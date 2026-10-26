Doar câteva ore până la decernarea Balonului de Aur. Favoriții la trofeu

Doar câteva ore ne mai despart de gala decernării trofeului Balonul de Aur, ediția din acest an fiind, parcă, una mai echilibrată ca niciodată. Favoriți pentru marele titlu sunt spaniolul Lamine Yamal (FC Barcelona), francezul Kylian Mbappé (Real Madrid) și englezul Harry Kane (Bayern München). Pentru prima dată în istorie, Balonul de Aur va fi acordat în afara Parisului, decernându-se în premieră în Anglia, la Londra. Ceremonia va avea loc, luni, de la ora 22.00, fiind o ediție aniversară, cu ocazia împlinirii a 70 de ani de la acordarea celui dintâi astfel de trofeu.

Lamine Yamal (stânga) și Kylian Mbappé, printre favoriți Foto: EPA

Balonul de Aur se va acorda în urma votului dat de 100 de jurnaliști, câte unul pentru fiecare țară din top 100 FIFA. Primul criteriu de care se va ține cont la vot este reprezentat de performanțele individuale ale jucătorilor nominalizați, al doilea făcând referire la trofeele câștigate de candidați alături de echipa de club, lista fiind întregită de comportamentul sportiv al fotbaliștilor. În vederea trofeului, vor fi analizate performanțele din perioada 3 august 2025-19 iulie 2026, în care este inclus și Campionatul Mondial din această vară.

Lista nominalizaților la Balonul de Aur din 2026

Vitinha (26 de ani, Portugalia, Paris Saint-Germain)

Vinícius Júnior (26 de ani, Brazilia, Real Madrid)

Dayot Upamecano (27 de ani, Franța, Bayern München)

Ferran Torres (26 de ani, Spania, FC Barcelona/PSG)

William Saliba (25 de ani, Franța, Arsenal Londra)

Fabián Ruiz (30 de ani, Spania, PSG)

Rodri (30 de ani, Spania, Manchester City/FC Barcelona)

Declan Rice (27 de ani, Anglia, Arsenal)

Julián Quiñones (29 de ani, Mexic, Al-Qadsiah FC)

Willian Pacho (24 de ani, Ecuador, PSG)

Michael Olise (24 de ani, Franța, Bayern)

João Neves (21 de ani, Portugalia, PSG)

Lionel Messi (39 de ani, Argentina, Inter Miami)

Nuno Mendes (24 de ani, Portugalia, PSG)

Kylian Mbappé (27 de ani, Franța, Real Madrid)

Lautaro Martínez (29 de ani, Argentina, Internazionale Milano)

Marquinhos (32 de ani, Brazilia, PSG)

Sadio Mané (34 de ani, Senegal, Al-Nassr)

Lamine Yamal (19 ani Spania, FC Barcelona)

Khvicha Kvaratskhelia (25 de ani, Georgia, PSG)

Harry Kane (33 de ani, Anglia, Bayern)

Achraf Hakimi (27 de ani, Maroc, PSG)

Erling Haaland (26 de ani, Norvegia, Manchester City)

Gabriel (28 de ani, Brazilia, Arsenal)

Bruno Fernandes (32 de ani, Portugalia, Manchester United)

Luis Díaz (29 de ani, Columbia, Bayern)

Ousmane Dembélé (29 de ani, Franța, PSG)

Marc Cucurella (28 de ani, Spania, Chelsea/Real)

Pau Cubarsí (19 ani, Spania, FC Barcelona)

Jude Bellingham (23 de ani, Anglia, Real)