Loredana Chivu, la un pas să-și piardă cumpătul în Asia Express! Ce i-a reproșat Anei Maria Mocanu: „Îmi vine să-ți dau cu ăsta în cap”

Tensiuni neașteptate între Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu, în Asia Express! Cele două concurente au ajuns la un schimb aprins de replici în timpul unei probe de pe Drumul Mătăsii, după ce o sarcină aparent simplă le-a pus răbdarea la încercare. Loredana Chivu nu și-a mai ascuns nemulțumirea și i-a adresat coechipierei sale cuvinte dure.

Loredana Chivu și Ana MariLoredana Chivu, la un pas să-și piardă cumpătul în Asia Express! a Mocanu. Foto: Instagram

De la o probă foto la o ceartă în toată regula, în Asia Express

Competiția Asia Express continuă să le testeze limitele concurenților, care trebuie să facă față unor provocări dificile, dar și presiunii acumulate pe parcursul traseului. Deși au reușit să avanseze în concurs fără să fie eliminate, Loredana Chivu și Ana Maria Mocanu au avut parte de un moment tensionat chiar în timp ce încercau să ducă la bun sfârșit una dintre misiuni.

Cele două vedete, cunoscute publicului din aparițiile lor televizate, formează una dintre echipele care continuă aventura pe Drumul Mătăsii. De această dată, însă, colaborarea lor a fost pusă la încercare de o sarcină care presupunea realizarea unei fotografii.

Totul a pornit în momentul în care Ana Maria Mocanu i-a atras atenția colegei sale că amândouă trebuie să apară în selfie pentru ca fotografia să fie acceptată. Observația a dus la un schimb de replici, iar atmosfera dintre cele două s-a încins rapid.

Loredana Chivu a răbufnit în fața Anei Maria Mocanu: „Îmi vine să-ți dau cu ăsta în cap”

Vizibil iritată de situație, Loredana Chivu și-a exprimat fără rețineri nemulțumirea față de coechipiera sa. Vedeta a lăsat să se înțeleagă că o deranjează faptul că Ana Maria Mocanu ar apărea în fotografii, în timp ce ea nu ar fi la fel de vizibilă în imagini.

Replica Loredanei Chivu a fost una dură, iar tensiunea dintre cele două a devenit evidentă în timpul probei. Concurenta a continuat să-i reproșeze colegei sale felul în care gestionează realizarea fotografiilor.

„Mamă, îmi vine să-ți dau cu ăsta în cap în momentul ăsta (cu aparatul de fotografiat n.r.). Fă-le tu, frate, ia, fă-le, că țin eu alea, până-ți vine rău! Că tu ești mare deșteaptă de când te cunosc. Fă-le, frate, fă-le! În toate pozele te vezi tu, eu nu mă văd, și nu sufăr că nu mă văd”, i-a spus Loredana Chivu coechipierei sale.

Prietenia și colaborarea, puse la încercare pe Drumul Mătăsii

Incidentul arată cât de repede se poate transforma o probă aparent banală într-un motiv de conflict într-o competiție precum Asia Express. Oboseala, presiunea misiunilor și dorința de a îndeplini toate cerințele pot pune la încercare chiar și relația dintre coechipiere.