Mihai Petre a venit în platoul emisiunii „Furnicuțele”, de la Antena 1, însoțit de soția sa, Elwira, și de cele două fiice ale lor, Catinca și Ariana, însă adevărata vedetă a ediției s-a dovedit a fi chiar mezina familiei.

Ce a dezvăluit Ariana, fiica cea mică a lui Mihai Petre și a Elwirei Foto: instagram

Micuța Ariana a fost cu ochii în patru la tot ce se întâmplă în platou, a dat tot din casă în fața lui Cătălin Măruță și a declanșat hohote de râs cu replicile ei pline de sinceritate și umor.

Ariana, mezina lui Mihai Petre și a Elwirei, a dezvăluit totul în fața lui Cătălin Măruță

Curios să afle cum decurg lucrurile dincolo de camerele de filmat în familia Petre, Cătălin Măruță a provocat-o pe mezina Ariana la un dialog deschis. Întrebată fără ocolișuri cine o ceartă mai des dintre părinți, fetița a arătat imediat spre Elwira, stârnind zâmbetele tuturor din platou.

Luată la întrebări de prezentator cu privire la motivul pentru care mama ei este mai strictă, Ariana a oferit o explicație extrem de dulce, mărturisind că ea și sora ei mai fac din când în când „niste chichițe de greșeli”.

Mai mult, întrebată dacă mami exagerează uneori, mezina a răspuns hotărât „Daaa!”, însă a ținut imediat să își îndulcească declarația și să precizeze că nu o ceartă mereu, ci că „uneori e drăguță”.

Nici sora ei mai mare, Catinca, nu a scăpat de întrebări. Întrebată dacă ea este „șefa” între cele două surori, Catinca nici nu a apucat bine să își formuleze răspunsul, pentru că mezina Ariana a intervenit fulgerător și și-a adjudecat singură rolul, răspunzând scurt și categoric: „Eu!”.

Replica prin care fiica cea mică a lui Mihai Petre a stârnit hohote de râs în platou

Momentul culminant al apariției familiei Petre a venit atunci când Cătălin Măruță i-a lansat Arianei o propunere neașteptată în direct: i-a oferit „un job” la televiziune, invitând-o să vină chiar ea să prezinte emisiunea „Furnicuțele” începând din sezonul al treilea, urmând ca el să meargă la școală în locul ei.

Fără să stea pe gânduri, fetița i-a dat prezentatorului o replică genială, care a declanșat hohote de râs în tot platoul Antenei 1. Arătând cu degetul spre cele două mascote ale emisiunii, Ariana a refuzat categoric oferta: „Nu merge așa, trebuie să merg la școală ca să nu ajung ca ei doi!”