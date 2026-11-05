Câți bani ar fi încasat Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru participarea la Asia Express 2026. Au rămas nouă săptămâni în competiție

Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu au fost eliminate din competiția Asia Express 2026 de la Antena 1, după nouă săptămâni intense de probe dure, tensiuni și anduranță maximă.

Suma pe care ar fi primit-o Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru aventura Asia Express Foto: Instagram

Plecarea celor două foste asistente de televiziune s-a produs chiar înainte de marea confruntare programată pe 11 noiembrie 2026, lăsând în cursă ultimele trei echipe calificate: Valerie Lungu alături de Alex Gîlcă, Gabi Torje împreună cu Alin Alexuc Ciurariu și formula formată din Mirela Vaida și Oana Tomoiagă.

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Conștiente de avansul considerabil pe care rivalii lor l-au acumulat pe parcursul traseului, cele două concurente au primit decizia finală cu demnitate, recunoscând că penalizarea primită la proba caruselului le-a fost fatală:

„Ne așteptam, Irina. Așa cum toate poveștile frumoase au și ele un final, un sfârșit, a venit și sfârșitul nostru. Știam că echipele celelalte sunt înaintea noastră. Cu băieții, cu Torje și cu Alexuc, nu ne-am întâlnit toată ziua deloc! Deci este clar că ei au avut un avans foarte mare față de noi. Iar cu fetele, cu Mirela și cu Oana... Le-am văzut o singură dată, când eram la carusel. Când noi am avut acea penalizare să ne dăm de trei ori. Ne-au lăsat cu mult în spate ele pe noi. Am depășit toate limitele pe care credeam că le am. Pentru noi este o realizare! Sunt foarte mândră de noi! Și îți mulțumesc, Ana! Îți mulțumesc că m-ai suportat în primul rând”, a declarat Loredana Chivu, potrivit Libertatea.

La rândul său, Ana-Maria Mocanu a ținut să sublinieze conexiunea caldă stabilită cu prezentatoarea emisiunii, dar și suportul necondiționat oferit de coechipiera sa:

„În primul rând, vreau să vă mulțumesc vouă, pentru momentele dragi, pentru momentele frumoase și mai puțin bune. În același timp, Irina, vreau să-ți mulțumesc și ție, pentru că nicio secundă n-am simțit bariera aia de prezentator-concurent. Am simțit că ne înțelegi durerile, că ne înțelegi trăirile și ești un om extraordinar. Și faptul că am avut ocazia să fac parte din acest proiect minunat pentru mine deja este o victorie! Acum am atât de multe lucruri în capul meu și atât de multe gânduri, pentru că îmi vin în cap toate amintirile, toate trăirile. Loredana, îți mulțumesc pentru încredere! Voi fi alături de tine mereu, dar acum te duc acasă”.

Câți bani ar fi primit Loredana Chivu și Ana-Maria Mocanu pentru participarea la Asia Espress

Dincolo de experiența trăită pe tărâm asiatic, participarea celor două vedete a adus în atenție sumele vehiculate pentru contractele semnate cu postul Antena 1. Potrivit unui videoclip viralizat pe platforma TikTok încă din luna septembrie, la debutul emisiunii, onorariile fetelor s-ar fi ridicat la nivelul unor veritabile averi: câte 10.000 de euro pentru fiecare săptămână petrecută pe traseu. Întrucât au rezistat în competiție timp de nouă etape, fiecare dintre ele ar fi urmat să încaseze o sumă totală de 90.000 de euro.

Pe de altă parte, estimările paralele apărute în spațiul online indică sume considerabil mai mici, dar consistente. Conform acestor date neoficiale, remunerația ar fi fost de circa 3.000 de euro pentru fiecare etapă parcursă la Asia Express 2026, ceea ce le-ar aduce celor două foste asistente TV un câștig net de aproximativ 27.000 de euro de persoană pentru cele nouă săptămâni de filmare.