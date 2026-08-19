 De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv, în urmă cu 13 ani: „Nu m-am considerat un fenomen al televiziunii”
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De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv, în urmă cu 13 ani: „Nu m-am considerat un fenomen al televiziunii”

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După ce a fost jurat 7 ani la emisiunea „Dansez pentru tine”, difuzată la Pro Tv, celebrul Wilmark a ales să lase acea perioadă în urma sa. Decizia a luat-o în urmă cu 13 ani, însă nu o privește cu regret nici astăzi.

De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv/sursă foto: arhivă
De ce a plecat Wilmark de la Pro Tv/sursă foto: arhivă

„Dansez pentru tine”, o experiență intensă

Pentru Wilmark, notorietatea a venit odată cu „Dansez pentru tine”, show în care a fost jurat timp de șapte ani și care i-a schimbat profund parcursul profesional, potrivit publicației Viva

Fostul jurat spune că acea perioadă rămâne una dintre cele mai intense experiențe din viața lui: a trăit emoții puternice, a întâlnit povești care l-au marcat și continuă să fie recunoscut pe stradă de oameni care îi spun că datorită lui au descoperit dansul – „un dar neprețuit”, după cum mărturisește.

„A fost una dintre cele mai intense experiențe din viața mea. Am fost jurat timp de 7 ani. Am plâns, am râs, am văzut povești care m-au schimbat profund. Oamenii mă opresc și azi pe stradă și îmi spun: „M-ai făcut să iubesc dansul. E un dar neprețuit”, a declarat Wilmark.

Când vine vorba despre plecarea de la Pro Tv, fostul jurat spune că nu a fost vorba niciodată despre o despărțire dramatică din ambele părți. Contractele erau clare, însă o situație internă l-a determinat să se retragă discret din emisiune, în perioada în care producția migra spre Antena 1.

Wilmark privește acea perioadă fără regrete și consideră că acel moment i-a oferit spațiul necesar pentru a se reinventa. Plecarea de la Pro Tv i-a dat șansa de a conduce agenția Epika, să creeze propriile concepte și să își pună amprenta pe industria de divertisment latino din România.

„De PRO TV nu m-am despărțit! Contractele noastre erau foarte clare. Eu am văzut ceva ce nu trebuia să văd și, drept urmare, am stabilit că eu nu vorbesc și mă voi retrage din emisiune (era exact perioada în care a migrat toată producția la Antena 1 – ei știu ce au făcut). Pe de altă parte, uneori ai nevoie de timp pentru a te regăsi. Am învățat lecții importante și nu am niciun regret. Fără acea etapă, nu aș fi ajuns să creez concepte proprii.”, a mărturisit coregraful.

Ce prețuri are Wilmark la spectacole

Anul acesta, Wilmark a lansat Horaloca, un nou concept de show care costă 4.500 de euro și este destinat celor care vor să transforme un eveniment sau o petrecere într-un spectacol de amploare, alături de artist și echipa sa de dansatori.

„Dacă vrei să transformi o simplă petrecere de firmă într-un adevărat festival, am lansat conceptul Horaloca. Pentru 4.500 de euro, aducem o întreagă desfășurare de forțe: eu în calitate de MC, șapte dansatori (majoritatea balerini formați de mine în artspectacolului), percuție live și efecte vizuale de-a dreptul spectaculoase. Te fac să crezi că ești la cel mai mare concert din lume.

Pentru cei care vor o experiență imersivă completă, avem spectacolul Tropicasao, la 5.500 de euro, unde povestea hispanică prinde viață cu zece dansatori și soliști cubanezi autentici. Iar dacă cineva își dorește doar eleganța și siguranța unui eveniment condus cu entuziasm, cum este o gală de premiere, prezența mea ca Prezentator/MC pornește de la 3.000 de euro. Este vorba despre acel „ROI emoțional” – bucuria echipei tale care, la final, valorează mult mai mult decât orice cifră”, a povestit Wilmark care are și propria firmă de organizări evenimente unde lucrează cot la cot cu soția sa, Ioana.

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