 Gabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”
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VideoGabi Torje și Alin Alexuc, favoriți să câștige Asia Express 2026: „Nu m-am dus acolo pentru bani!”

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Gabi Torje și Alin Alexuc fac echipă în Asia Express – Drumul Mătăsii. Noul sezon al competiției, care se desfășoară în Uzbekistan și China, a început duminică seara, pe Antena 1. Torje și colegul său sunt dați deja ca favoriți să câștige competiția. Iată ce dezvăluiri a făcut fotbalistul, în exclusivitate pentru Click! 

Click!: Gabi, văd că se menține și acum la tine bronzul de la Asia Express….

Gabi Torje: Da, de acolo mi se trage culoarea asta. Am rămas bronzat de acolo din Asia Express. Am mai avut timp și în perioada asta până la avanpremieră să stau și la soare.

Click!: Ce-i cu invazia asta de fotbaliști la Asia Express. Voi înainte nu prea frecventați show-urile TV, acum ajungeți să le și câștigați. Cum te-ai decis tu să vii la Asia Express? 

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Foto: click.ro

Gabi Torje: Nu ne-am hotărât noi pentru că n-am bătut noi la ușă să vrem să participăm, ci am fost ofertat. Și, văzând că e o competiție până la urmă, pentru că indiferent cum ar fi o emisiune este ceva spectaculos dar este și o competiție, noi având competiția în sânge de mici ne dorim să mergem, să fim acolo participanți, și dacă se poate să ajungem cât mai departe ca în orice competiție, fie că e Survivor cum a fost Gabi Tamaș, fie la oricare dintre emisiuni m-aș vedea și eu acolo! 

Click!: Erai fan Asia Express? Ai urmărit emisiunea încă de la început?

Gabi Torje: Eu urmăresc emisiunea aceasta, și din primul sezon am văzut dar foarte puțin, apoi am urmărit  sezonul doi și trei, pentru că jucând în străinătate aveam posturi românești, aveai întreaga săptămână (duminică, luni, marți, miercuri) la dispoziție și mă uitam la Asia Express.

Am și prieteni care au fost înainte la acest gen de show-uri, unii dintre ei au ajuns până în finală, unii au câștigat cum sunt Gabi și Dan. Văzând că ei au reușit să câștige, am zis că vreau să mai merg și eu. 

Click!: Ce ne poți spune despre partenerul tău din show, sunteți prieteni vechi înțeleg…

Gabi Torje: Da, Alexuc e un prieten de nădejde de-al meu. Suntem prieteni de 15 ani și este important ca într-o competiție să ai un partener în care să/ți pui încrederea, pe care să te poți baza în orice moment.Este una dintre experiențele vieții mele, pe teren nu am avut niciodată atâtea emoții 

Click!: Cum a fost experiența aceasta pentru tine, per total așa? Ai putea să spui că a fost una din experiențele vieții tale? Tu ai jucat la echipe foarte mari din afară în cariera ta de fotbalist…

Gabi Torje: A fost o experiență extraordinară! Nu poți să o compari cu experiențele din fotbal, pentru că sunt  trăiri diferite: una este ceea ce faci în viața de zi cu zi, și anume sportul și alta ce a fost aici!

Nu am avut niciodată pe teren atâtea emoții câte am avut în Asia Express! Aici au fost foarte multe momente în care am avut emoții și am trăit stări pe care nu le-am mai trăit! 

Este adrenalina pe care ți-o dă această emisiune, practic nu ai timp să fii supărat, nu ai timp să fii bucuros, mereu se întâmplă câte ceva, când ești sus, când ești jos și lucrul acesta îți dă o stare extraordinară!

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Foto: Antena 1

„Este una dintre experiențele vieții mele”

Click!: Ce ți s-a părut cel mai dificil în competiție: dorul de casă, ai avut de îndurat foamea… Probele cum au fost?

Gabi Torje: Nu știu, sunt multe lucruri dificile, o să vedeți în momentul difuzării că sunt și momente în care te enervezi și momente în care te bucuri. 

Dar vreau să vă las și urmă de mister și o să vă dați seama din competiție.

Click!: Competiția a fost pentru tine mai grea fizic sau la nivel psihic?

Gabi Torje: La noi este mult mai greu psihic decât la nivel fizic. dacă ar fi să zicem așa. 

Click!: Ce vei face cu banii dacă vei câștiga Asia Express?

Gabi Torje: Să știi că nu te duci la Asia Express cu gândul la bani! Eu nu am mers acolo pentru bani! 

Click!: Cum definești experiența aceasta în doar trei cuvinte?

Gabi Torje: Aventură, fratele Cheloo și adrenalină! Și am rămas doar cu prieteni, n-am niciun dușman! Nu am rămas în război și ceartă cu nimeni! 

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Foto: Antena 1

Gabi Torje, carieră remarcabilă în fotbal  

Gabi Torje, ajuns la 36 de ani, s-a retras din activitate anul trecut, după o scurtă experiență la Câmpulung Muscel, în ligile inferioare. În prezent, el este director sportiv la CSM Oltenița, în Liga a 3-a.

Gabi Torje a avut o carieră remarcabilă. El a ajuns la Dinamo, de la Poli Timișoara, în 2008, „câinii” plătind două milioane de euro în schimbul său. Trei sezoane mai târziu, fostul mijlocaș a fost transferat de Udinese, în Serie A, în schimbul sumei de cinci milioane de euro. De-a lungul carierei, Gabi Torje a mai evoluat la echipe precum Espanyol, Konyaspor, Terek Grozny sau Sivasspor, revenind în Liga 1, la Dinamo, în două rânduri, în 2018 și în 2021. 

La echipa națională, Torje a bifat 57 de meciuri, în care a marcat 12 goluri. El a fost debutat de Răzvan Lucescu în 2010, pe vremea când avea doar 20 de ani. Fostul mijlocaș a evoluat alături de „tricolori” la un turneu final, EURO 2016.

Colegul lui Torje s-a dat de gol?! Câștigă cei doi Asia Express?

În ziua premierei Asia Express, Alin Alexuc Ciuraiu a avut o intervenție prin apel video la Super Neatza de weekend duminică, 6 septembrie. Fără să vrea, concurentul a dat de înțeles că ar fi ridicat trofeul de pe Drumul Mătăsii.

În platoul de la Super Neatza au fost invitați Mirela Vaida și Gabriel Torje. Alin Alexuc a intervenit prin videocall. Florin Ristei l-a întrebat pe Alexuc dacă ar accepta să mai meargă în Asia Express, singura condiție fiind aceea de a participa în echipă cu “doamna Mirela”. Răspunsul acestuia a lăsat loc însă interpretărilor! 

Luptătorul de wrestling Alin Alexuc Ciuraiu a spus că dacă va participa alături de Mirela Vaida, ar câștiga Asia Express „și cu ea".

„Cred că m-ar teroriza doamna Mirela. Cu siguranță aș merge cu ea. E o femeie deșteaptă. Cu siguranță aș câștiga și cu ea”, a răspuns luptătorul.

Sportivul a dat astfel de înțeles că Gabi Torje și Alin Alexuc ar fi câștigătorii Asia Express 2026, desfășurat în Uzbekistan și China.

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