Eliminare la Asia Express 2026! O echipă își încheie aventura pe Drumul Mătăsii, în China

O nouă ediție a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii a adus provocări dificile pentru echipele rămase în competiție. Miercuri, 21 octombrie 2026, concurenții au ajuns în Wuhan, China, unde au fost nevoiți să își testeze limitele în cursa pentru ultima șansă. Pentru una dintre echipe, aventura s-a încheiat în această seară, după o serie de probe solicitante.

Eliminare la Asia Express 2026 Foto: Antena 1

Începând cu ora 20:30, la Antena 1 și pe AntenaPLAY, telespectatorii au putut urmări o nouă ediție a emisiunii care pune la încercare rezistența fizică, răbdarea și ingeniozitatea concurenților.

De această dată, participanții au avut de îndeplinit misiuni neobișnuite, printre care organizarea unui picnic respectând reguli stricte, dar și un joc de strategie în care au fost nevoiți să comunice cu un automobil inteligent.

Ce echipă a părăsit competiția Asia Express

Concurenții Asia Express au avut parte de misiuni dificile în Wuhan, China, unde au căutat mesaje ascunse, au organizat un picnic pentru localnici și au participat la probe care le-au testat îndemânarea și spiritul de echipă.

O altă provocare a fost interacțiunea cu un automobil inteligent, pe care participanții au trebuit să îl controleze prin comenzi vocale în limba chineză. Presiunea timpului și dificultatea sarcinilor au făcut ca fiecare echipă să fie nevoită să se concentreze pentru a-și continua aventura în competiție.

Mirela Retegan și Maya. Foto: Antena 1

După ce au trecut prin numeroase provocări pe Drumul Mătăsii, Mirela Retegan și fiica sa, Maya, au fost eliminate din competiție. Cele două și-au luat rămas-bun de la ceilalți participanți, dar și de la prezentatoarea Irina Fodor, după aventura trăită în cadrul reality-show-ului.

Maurice Munteanu și Connie Preda au fost primii concurenți care și-au asigurat locul în continuarea competiției. Deși Valerie Lungu și Alex Gîlcă se aflau în pericol de eliminare, cei doi au primit o nouă șansă pe Drumul Mătăsii. În schimb, aventura s-a încheiat pentru Mirela Retegan și fiica sa, Maya, care au fost nevoite să părăsească Asia Express.

„Asta este cel mai frumos trofeu cu care plecăm acasă (...) Am muncit foarte mult, eu ca mamă am făcut foarte mulți pași înapoi și am pus fericirea copilului meu înaintea nefericirilor mele. Am știut să prioritizez că eu trebuie să fiu ghid și să îi dau ce are nevoie acum și să nu las pentru când nu o să mai fiu. Și prezența la Asia Express să inspire alți părinți să nu uite că nimic nu este mai important decât copilul pe care te-ai angajat că o să îl ghidezi pentru toată viața mea (...) ”, a spus Mirela Retegan, la Asia Express.

Cine a câștigat imunitatea mare în ediția precedentă

În ediția difuzată luni, 19 octombrie 2026, concurenții au luptat pentru marea imunitate, o miză importantă în cursa pentru continuarea aventurii. Trofeul a fost câștigat de Torje și Alexuc, care au reușit să facă față probelor și să obțină un avantaj important în competiție.

Odată cu încheierea unei noi etape pe Drumul Mătăsii, lupta continuă pentru echipele rămase în cursă, care trebuie să se adapteze rapid unor situații imprevizibile și unor misiuni tot mai dificile.