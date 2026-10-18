 Cătălin Măruță și-a luat fiica prin surprindere! Ce se întâmplă în culisele serialului în care joacă Eva, la doar 11 ani
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Cătălin Măruță și-a luat fiica prin surprindere! Ce se întâmplă în culisele serialului în care joacă Eva, la doar 11 ani

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Cătălin Măruță i-a făcut o surpriză fiicei sale, Eva, chiar în timp ce ea se afla pe platourile de filmare. La doar 11 ani, Eva Măruță va apărea într-un serial difuzat pe Pro TV. Aceasta va fi una dintre personajele centrale ale noii producții. Ce s-a gândit tatăl ei să facă?

Cătălin Măruță, surpriză pentru Eva pe platoul de filmare.
Cătălin Măruță, surpriză pentru Eva pe platoul de filmare. Foto: Instagram

Cătălin Măruță se mândrește cu fiica lui. Chiar dacă a fost toată ziua pe drumuri, el și-a făcut timp și pentru o mică surpriză. Prezentatorul a mers pe platoul „Tati Time”, acolo unde și-a văzut fiica filmând. Cum se descurcă Eva Măruță în noul ei rol.

Surpriză emoționantă pentru Eva Măruță

Eva Măruță o va interpreta pe Maya în noua producție „Tati Time”. Serialul este produs de Vidra Productions, companie aflată în spatele unor producții precum „Miami Bici”, „Buzz House”, „Teambuilding”, „Tati Part-Time” și „Tati Full-Time”.

Filmările au început de aproape o săptămână, iar Cătălin Măruță a recunoscut că nu a reușit până acum să ajungă pe platouri, pentru a-și vedea fiica. Astfel, prezentatorul a decis că e timpul să meargă și să vadă ce se întâmplă.

„Am venit direct de la un eveniment din Satu Mare și i-am făcut Evei o surpriză pe set la „Tati Time”. În cele 6 zile de filmări, e prima dată când reușesc să ajung și eu!”, a mărturisit Cătălin Măruță. Vizibil surprinsă, Eva a sărit în brațele lui și l-a pupat.

Cum se descurcă Eva la filmări

Cătălin Măruță a discutat cu oamenii de acolo și s-a interesat de cum se descurcă fiica sa pe platourile de filmare. Se pare că micuța este extrem de muncitoare și foarte punctuală, deși sunt zile în care începe la 7 dimineața. Mai mult decât atât, prezentatorul a afirmat faptul că mereu o va încuraja pe Eva să facă doar ce-i place.

„Suntem tare mândri de ea și de cât de mult îi place ceea ce face. Echipa de pe set ne spune că nu vrea pauze, nu se plânge de oboseală, își repetă replicile încontinuu și nu vrea să întârzie nici măcar când filmările încep la 7 dimineața.

O încurajăm să facă tot ce îi aduce bucurie. Iar dacă a învățat de la noi ceva, sperăm să fie că nu există împlinire mai mare decât să faci o meserie prin care aduci zâmbete și îi ajuți pe oameni să mai uite de griji”, a mai spus Cătălin Măruță.

Andra, alături de fiica ei încă din prima zi

Andra a reușit să fie alături de Eva încă din prima zi de filmări. Artista a declarat că a fost extrem de emoționată pentru acest nou început al fiicei sale. Cântăreața este extrem de fericită pentru faptul că micuța colaborează pentru a treia oară cu Alex Bogdan.

Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a spus artista.  

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