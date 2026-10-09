 Andra, în culmea fericirii! Fiica ei, Eva Măruță, a debutat la Pro TV: „Suntem oficial colege”
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Andra, în culmea fericirii! Fiica ei, Eva Măruță, a debutat la Pro TV: „Suntem oficial colege”

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Andra trăiește momente speciale în familie, după ce fiica sa, Eva Măruță, a început filmările pentru un nou proiect de televiziune. Artista nu și-a ascuns mândria și emoțiile, mai ales că micuța face acum parte din echipa Pro TV, postul la care și ea lucrează. Prezentă alături de fiica sa în prima zi de filmare, cântăreața a recunoscut că experiența a fost una copleșitoare, diferită de toate momentele trăite până acum în cariera sa.

Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a devenit parte din echipa Pro TV
Andra, prima reacție după ce fiica ei, Eva Măruță, a devenit parte din echipa Pro TV Foto: arhiva Click!

Familia Măruță a mai colaborat în trecut la două producții cinematografice, „Tati part-time” și „Tati Full-Time”, în care Eva a avut un rol important. Acum, povestea continuă pe micul ecran, prin intermediul serialului „Tati Time”, care urmează să fie difuzat la Pro TV. Pentru Andra, proiectul are o semnificație aparte, întrucât își vede fiica făcând un nou pas în lumea televiziunii.

Andra, emoționată în prima zi de filmare a fiicei sale

Artista le-a împărtășit fanilor bucuria de a fi, oficial, colegă cu Eva Măruță. Deși este obișnuită cu aparițiile televizate și cu emoțiile marilor proiecte, de această dată lucrurile au stat cu totul diferit. Andra a mărturisit că a avut pielea de găină și inima cât un purice în prima zi de filmare a fiicei sale, moment care i-a amintit cât de repede trece timpul și cât de mult a crescut fetița ei.

„Eu și Eva suntem oficial colege. Eu, la «Românii au Talent», iar fata mea e Maya în noul serial «Tati Time», tot la Pro TV. Dacă știți ce emoții am eu la emisiune, să știți că piele de găină și inimă cât un purice am avut în prima ei zi de filmare. Offf, cât de repede trece timpul… Și ei mari se fac. Ce pot să mai zic? Să fie bine și mult succes întregii echipe! Hai cu Doamne ajută! Să iasă totul așa cum v-ați propus”, a transmis Andra pe rețelele de socializare.

În serialul „Tati Time”, Eva Măruță o interpretează pe Maya, în timp ce Alex Bogdan se numără printre protagoniști, în rolul unui tată iubitor, dar cu metode neconvenționale. Din distribuție face parte și Raluca Aprodu, care revine în rolul Sânzianei, personaj deja cunoscut publicului din producțiile anterioare.

Ce spune Andra despre colaborarea dintre Eva Măruță și Alex Bogdan

Andra este încântată de faptul că fiica sa lucrează din nou alături de Alex Bogdan, actor cu care Eva a colaborat și în proiectele cinematografice precedente. Artista consideră că relația profesională dintre cei doi îi oferă fetiței un mediu familiar și încredere, lucruri importante pentru evoluția sa în actorie.

„Sunt o mamă mândră. Îl ador pe Alex Bogdan. Îmi place mult că face echipă acolo cu Eva, e al treilea proiect împreună. Mă bucur că Eva are un partener așa de nădejde, că are toată încrederea, îl știe, iar pentru evoluția ei este extraordinar”, a spus artista.

Din distribuția serialului mai fac parte actori cunoscuți precum Elvira Deatcu, Cristian Crețu, Alexandru Ion și Maria Popovici. Eva Măruță va împărți platoul de filmare cu o echipă numeroasă de profesioniști, într-un proiect care duce mai departe povestea începută pe marile ecrane. Pentru Andra, începutul acestui nou capitol este, înainte de toate, un motiv de bucurie și mândrie maternă.

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