Nicole Cherry a marcat un moment special în familie, după ce fiica sa, Anastasia, a împlinit vârsta de 5 ani. Cu această ocazie, artista a publicat pe Instagram un mesaj plin de emoție, în care și-a exprimat dragostea față de cea mică, dar și gândurile pe care le are pentru aceasta.

Nicole Cherry și Anastasia Foto: instagram

Ce mesaj i-a transmis artista

Cântăreața a descris-o pe micuță drept „cea mai frumoasă iubire” pe care a cunoscut-o vreodată și a mărturisit că Anastasia i-a schimbat viața încă din momentul în care a venit pe lume.

„La mulți ani lumii mele întregi! 5 ani de Anastasia, 5 ani de cea mai frumoasă iubire pe care am cunoscut-o vreodată”, a scris artista în postarea sa, în care a postat mai multe imagini cu fiica ei de-a lungul timpului.

În mesajul său, Nicole Cherry i-a transmis fiicei sale cele mai frumoase gânduri și i-a urat să rămână mereu la fel de luminoasă și fericită. De asemenea, artista i-a promis micuței că îi va fi mereu alături, indiferent de provocările pe care le va întâlni de-a lungul vieții.

„Ești exact așa cum te-am visat și infinit mai mult. Ai venit cu o lumină a ta și ai făcut ca tot ce ne înconjoară să fie mai frumos. Să fii sănătoasă, să râzi cu tot sufletul și să nu pierzi niciodată lumina pe care o porți în tine. Eu voi fi mereu aici să te iubesc, să te țin de mână și să-ți amintesc cât de minunată ești”, a mai scris cântăreața.

Mesajul s-a încheiat cu o declarație simplă, dar emoționantă: „Te iubesc infinit, mami!”.

Nicole Cherry, despre schimbările din viața sa

Viața de mamă a adus schimbări importante pentru Nicole, care spune că a învățat să găsească un echilibru între impulsivitatea sa și calmul soțului. Artista recunoaște că, atunci când vine vorba despre decizii importante pentru carieră sau viața personală, obișnuiește să se consulte cu cei apropiați.

„Sunt o fire în general impulsivă, dar această impulsivitate și faptul că sunt echilibrată de fiecare dată de echipa mea și de soțul meu cumva mă și definește ca artist și ca personalitate. Nu aș schimba niciodată nimic.

Pur și simplu reușesc să mă echilibrez. Dacă e să iau o decizie când vine vorba despre cariera mea sau despre orice ține de viața mea, cu siguranță mă consult. Dar când e vorba de păr sau de lucruri care țin de aspectul meu, să știi că, de obicei, fac ceea ce-mi trece prin cap”, a povestit Nicole, într-un interviu Spynews.ro.