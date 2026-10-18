Laura Cosoi, deplasare spontană alături de soț și fiica lor cea mică. „Nu suntem în vacanță, suntem în prospecție!”

Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean, au avut parte de o schimbare neașteptată de planuri chiar înainte de escapada pe care o pregătiseră în Italia. Cei doi voiau să petreacă un weekend departe de agitația cotidiană, alături de mezina familiei, Nina, însă au aflat la aeroport că zborul fusese anulat.

Laura Cosoi Foto: Facebook

În loc să renunțe la călătorie, actrița și partenerul său au decis să improvizeze și să aleagă o altă destinație. Așa au ajuns în Creta, insula grecească pe care nu o mai vizitaseră până acum. Deși își propuseseră câteva zile de odihnă, cei doi au fost cuceriți de peisaje, de tavernele de pe malul apei și de locurile pe care au început să le descopere.

Laura Cosoi: „Cred că aș fi fost în stare să mă cazez în centrul Bucureștiului”

Planul inițial al Laurei Cosoi și al lui Cosmin Curticăpean era simplu: o escapadă în Italia, în formulă restrânsă, doar ei doi și fiica lor cea mică, Nina. Numai că, odată ajunși la aeroport cu bagajele pregătite, cei doi au aflat că zborul fusese anulat, iar situația nu părea să se rezolve ușor, întrucât mai multe curse spre Italia fuseseră afectate.

Actrița a povestit pe rețelele de socializare cum au încercat să găsească o soluție pentru a pleca totuși undeva în weekend. Cu umor, aceasta a recunoscut că își dorea atât de mult câteva zile de relaxare, încât ar fi fost dispusă să rămână chiar în București, dacă asta ar fi însemnat să se odihnească.

„Noi doi, eu și Cosmin, nebuni cum ne știți, am hotărât că ar fi momentul perfect să fugim și noi un weekend în Italia. Singuri. Adică doar noi doi și Nina, evident. Doar că socoteala de acasă nu s-a potrivit deloc cu cea din aeroport. Ni s-a anulat zborul!”, a povestit Laura Cosoi.

Vedeta a continuat să descrie situația în care s-au trezit cei doi părinți, însoțiți de copilul lor.

„Și, ca să fie treaba completă, majoritatea zborurilor spre Italia au fost anulate. Și iată-ne în aeroport, doi părinți fugiți de acasă, cu un bebeluș după ei, disperați să găsească o variantă să plece totuși undeva!”, a mai spus actrița.

Laura Cosoi a făcut haz de necaz și a mărturisit cât de mult avea nevoie de o pauză: „Sincer, la cât de tare ne doream câteva zile doar pentru noi, cred că aș fi în stare să merg și în centrul Bucureștiului, să mă cazez la un hotel și să dorm până luni”.

Laura Cosoi și Cosmin Curticăpean au ajuns în Creta

Cei doi nu s-au lăsat descurajați de anularea zborului și au hotărât să schimbe destinația în ultimul moment. În loc să se întoarcă acasă, au căutat alte variante de călătorie și au ales o insulă din Grecia.

„Dar dacă tot am ajuns cu bagajele în aeroport, nu ne lăsăm chiar așa ușor. Schimbăm planul, schimbăm țara și vedem unde ne duce aventura”, a transmis Laura Cosoi înainte să dezvăluie destinația.

Actrița le-a oferit urmăritorilor câteva indicii despre locul în care urma să ajungă, vorbind despre vremea caldă și despre preparatele culinare pe care își dorea să le încerce. A recunoscut, totodată, că nu mai fusese niciodată acolo și că familia nu era pregătită pentru toate surprizele călătoriei.

Destinația aleasă a fost Creta, unde Laura Cosoi, Cosmin Curticăpean și Nina au început să exploreze insula fără un itinerar stabilit în avans.

„Am ajuns în Creta fără niciun plan prestabilit. De fapt, singurul plan era să fim împreună, să dormim cât mai mult, să mâncăm bine și să nu ne grăbim nicăieri. Un fel de vacanță în care să nu facem nimic”, a scris actrița într-o postare pe Instagram.

Numai că frumusețea insulei le-a schimbat rapid intențiile. În loc să petreacă tot weekendul odihnindu-se, cei doi au început să descopere împrejurimile și să se bucure de experiențele pe care le oferea noua destinație.

Ce au descoperit în vacanța spontană din Grecia

Laura Cosoi a povestit că primele opriri au fost în Heraklion și în împrejurimi. Familia a vizitat sate și golfuri, a admirat peisaje și a încercat preparate locale, inclusiv pește și fructe de mare servite în taverne aflate pe malul apei.

„Am început cu Heraklion și împrejurimile, am descoperit sate, golfuri, peisaje spectaculoase, am mâncat pește și fructe de mare în taverne pe malul apei și ne-am bucurat de Creta fără să ne uităm prea mult la ceas”, a dezvăluit actrița.

Planurile s-au schimbat din nou pe parcursul călătoriei. Cuceriți de ceea ce au văzut, Laura și Cosmin au hotărât să traverseze insula spre vest, în direcția orașului Chania și a lagunelor cunoscute din zonă.

Actrița a găsit și o explicație amuzantă pentru dorința lor de a explora cât mai mult, deși plecaseră de acasă cu gândul la odihnă.

„Și, între noi fie vorba, cred că tocmai am găsit justificarea perfectă pentru toată agitația asta: nu suntem în vacanță, suntem în prospecție! Testăm plaje, taverne, hoteluri și trasee pentru când ne întoarcem cu toate cele cinci fete. Practic, suntem în delegație”, a glumit Laura Cosoi.