valentin a fost scos din casă de colega sa de pupitru, Olivia Păunescu:

„Am fost la o cafenea, Olivia m-a luat, noi nu ieșeam de obicei la orele alea, și acolo, la cafeneaua respectivă, am întâlnit-o pe Ana, prima, prima dată”, a rememorat Valentin Butnaru.

Întrebați de Cătălin Măruță dacă între ei a existat o scânteie instantanee sau dacă s-au îndrăgostit pe loc, ambii au negat. Ana Bodea a completat amuzată, mărturisind impresia rece pe care i-a lăsat-o inițial jurnalistul: „Pare un pic arogant la prima vedere... Apoi am fost invitată la ei în platou la Observator și acolo ne-am reîntâlnit și am început să vorbim”.

Revederea de la pupitrul de știri a păstrat aceeași notă de joc al orgoliilor. Valentin a povestit că, inițial, a vrut să joace rolul inaccesibilului și a ieșit din platou prefăcându-se că nu o cunoaște pe tânăra actriță. Ana nu s-a lăsat însă deloc intimidată de masca lui de superioritate:

„Când m-am întors, urci niște scări și ușa platoului este fix în față, mă aștepta acolo, ne-am îmbrățișat, atunci mi-am adus aminte că ne cunoaștem”, a povestit Valentin despre momentul în care s-a spart gheața dintre ei.

Amenințări bizare pe internet și decizia de a se muta împreună după doar două săptămâni

Odată ce apropierea a devenit evidentă, lucrurile au evoluat într-un ritm amețitor. În ciuda prudenței de la început, atracția a fost atât de puternică încât cei doi au ars rapid etapele clasice ale unei relații: au decis să locuiască sub același acoperiș după numai o săptămână sau două de la primele întâlniri oficiale.

„Nu a durat foarte mult.”

Oficializarea legăturii a atras însă și reacții complet neașteptate din partea fanilor serialului în care juca Ana. Publicul fidel de pe micile ecrane și-a dorit atât de mult ca povestea de dragoste din telenovelă să existe și în realitate, încât Valentin Butnaru s-a trezit ținta unor mesaje agresive din partea comunității de spectatori foarte tineri:

„Am fost amenințat cu moartea de fetițe de 10 ani, s-au întâmplat multe”, a dezvăluit amuzat, prezentatorul Observatorului.

Dincolo de presiunea din mediul online sau de comentariile răutăcioase legate de diferența de vârstă dintre ei, Valentin și Ana au demonstrat că prejudecățile lumii nu contează. Cei doi continuă să își trăiască povestea cu aceeași naturalețe, demonstrând că un start timid și o etichetă de aroganță se pot transforma în cea mai stabilă și caldă complicitate.