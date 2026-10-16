 Laura Cosoi, peripeții înainte de decolare! Actrița voia să plece în vacanță cu soțul și fiica cea mică. Ce s-a întâmplat
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Laura Cosoi, peripeții înainte de decolare! Actrița voia să plece în vacanță cu soțul și fiica cea mică. Ce s-a întâmplat

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O escapadă planificată în detaliu s-a transformat într-o aventură neprevăzută pentru Laura Cosoi și soțul ei, Cosmin Curticăpean. Cei doi au decis să ia o scurtă pauză de la rutina zilnică și să plece într-o vacanță în Italia, alături de fiica lor cea mică, Nina.

Laura Cosoi nu renunță la vacanță după anularea zborului
Laura Cosoi nu renunță la vacanță după anularea zborului Foto: instagram

Pentru a se bucura de câteva zile de liniște, cuplul a lăsat ceilalți copii în grija bunicilor. Ajunși la aeroport, însă, planurile le-au fost date peste cap de anunțul anulării zborului.

Laura Cosoi, reacție plină de umor printre bagaje

În loc să se lase copleșiți de supărare, cei doi soți au încercat să găsească rapid o soluție de avarie, căutând bilete pentru orice altă cursă disponibilă pe loc. Prezentatoarea de televiziune a relatat întregul episod pe rețelele sociale, glumind pe seama situației în care se află doi părinți dornici să profite de puțin timp liber.

„Părinți fugiți de acasă, în aeroport, cu zbor anulat! Trebuia să mergem în Italia doar noi doi și Nina, evident. Ce dorește Universul să ne transmită? Soțu' caută un zbor. Ia să vedem încotro totuși. Dacă tot am lăsat copiii cu bunicii... Eu sunt în stare să dorm și la hotel în centru', zic”, a povestit Laura Cosoi pe pagina sa de Instagram. 

Laura Cosoi peripeție în aeroport
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Laura Cosoi peripeție în aeroport Foto: instagram

Provocarea vieții de familie: „Cuplul suferă cel mai mult”

Întoarsă rapid la proiectele de televiziune și filmări la scurt timp după nașterea mezinei, Laura Cosoi a recunoscut deschis că echilibrul dintre viața profesională și o familie numeroasă este greu de păstrat. Actrița a mărturisit anterior că relația de cuplu este prima care resimte lipsa de timp, atenția principală fiind canalizată spre creșterea copiilor.

„Asta, cuplul, acolo îmi dă cu virgulă. Cuplul suferă cel mai mult din toate astea. Cariera sigur că trebuie să meargă mai departe, copiii trebuie să fie organizați. Prioritară este Nina. Ea gravitează mai mult în jurul nostru. De când s-a născut este foarte veselă, plânge foarte rar, doar dacă are o problemă, dar e un copil foarte senin”, mărturisea vedeta într-un interviu acordat recent la Știrile Antena Stars.

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