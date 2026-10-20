O tragedie i-a apropiat! La 96 de ani, actorul Robert Wagner ne dezvăluie secretul mariajului său de 36 de ani

Legendarul actor american vorbește despre cel mai important lucru care poate exista într-o relație de lungă durată.

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După 36 de ani de căsnicie cu actrița Jill St. John, starul de la Hollywood spune că ingredientul care menține vie iubirea nu este un gest spectaculos, ci dorința de a-l descoperi din nou și din nou pe omul de lângă tine.

Într-un interviu acordat publicației „Entertainment Weekly”, Robert Wagner a explicat că interesul sincer pentru partener și pentru relația de cuplu este esențial pentru păstrarea unei legături puternice de-a lungul anilor. „Trebuie să fii interesat de viață și de relația ta”, a spus actorul, explicând că o consideră pe Jill o persoană fascinantă. „Cred că interesul în cel de lângă tine este extrem de important într-o relație”, a adăugat acesta, rezumând astfel filosofia care a stat la baza mariajului lor.

O poveste de dragoste începută la Hollywood

Robert Wagner și Jill St. John s-au cunoscut la sfârșitul anilor 1950, când erau tineri actori aflați sub contract cu studiourile 20th Century Fox. Destinele lor profesionale s-au intersectat din nou în 1967, când Jill a primit un rol secundar în filmul „Banning”, în care juca Wagner.

Cel mai mult s-au apropiat la începutul anului 1982, după moartea celei de-a doua soții a lui Wagner, actrița Natalie Wood, care s-a înecat în circumstanțe misterioase în apropierea insulei Catalina, în noiembrie 1981. În ciuda faptului că mulți îl suspectau pe actor de dispariția bruscă și inexplicabilă a soției sale, Jill i-a trimis actorului flori și o felicitare de condoleanțe, un gest de compasiune care a contribuit la reluarea legăturii dintre ei.

Relația lor sentimentală a început de Ziua Îndrăgostiților, în 1982, iar, opt ani mai târziu, în 1990, cei doi s-au căsătorit. De atunci, au rămas împreună, construind o viață frumoasă departe de agitația permanentă a Hollywoodului. În 2007, Wagner și soția sa au părăsit Los Angelesul și s-au stabilit definitiv în Aspen, Colorado, unde își trăiesc liniștiți bătrânețea.