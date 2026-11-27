Sărbători triste pentru Roxana Ciuhulescu! Vedeta și-a pierdut mama în urmă cu două luni și anul acesta nu și-a mai aniversat nici măcar ziua de naștere.

Roxana Ciuhulescu a împlinit pe 23 noiembrie 48 de ani. Vedeta nu și-a mai sărbătorit însă ziua de naștere, ea fiind în doliu după pierderea mamei sale dragi.

Am întâlnit-o la un eveniment monden, îmbrăcată în haine cernite și cu o mină tristă.

Foto: Click!

Roxana Ciuhulescu suferă după pierderea mamei: „A fost cel mai urât an din viața mea”

„2026 a fost de departe cel mai urât an din viața mea. E greu, e foarte greu, mi-am pierdut mama și acum nu aștept decât să treacă în speranța că vine un an mai bun. E foarte greu și foarte dureros!

Lunea trecută a fost ziua mea de naștere și a fost prima zi de naștere în care nu am făcut absolut nimic. Sunt în doliu și nu-mi arde de nimic”, a declarat Roxana Ciuhulescu, în exclusivitate pentru Click!

Foto: Bussines Lounge

„Sărbătorile le facem în Italia, la rude”

Și Sărbătorile vor fi triste pentru vedetă, care intenționează să meargă la rude în Italia.

„Sărbătorile îmi doresc să le facem împreună cu fratele meu, cu familia, jumătate din familia mea este în Italia. Sperăm să găsim calea să mergem noi încolo să facem împreună sărbătorile.

Sărbătorile, mai ales cele religioase precum Crăciunul și Paștele, din punctul meu de vedere trebuie făcute întotdeauna în familie”, a mai dezvăluit vedeta, pentru Click!

Foto: Facebook

Mama Roxanei Ciuhulescu, răpusă de cancer pulmonar

Mama Roxanei Ciuhulescu s-a stins din viață în urmă cu două luni, după ce a luptat cu un cancer pulmonar, diagnostic primit la finalul anului 2025.

Vestea tristă a fost făcută publică de vedetă prin intermediul rețelelor de socializare, unde a transmis un mesaj emoționant în memoria celei care i-a dat viață.

„O parte din sufletul meu a plecat odată cu mama mea. După o lungă suferință, s-a stins, iar singura mea alinare este că acum nu o mai doare nimic.

Oricât de mare aș fi, lângă mama am rămas mereu copil. Îți mulțumesc, mamă, pentru viață, pentru grijă și pentru toți anii în care am avut norocul să te am alături.

Mamele nu mor. Ele pleacă la Dumnezeu și continuă să ne iubească de acolo. Odihnește-te în pace, mămica mea. Iartă-mă dacă ți-am greșit vreodată. Te iubesc și te voi iubi cât voi trăi”, a spus aceasta, pe rețelele de socializare.

Tatăl Roxanei Ciuhulescu s-a stins din viață când ea avea doar 10 ani.