Cine a câștigat imunitatea mare la Asia Express? Surpriză la careu! Valerie Lungu și Alex au pierdut Jokerul. Ce s-a întâmplat

Alexuc și Gabi Torje au obținut imunitatea mare în ediția Asia Express – Drumul Mătăsii, difuzată ieri, 19 octombrie. În schimb, Valerie Lungu și Alex au încercat să folosească Jokerul pentru a obține un avantaj în competiție, însă au ratat momentul-limită. Anunțul făcut de Irina Fodor la careu a adus emoții și a clarificat clasamentul final al echipelor.

Valerie Lungu și Alex au pierdut Jokerul. Ce s-a întâmplat Foto: arhiva

Alexuc și Gabi Torje, marii câștigători ai imunității la Asia Express

Cursa din ediția de luni, 19 octombrie, a emisiunii Asia Express – Drumul Mătăsii le-a pus la încercare rezistența și capacitatea de a se descurca sub presiune pe toate echipele participante. După probele care le-au solicitat atenția și determinarea, concurenții s-au reunit la careu, unde Irina Fodor a anunțat ordinea sosirii.

Prezentatoarea a început prin a le comunica participanților clasamentul, fără să mai prelungească suspansul.

„O să trecem direct la ordinea în care ați ajuns la mine”, le-a spus prezentatoarea.

Potrivit clasamentului prezentat, Mirela și Maya au încheiat cursa pe ultimul loc, în timp ce Maurice, Connie și Raluca s-au clasat pe poziția a doua. Mirela și Oana au ocupat locul al treilea, iar Loredana și Ana au ajuns pe poziția a patra.

Momentul decisiv a venit atunci când au mai rămas de anunțat doar echipele de pe primul și ultimul loc. În cele din urmă, Alexuc și Gabi Torje au fost declarați câștigătorii imunității mari la Asia Express, după ce au ajuns primii la careu.

Victoria le oferă un avantaj important în continuarea competiției, după o cursă în care fiecare minut a putut face diferența.

Valerie Lungu și Alex au încercat să folosească Jokerul

Dacă pentru Alexuc și Gabi Torje finalul cursei a venit cu o victorie importantă, pentru Valerie Lungu și Alex lucrurile nu au mers conform planului. Cei doi au vrut să folosească Jokerul, sperând să obțină un avantaj, însă mesajul prin care au anunțat această intenție a fost trimis prea târziu.

La careu, Irina Fodor a explicat de ce solicitarea lor nu a mai putut schimba rezultatul cursei. Valerie Lungu și Alex au transmis mesajul la ora 14:20, însă echipa formată din Alexuc și Gabi Torje ajunsese deja pe covoraș cu două minute înainte, la ora 14:18.

Astfel, avantajul solicitat nu a mai putut fi folosit pentru a modifica deznodământul întrecerii. Întârzierea de numai două minute s-a dovedit decisivă pentru cei doi concurenți.

Pe ce loc au terminat Valerie Lungu și Alex la Asia Express

Valerie Lungu și Alex au încheiat cursa pe locul al cincilea. Pe lângă faptul că nu au reușit să obțină avantajul dorit, cei doi au pierdut și Jokerul, după ce au trimis mesajul în afara intervalului în care acesta mai putea fi folosit.