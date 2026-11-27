Actorul Rob Lowe, în vârstă de 62 de ani, este un adevărat personaj, și nu doar la Hollywood. A devenit celebru de la vârsta de 15 ani și a strâns de-a lungul carierei o colecție impresionantă de povești din culise care îi implică inclusiv pe Tom Cruise, Warren Beatty și Robert Wagner.

Rob Lowe, povești amuzante din cariera sa. Foto: Facebook

În noul documentar de pe Netflix, „Rob Lowe: The Outsider” , actorul a scos la iveală detalii savuroase despre întâlnirile sale cu actori din generația sa. Iată cele mai controversate dezvăluiri făcute de Rob Lowe.

Tom Cruise a refuzat să împartă camera de hotel cu el

La începutul anilor '80, Rob Lowe și Tom Cruise au mers la New York pentru audițiile finale ale celebrului film The Outsiders (1983), regizat de Francis Ford Coppola. Ajunși la prestigiosul hotel Plaza, cei doi tineri actori au aflat că fuseseră repartizați în aceeași cameră.

„Tom a spus: «Îmi pare rău»”, își amintește Lowe. „A coborât la un telefon public. Și-a sunat agentul. «Ăă, da, m-au pus să împart camera.» ... Și apoi am văzut că Tom are propria lui cameră. Și mi-am zis: «Puștiul ăsta știe cum să joace.»”, a povestit Lowe amuzat, conform People.

Dezvăluirea lui Warren Beatty despre Natalie Wood și Frank Sinatra

Pe când avea o relație cu actrița Melissa Gilbert, Lowe a fost invitat la o seară de film în vila lui Warren Beatty. La un moment dat, Lowe a intrat în bucătărie și a simțit că se vorbea despre el. Beatty i-a spus direct că relația lui cu Gilbert îi amintește de propria poveste de dragoste cu regretata Natalie Wood, pe atunci ea era un star uriaș, iar el un actor la început de drum.

Beatty, după cum își amintește Lowe, tot spunea atunci: „Pentru că, pe de altă parte, când ne întâlneam, Natalie obișnuia să meargă tot timpul la casa lui Frank Sinatra. Mă întrebam mereu ce se întâmplă acolo.

poi, ani și ani și ani mai târziu, chiar înainte să moară Natalie, am dat peste ea undeva și vorbeam, și i-am spus: «Lasă-mă să te întreb ceva. Îți amintești când mergeai la casa lui Frank Sinatra? Ce se întâmpla de fapt?» Ea a răspuns: «Warren, ce crezi că se întâmpla? Ne cumlacm împreună.» Nu-i așa că e interesant?»”.

Seara în care l-a cunoscut pe Cary Grant în halat de baie

În 1980, pe când avea doar 15 ani, Lowe încerca să impresioneze o colegă de clasă pe nume Jennifer, lăudându-se cu apariția sa într-o producție TV. Fata l-a invitat la ea acasă, în Beverly Hills, să urmărească emisiunea împreună cu tatăl ei, despre care i-a spus doar că „lucrează în actorie”. Când a sunat la ușă, tânărul actor a încremenit: în fața lui stătea legendarul Cary Grant, îmbrăcat într-un halat alb de baie, care l-a invitat politicos înăuntru.

Replica genială a lui Robert Wagner la o gală regală

Una dintre cele mai amuzante întâmplări s-a petrecut în 1986, la un eveniment caritabil al Fundației Grace Kelly. Lowe acceptase să prezinte gala deoarece își dorea să o întâlnească pe Prințesa Stéphanie de Monaco, cu care a și avut o idilă intensă timp de câteva luni înainte de eveniment.

La dineul oficial, Lowe s-a apropiat să îl salute pe Cary Grant, care stătea la masă alături de Robert Wagner, Gregory Peck, Robert Mitchum și Prințul Rainier de Monaco, tatăl prințesei Stéphanie. După ce a dat mâna cu toată lumea și a plecat de lângă masă, Lowe l-a auzit pe Robert Wagner spunându-le celorlalți: „Știți, tânărul ăsta a făcut sex cu toate fiicele noastre”.