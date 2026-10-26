Puțini știau acest detaliu despre Alin Alexuc de la Asia Express! Ce a dezvăluit despre femeia din viața lui

Alin Alexuc Ciurariu, concurentul de la Asia Express 2026 și campionul european la lupte greco-romane, are o poveste de dragoste discretă, dar extrem de solidă. Sportivul formează un cuplu cu Antonia de aproape 12 ani, iar femeia care i-a fost alături în cele mai importante momente ale vieții sale i-a devenit logodnică. Deși antrenamentele, competițiile și perioadele petrecute departe unul de celălalt le-au pus uneori relația la încercare, cei doi au rămas împreună și își fac planuri serioase pentru viitor. Într-un interviu pentru Viva!, Alin Alexuc a vorbit despre femeia pe care o iubește, despre dorința de a deveni tată și despre valorile care îl definesc dincolo de performanțele sportive.

Alin Alexuc de la Asia Express, dezvăluiri despre logodnica lui, Foto: Instagram

Alin Alexuc de la Asia Express este logodit cu Antonia. Sunt împreună de aproape 12 ani

Deși este o persoană cunoscută în lumea sportului, Alin Alexuc a preferat să își păstreze viața sentimentală departe de lumina reflectoarelor. Tocmai de aceea, puține detalii au fost cunoscute până acum despre femeia care îi este alături de aproape 12 ani și cu care își dorește să își construiască un viitor.

În cadrul interviului exclusiv, sportivul a făcut o dezvăluire care schimbă perspectiva asupra vieții sale amoroase: Antonia nu este doar iubita lui, ci logodnica sa. Cei doi au trecut împreună prin numeroase etape, iar sprijinul pe care l-a primit din partea partenerei sale a contat enorm, mai ales în perioadele solicitante ale carierei.

„Iubita mea, aveți dreptate, probabil nu ați găsit nimic în căutări, pentru că nu este iubita mea… este logodnica mea. Ea se numește Antonia și suntem de aproape 12 ani împreună. Din punctul acesta de vedere, mă consider norocos pentru că, în ciuda programului de sportiv, a plecărilor, a distanței, ea mi-a fost mereu alături, în toate momentele importante, grele sau frumoase din viața mea. Avem planuri mari împreună, dar, ca și în sport, lucrurile frumoase se fac în liniște. Desigur că mă văd și tătic, iar pe ea o văd o mămică foarte bună și cred că ne vom descurca de minune împreună”, a mărturisit Alin Alexuc.

Alin Alexuc nu ascunde faptul că își dorește să își întemeieze o familie alături de logodnica sa. Deși preferă să păstreze discreția în privința planurilor lor, sportivul vorbește cu încredere despre viitorul pe care și-l imaginează împreună cu Antonia.

Cum era Alin Alexuc în copilărie și ce l-a învățat sportul

Înainte de a deveni un nume cunoscut în luptele greco-romane și de a apărea în competiția Asia Express, Alin Alexuc a fost un copil energic, cu multă personalitate. Sportivul recunoaște că nu a fost întotdeauna cel mai liniștit și că a avut o fire rebelă, însă, odată cu trecerea anilor, a învățat să își folosească energia într-un mod constructiv.

Antrenamentele au avut un rol important în formarea sa, ajutându-l să își dezvolte disciplina, răbdarea și ambiția necesare performanței. Experiențele acumulate de-a lungul carierei l-au schimbat, iar astăzi spune că privește lucrurile cu mai mult calm și maturitate.

„Am fost destul de rebel în copilărie, însă, odată cu trecerea timpului, am încercat să transform această rebeliune în ceva constructiv și să îmi descarc energia la antrenamente. M-am autodisciplinat prin sport și de aici și drumul meu către performanță. Cred că Alin de atunci era mai năzdrăvan și mai impulsiv, iar cel de acum e mult mai calculat și răbdător. Dar energia și ambiția au rămas aceleași”, a povestit acesta.

Experiența din sport pare să îi fi influențat și felul în care privește relațiile personale. Răbdarea, perseverența și capacitatea de a merge mai departe chiar și atunci când apar obstacole sunt calități pe care le consideră importante atât în carieră, cât și în viața de familie.

Ce calități trebuie să aibă femeia ideală pentru Alin Alexuc

După aproape 12 ani petrecuți alături de Antonia, Alin Alexuc știe ce apreciază cel mai mult la o femeie. Pentru el, atracția nu se rezumă la un anumit tipar, ci are la bază sinceritatea, bunătatea și capacitatea de a construi o relație în care ambii parteneri se pot simți în largul lor.

Sportivul spune că apreciază o femeie cu personalitate, care știe ce își dorește, dar care se poate bucura și de lucrurile simple. În plus, umorul ocupă un loc important în viziunea sa despre o relație reușită.

„Pentru mine, femeia ideală nu ține de un tipar anume. Cel mai mult contează să fie sinceră, să aibă simțul umorului și să fie un om bun. Îmi place o femeie cu personalitate, care știe ce vrea, dar care știe și să se bucure de lucrurile simple. Și, foarte important, să putem râde împreună. Până la urmă, dacă poți să fii tu însuți lângă omul de lângă tine, cred că ai găsit ceva special”, a explicat Alin Alexuc.

Din perspectiva sa, o relație solidă înseamnă mai mult decât compatibilitate: presupune încredere, naturalețe și posibilitatea de a împărtăși atât momentele frumoase, cât și perioadele mai dificile. Iar povestea pe care o trăiește alături de Antonia de aproape 12 ani pare să reflecte tocmai aceste valori.

Alin Alexuc, dincolo de medalii și de experiența Asia Express: „Sunt un om simplu”

Performanțele sportive și participarea la Asia Express reprezintă doar o parte din povestea lui Alin Alexuc. Dincolo de competiții, antrenamente și apariții publice, sportivul spune că se consideră un om simplu, pentru care familia și oamenii apropiați au o importanță deosebită.

Nu pretinde că este perfect și recunoaște că, asemenea oricui, are zile bune și zile mai puțin bune. Ceea ce încearcă să păstreze, indiferent de circumstanțe, este autenticitatea și dorința de a munci pentru lucrurile pe care și le dorește.

„Cred că mi-aș dori să se știe că, dincolo de sport și de tot ce am făcut în carieră, sunt un om simplu, care pune foarte mult preț pe familie și pe oamenii apropiați. Nu mă consider perfect, am și eu zile bune și zile mai puțin bune, dar încerc să rămân același om, indiferent de situație. Și poate cel mai important: îmi place să muncesc pentru ceea ce îmi doresc și să mă bucur de drum, nu doar de rezultat. Până la urmă, asta cred că mă definește cel mai bine”, a mărturisit sportivul.

Pentru Alin Alexuc, reușita nu se măsoară doar în medalii sau rezultate obținute în competiții, ci și în relațiile pe care le construiește și în echilibrul pe care reușește să îl păstreze în viața personală.