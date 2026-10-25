 Laura Cosoi și soțul său, escapadă alături de fetițe în Pădurea Letea. Experiența specială trăită de întreaga familie
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FotoLaura Cosoi și soțul său, escapadă alături de fetițe în Pădurea Letea. Experiența specială trăită de întreaga familie

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Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au mers împreună cu fetițele lor într-o vizită specială la Pădurea Letea, unde experiența trăită a fost greu de reprodus în cuvinte. Pe rețelele de socializare, actrița a vorbit cu sinceritate despre decizia de a face o astfel de vizită într-o zi ploioasă și mohorâtă, din dorința de a crea cât mai multe amintiri alături de fetițele sale.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean.
Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean. Foto: instagram

„Vai, ce frumusețe de întâmplare am trăit ieri! Am plecat cu fetele spre Pădurea Letea pe o vreme pe care, în mod normal, ai spune că mai bine rămâi înăuntru. Dar ne-am hotărât să încercăm și tare bine am făcut!

Îmi doresc mult să trăim cu ele și zile din acestea, puțin mai «hardcore», în care mai bate vântul, ne mai ciufulim și nu avem chiar tot confortul. Să descopere că se pot bucura de o aventură și fără soare. Și, sincer, ne prinde bine și nouă să ne amintim asta”, începe mesajul publicat de Laura Cosoi pe Instagram. 

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean, escapadă în familie la Pădurea Letea

Odată ajunși la Letea, vedeta și familia sa au fost profund impresionați de frumusețea și farmecul locului, iar întreaga experiență a făcut-o pe actriță să simtă că trecea dintr-o poveste în alta. Printre cele mai interesante lucruri pe care le-au văzut s-au numărat caii care trăiesc în libertate, în sălbăticie. Fetițele și-au găsit rapid ocupații și s-au bucurat din plin de momentele petrecute în natură.

„La Letea m-a surprins cât de multe poți găsi în același loc: stejari bătrâni, liane, dune de nisip… Parcă treceam dintr-o poveste în alta. Iar caii liberi au fost ceva aparte. Am mai văzut cu toții cai pe pășuni, dar aici, când îi vezi în sălbăticie, îi privești altfel. Nu știu cine era mai impresionat, noi sau fetele.

Ele și-au găsit de joacă peste tot: pe barcă, în nisipul alb, oriunde ne opream.”

Ce amintiri speră Laura Cosoi că vor păstra fetițele sale peste ani

În timp ce, pentru fetițe, experiența a însemnat o nouă oportunitate de joacă și explorare, pentru mama lor a fost încă o amintire prețioasă alături de familie, una despre care speră că micuțele își vor aminti cu drag peste ani.

Mi se întâmplă des să mă gândesc, în astfel de momente, ce își vor aminti din anii aceștia. Poate caii, poate joaca pe barcă, poate nisipul. Fiecare va păstra altceva.

Eu știu că o să-mi amintesc bucuria de a fi acolo cu ele. Și că, uneori, un «Hai totuși să mergem!» se dovedește a fi cea mai bună idee.”

Laura Cosoi, despre venirea în familie a Ninei 

Familia Laurei Cosoi și a lui Cosmin Curticăpean s-a mărit odată cu venirea pe lume a micuței Nina, mezina care a fost întâmpinată acasă de cele patru surioare ale sale: Rita, Vera, Lara și Aida. Actrița a povestit cum a decurs întâlnirea dintre fetițe și nou-născută și ce reacții au avut micuțele.

În timp ce Rita a înțeles mai ușor ce se întâmplă în jurul ei, pentru Aida schimbarea a fost mai greu de gestionat. Laura Cosoi a explicat că fiecare dintre fiicele sale a primit-o pe Nina în felul său, în funcție de vârstă și de modul în care poate înțelege venirea pe lume a unui nou membru al familiei.

Fiecare a primit-o din locul în care se află acum. Rita are deja o înțelegere a lucrurilor pe care, firesc, Aida nu o poate avea. Cele mari cunosc povestea venirii unui bebeluș, în timp ce pentru Aida schimbarea este mult mai greu de pus în cuvinte.

Aida este mai mămoasă în perioada aceasta și încerc să fiu atentă la nevoia ei de apropiere. Venirea unei surori poate să aducă multă iubire și, în același timp, nevoia de a verifica dacă brațele mamei mai sunt disponibile. Mi se pare important să le fac loc ambelor trăiri”, a povestit Laura Cosoi.

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