 Cătălin Măruță, dat de gol de Oase! Ce face prezentatorul după fiecare ediție de Furnicuțele: „Sunt șocat!”
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Cătălin Măruță, dat de gol de Oase! Ce face prezentatorul după fiecare ediție de Furnicuțele: „Sunt șocat!”

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După transferul lui Cătălin Măruță la Antena 1, unde prezintă emisiunea „Furnicuțele”, difuzată zilnic de la ora 17:00, colegii de platou au început să vorbească despre experiența de a lucra alături de unul dintre cei mai cunoscuți prezentatori TV din România. Printre aceștia se numără și Oase, care a rămas șocat de obiceiul pe care îl are Cătălin Măruță după fiecare ediție.

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Foto: Antena1

Ce l-a uimit pe Oase când vine vorba de Cătălin Măruță

Potrivit Libertatea, Oase a mărturisit că, înainte de acest proiect, relația sa cu Cătălin Măruță era una strict cordială, însă acum sunt tot mai apropiați.

„E prima oară când lucrăm împreună. Ne-am mai văzut, am mai fost invitat la emisiunea lui de la PRO TV, dar în mare parte nu ne cunoșteam. Eram doar «Salut» - «Salut». Acum, ne tachinăm toată ziua, ne luăm unii de alții. Dar trebuie să țineți cont că ne vedem și în weekenduri. Suntem prieteni și ne face plăcere să petrecem timp împreună. Venim mai devreme la filmări, stăm la o cafea și povestim. Am creat aici o relație foarte frumoasă”, a declarat acesta.

Artistul spune că a fost impresionat de modul în care se implică prezentatorul în producția emisiunii și de atenția pe care o acordă echipei, dar și de comportamentul acestuia în spatele scenei.

„Șocant, pentru că am observat ce înseamnă să fii Cătălin Măruță. Mi se pare un profesionist din cap până în picioare. Eu am rămas șocat! Adică după fiecare emisiune, la început, ne întreba: «Cum vi se pare?». Adică, este foarte profesionist.

Am rămas șocat și mi se pare că așa arată un om care a făcut atâția ani de zile televiziune. Și mi se pare că am multe de învățat, pentru că e foarte «profi» din toate punctele de vedere și atent în toate părțile și muncitor. Știi? Mi se pare foarte bun”, a afirmat artistul.

Cuvinte de laudă și pentru Radu Ciucă

Vedeta a avut numai cuvinte frumoase de spus și pentru Radu Ciucă, coleg pe care nu îl cunoștea înainte de începerea proiectului.

„Cu Radu Ciucă nu mă știam deloc, dar mi-a intrat în suflet. Este un om de nota 10 din toate punctele de vedere”, a mărturisit Oase.

Acesta a povestit că distracția continuă și în timpul filmărilor, unde glumele și replicile spontane sunt la ordinea zilei.

„Noi când intrăm facem glume între noi non-stop. Eu cu Scamă am scandal permanent. Totul este foarte liber și natural. Uneori ni se spune să nu mai râdem atât de tare, pentru că nu se mai înțelege ce vorbim”, a adăugat el.

Nu are timp pentru alte proiecte TV

Întrebat dacă îl vom vedea curând în alte producții de televiziune, precum „Survivor România” sau „Poftiți pe la noi”, Oase a recunoscut că programul său este ocupat aproape în totalitate de noul proiect de la Antena 1.

„Momentan nu prea mai am timp de altceva. Nu știu ce îmi rezervă viitorul, dar acum nu mă pot pronunța legat de alte emisiuni. Nu am timp de nimic”, a declarat acesta.

Potrivit vedetei, succesul emisiunii se datorează în mare măsură chimiei dintre membrii echipei, care au reușit să transforme colaborarea profesională într-o relație autentică de prietenie.

Denise Rifai i-a predat ștafeta lui Cătălin Măruță

După ce emisiunea „Furnicuțele” a debutat cu Denise Rifai ca prezentatoare, telespectatorii au avut parte de o surpriză atunci când fostul prezentator de la Pro Tv, Cătălin Măruță, a anunțat că va prelua scaunul de moderator. Denise Rifai nu a părăsit trustul Antena1, ci s-a pregătit de dezvoltarea unui nou proiect și acceptarea unei noi provocări.

Cătălin Măruță a revenit în televiziune după 7 luni de pauză, timp în care a lucrat la podcastul său, Acasă la Măruță.

<<Furnicuțele>> a venit într-un moment bun și într-o formulă care mi se potrivește. Este divertisment, adică exact zona în care mă simt acasă, este o echipă în care sunt oameni pe care îi cunosc și îi apreciez, iar felul în care este organizat programul îmi permite să înregistrez emisiunile și, în același timp, să păstrez acel echilibru pe care mi l-am dorit în perioada asta: timp pentru familie, pentru copii și pentru celelalte proiecte ale mele.

Așa că da, mă întorc în televiziune. Cu emoție, cu poftă de treabă și, poate cel mai important, cu bucuria unui nou început.Ne vedem la Antena 1, la Furnicuțele!”, a declarat Cătălin Măruță, după ce a semnat cu Antena1.

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