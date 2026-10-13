 Zbor anulat din cauza ploșnițelor! Pasagerii s-au plâns de mușcături după o cursă de aproape 17 ore
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Zbor anulat din cauza ploșnițelor! Pasagerii s-au plâns de mușcături după o cursă de aproape 17 ore

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Un zbor al companiei aeriene Qantas, programat pe ruta Roma–Perth, a fost anulat după ce la bordul unui avion Boeing 787 Dreamliner au fost descoperite ploșnițe. Incidentul a avut loc după o cursă de aproape 17 ore, în timpul căreia mai mulți pasageri ar fi reclamat mușcături și mâncărimi. Aeronava a fost retrasă temporar din serviciu pentru o operațiune de curățare amănunțită, iar călătorii afectați au fost redirecționați către alte zboruri.

Zbor Qantas anulat din cauza ploșnițelor!
Zbor Qantas anulat din cauza ploșnițelor! Foto: Dreamstimes.com

Ploșnițe descoperite la bordul unui avion Qantas

Problema ar fi fost identificată în timpul zborului anterior, efectuat pe ruta Perth–Roma. Potrivit informațiilor relatate de BBC și de publicația australiană Sydney Morning Herald, mai mulți pasageri s-au plâns că au fost mușcați de insecte în timpul călătoriei.

Pentru a calma mâncărimile provocate de mușcături, persoanelor afectate li s-ar fi administrat antihistaminice. Potrivit relatărilor, stocul de medicamente disponibil ar fi fost epuizat.

În urma incidentului, cursa de sâmbătă dintre Roma și Perth nu a mai decolat conform programului. Compania aeriană a decis să mențină aeronava la sol pentru verificări și igienizare.

Qantas: avionul a fost supus unei curățări amănunțite

Un reprezentant al companiei Qantas a confirmat pentru BBC că aeronava a fost oprită temporar din operare pentru a permite echipelor tehnice să intervină.

Ne cerem scuze sincer clienților pentru anularea zborului de sâmbătă de la Roma la Perth, ceea ce a permis inginerilor și echipelor noastre de întreținere să efectueze o curățare temeinică a aeronavei după ce a fost identificată o problemă la un număr mic de scaune din clasa economică”, a transmis reprezentantul companiei.

Potrivit companiei aeriene, pasagerii afectați de anulare au beneficiat de cazare și au fost repartizați pe curse alternative. Noile zboruri au fost programate astfel încât plecarea să aibă loc în cel mult 48 de ore față de ora inițială.

De ce sunt ploșnițele de pat atât de greu de eliminat

Ploșnițele de pat sunt insecte mici, fără aripi, care se pot ascunde în saltele, haine, lenjerii, mobilier și alte obiecte textile. Mușcăturile lor provoacă frecvent mâncărimi și iritații locale, însă, în general, nu sunt asociate cu probleme grave de sănătate, potrivit Serviciului Național de Sănătate din Marea Britanie (NHS).

Eliminarea unei infestări poate necesita însă măsuri riguroase și costisitoare, deoarece insectele se pot ascunde în spații greu accesibile. Printre metodele folosite se numără spălarea hainelor și a lenjeriei la temperaturi ridicate, urmată de uscarea la temperatură înaltă.

Unele obiecte care nu pot fi spălate pot fi introduse în pungi închise și păstrate la congelator timp de mai multe zile, cu respectarea condițiilor de temperatură necesare pentru eliminarea insectelor.

În cazul mijloacelor de transport, identificarea ploșnițelor poate impune verificarea și tratarea zonelor afectate înainte ca vehiculul să fie repus în circulație.

Incidente cu ploșnițe și în trenuri sau alte avioane

Cazul Qantas nu este primul incident de acest fel semnalat în transportul de pasageri. Cu mai puțin de două săptămâni înainte de evenimentul relatat, mai multe curse feroviare operate de Southeastern, în Anglia, ar fi fost anulate după ce ploșnițe au fost descoperite în cabinele trenurilor.

În 2017, British Airways și-a cerut scuze unei familii care călătorise pe ruta Vancouver–Londra, după ce membrii acesteia s-au trezit cu numeroase mușcături atribuite ploșnițelor, în urma unui zbor de noapte.

Un alt caz a atras atenția anul trecut, când The New York Times a relatat despre situații de infestare cu ploșnițe la bordul unor aeronave Turkish Airlines. La acel moment, au fost formulate și acuzații privind modul în care ar fi fost gestionate problemele semnalate.

Incidentul de pe ruta Roma–Perth readuce în atenție dificultățile pe care le pot întâmpina companiile aeriene atunci când trebuie să gestioneze apariția insectelor în cabinele aeronavelor și să asigure, în același timp, siguranța și confortul pasagerilor.

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